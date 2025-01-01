Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Finance

Warren Buffett deli ključne finančne misli o vlaganju, tveganju in preprostosti. Preverite, kako lahko njegove strategije uporabite za boljšo finančno prihodnost.

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar Jonathan Sanchez deli 5 stavkov, ki otrokom na preprost način razložijo investiranje, varčevanje in odgovorno ravnanje z denarjem.

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Miren spanec in lagodno življenje dosežete z nekaj preprostimi spremembami.

Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Finance

S 60 minutnim finančnim mini načrtom uredite proračun, avtomatizirajte varčevanje, zmanjšajte naročnine in z energijskimi prihranki vstopite v leto 2026 samozavestno.

Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Finance

Praktični vodnik, kako si postaviti dosegljive finančne cilje za leto 2026: od realnega načrtovanja in proračuna do spremljanja napredka in prilagajanja načrta.

S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Varčevanje

Neverjetna zgodba Damiana Gordona dokazuje, kako se z vztrajnim recikliranjem lahko uresničijo sanje o lastnem domu. Ta 36-letnik je z zbiranjem odvržene embalaže in predanostjo skrbi za okolje prihranil za polog in postal ponosni lastnik novega doma.

Babica: Vnukom ne kupujem daril
Vzgoja za uspeh

Babičina poteza odmeva med starši, saj se je namesto kratkotrajnih božičnih daril odločila za pametno naložbo v dolgoročno prihodnost vnukov, s čimer poudarja pomembnost trajnih vrednot.

Cena zlata do novega rekorda
Investicije

Cena zlata je dosegla nov rekord, kar analitiki pripisujejo pričakovanemu nadaljnjemu zniževanju obrestnih mer ameriške centralne banke. Preverite, kaj poganja rast in kakšne napovedi dajejo strokovnjaki.

Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Finance

Se sprašujete, zakaj vam denar vedno spolzi med prsti? Odkrijte opozorilne znake, da je vaš odnos z denarjem morda toksičen, in se naučite, kako narediti prve korake k bolj stabilni in srečni finančni prihodnosti.

Kako vlagati v času umetne inteligence?
Investicije

Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.

Najvišji izterjani dolg Fursa letos težak 1,3 milijona evrov

Finančna uprava RS (Furs) je zaradi očitkov, da izterjuje samo t. i. male dolžnike, objavila seznam 50 po višini terjatev največjih davčnih izvršb v letu 2025.

