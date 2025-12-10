Se želite končno posloviti od finančnih bremen? Astro napovedi za 2026 kažejo, da bo štirim znakom uspelo preiti iz negotovosti v stabilnost, z novimi možnostmi in spremenjenim pogledom na denar. Odkrijte, ali ste med srečneži!
Ne glede na to, ali se zavedate ali ne, sta lahko vaš uspeh in dojemanje življenja odvisna tudi od ljudi, s katerimi ste se obdali. Toda znanost gre še korak dlje.
Warren Buffett deli ključne finančne misli o vlaganju, tveganju in preprostosti. Preverite, kako lahko njegove strategije uporabite za boljšo finančno prihodnost.
Starši so bili zgroženi, ko je sin privarčevani denar namesto za polog za hišo uporabil za nakup domene, s katero sta s prijateljem zagnala posel. So še vedno zgroženi?
Odkrijte, kateri horoskopski znaki imajo zvezde v letu 2026 na svoji strani za izjemen finančni uspeh! Denar prihaja kot nagrada za dolgoletni trud in pogumne odločitve.
Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.
Delavka z diagnozo ADHD je na sodišču uspela dokazati diskriminacijo po tem, ko jo je nadrejena označila za "neorganizirano". Sodišče je razsodilo, da je podjetje kršilo zakonodajo, kar poudarja pomembnost razumevanja nevrorazličnosti.
Si predstavljate, da po izgubi ljubljene osebe najdete skrito dobitno loterijsko srečko? To se je zgodilo Britancu Liamu, čigar mama mu je pustila 'poslednje darilo'. Podobno presenečenje je doživela Lisa po očetovi smrti. Zgodbe, ki kažejo, kako usoda piše najbolj nepredvidljive scenarije.
Višje cene in strateške spremembe prinašajo ne le izjemne zaslužke, temveč tudi obetavno prihodnost za ljubitelje iger.
Dobil je odpoved, zdaj opravlja sanjsko službo, ki ga zelo osrečuje. Pravi, da ne gre za zaslužek, temveč za možnost živeti življenje.
S 60 minutnim finančnim mini načrtom uredite proračun, avtomatizirajte varčevanje, zmanjšajte naročnine in z energijskimi prihranki vstopite v leto 2026 samozavestno.
Ko beseda nanese na jedrske elektrarne, marsikdo še vedno pomisli na zapletene sisteme in visoka tveganja. A jedrska energija danes ni več to, kar je bila pred desetletji. Razvoj je prinesel bistveno višjo raven varnosti, večjo učinkovitost in boljše prilagajanje potrebam sodobnih energetskih omrežij.