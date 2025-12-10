Cekin.si
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov

Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti

Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove

Se želite končno posloviti od finančnih bremen? Astro napovedi za 2026 kažejo, da bo štirim znakom uspelo preiti iz negotovosti v stabilnost, z novimi možnostmi in spremenjenim pogledom na denar. Odkrijte, ali ste med srečneži!

Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni

Ne glede na to, ali se zavedate ali ne, sta lahko vaš uspeh in dojemanje življenja odvisna tudi od ljudi, s katerimi ste se obdali. Toda znanost gre še korak dlje.

Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026

Warren Buffett deli ključne finančne misli o vlaganju, tveganju in preprostosti. Preverite, kako lahko njegove strategije uporabite za boljšo finančno prihodnost.

'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'

Starši so bili zgroženi, ko je sin privarčevani denar namesto za polog za hišo uporabil za nakup domene, s katero sta s prijateljem zagnala posel. So še vedno zgroženi?

Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026

Odkrijte, kateri horoskopski znaki imajo zvezde v letu 2026 na svoji strani za izjemen finančni uspeh! Denar prihaja kot nagrada za dolgoletni trud in pogumne odločitve.

Kako vlagati v času umetne inteligence?
Kako vlagati v času umetne inteligence?

Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.

Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu

Delavka z diagnozo ADHD je na sodišču uspela dokazati diskriminacijo po tem, ko jo je nadrejena označila za "neorganizirano". Sodišče je razsodilo, da je podjetje kršilo zakonodajo, kar poudarja pomembnost razumevanja nevrorazličnosti.

Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko

Si predstavljate, da po izgubi ljubljene osebe najdete skrito dobitno loterijsko srečko? To se je zgodilo Britancu Liamu, čigar mama mu je pustila 'poslednje darilo'. Podobno presenečenje je doživela Lisa po očetovi smrti. Zgodbe, ki kažejo, kako usoda piše najbolj nepredvidljive scenarije.

Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde

Višje cene in strateške spremembe prinašajo ne le izjemne zaslužke, temveč tudi obetavno prihodnost za ljubitelje iger.

Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto

Dobil je odpoved, zdaj opravlja sanjsko službo, ki ga zelo osrečuje. Pravi, da ne gre za zaslužek, temveč za možnost živeti življenje.

Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja

S 60 minutnim finančnim mini načrtom uredite proračun, avtomatizirajte varčevanje, zmanjšajte naročnine in z energijskimi prihranki vstopite v leto 2026 samozavestno.

Odločitve, ki krojijo prihodnje cene elektrike

Ko beseda nanese na jedrske elektrarne, marsikdo še vedno pomisli na zapletene sisteme in visoka tveganja. A jedrska energija danes ni več to, kar je bila pred desetletji. Razvoj je prinesel bistveno višjo raven varnosti, večjo učinkovitost in boljše prilagajanje potrebam sodobnih energetskih omrežij.

Odločitve, ki krojijo prihodnje cene elektrike
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko

Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci

Ana Vezovišek o tem, zakaj je december najnevarnejši mesec za vaš denar
Ana Vezovišek o tem, zakaj je december najnevarnejši mesec za vaš denar

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse

Sosedska pomoč ali delo na črno? Kdaj solidarnost postane prekršek?
Sosedska pomoč ali delo na črno? Kdaj solidarnost postane prekršek?

Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?

Uporabno
