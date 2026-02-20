Vsaka generacija je bila kdaj obtožena, da slabo ravna z denarjem. A generacija Z živi v realnosti, ki je ne bi razumeli niti njihovi starši: cene so rekordno visoke, nepremičnine nedosegljive, poklicne poti pa negotove. Kljub temu kar 75 % generacije Z verjame, da bodo nekoč bogati – in to prepričanje ni naključno. Imajo dostop do tehnologije, orodij in priložnosti, ki so bile prejšnjim generacijam nepredstavljive. Toda prav te nove možnosti ustvarjajo tudi nove težave. Dve njihovi finančni navadi resno otežujeta tradicionalno varčevanje – tisto, ki so ga obvladali njihovi starši.

1. Namesto tradicionalnih prihrankov raje tvegajo – vlagajo, špekulirajo in iščejo hitre donose

Ena največjih razlik med generacijo Z in njihovimi starši je način, kako sploh razumejo denar. Prejšnje generacije so varčevale: odprle so varčevalni račun, vlagale v pokojninske načrte in počasi gradile stabilnost. Generacija Z pa deluje drugače. Za njih je denar nekaj, kar je treba vlagati, ne pa "parkirati" na računu. Namesto klasičnih prihrankov: - kupujejo delnice in ETF-e, - vlagajo v kriptovalute, - preizkušajo NFT-je, - preučujejo spletne posle, - vstopajo v mikro naložbe v nepremičnine, - raziskujejo nove oblike crowdfundinga in visokotveganih investicijskih aplikacij. Za generacijo Z je tudi lastništvo nepremičnine videti drugače. Če so njihovi starši dom kupili kot zagotovljeno naložbo za prihodnost, ga pripadniki generacije Z vidijo kot potencialen vir prihodka: najem, kratkoročne oddaje, ali pa sploh ne kupijo doma – raje vlagajo v nepremičninske sklade ali delne lastniške modele. In vse to je zanimivo, ampak ima svojo ceno. Ko ves presežek usmerite v tvegane naložbe, vam za klasične prihranke ne ostane skoraj nič. Če se trg obrne, mladi pogosto ostanejo brez likvidne rezerve – tistega "varnostnega blazine", ki je varovala generacije pred njimi.

2. Namesto stabilnih plač izbirajo fleksibilen dohodek – kar pomeni tudi nestabilnost

Druga velika sprememba je njihov odnos do dela. Baby boomerji so želeli stabilno zaposlitev, zvestobo eni organizaciji in počasno napredovanje. Generacija Z pa tega sveta sploh ne pozna. Zato si gradi prihodnost drugače. Želijo fleksibilnost: - delo na projektih, - freelance, - pogodbeno delo, - stranske zaslužke, - ustvarjanje prihodkov prek družbenih omrežij. To pomeni, da številni nimajo: - redne mesečne plače, - plačanega dopusta, - bolniške, - varnih prispevkov, - pokojninske varnosti. Še več: mnogi se hkrati izobražujejo, študirajo ali dopolnjujejo znanje, kar pomeni dodatne stroške in dodatne dolgove. Fleksibilnost jim omogoča hitrejše zaslužke in številne prihodkovne tokove – a hkrati izjemno oteži dolgoročno varčevanje, saj se prihodki pogosto spreminjajo iz meseca v mesec. No, dejstvo pa je tudi, da so neateri mladi prisiljeni v to "svobodno" delo, saj druge izbire nimajo.

Je generacija Z res na poti, da postane najbogatejša doslej?

Presenetljivo: da, lahko bi bila. Toda samo pod enim pogojem – da bodo sposobni obvladati tveganje svojih naložb in hkrati zgraditi osnovno raven finančne stabilnosti.

Generacija Z ni "slaba z denarjem". Je pa: - bolj pogumna, - bolj digitalno pismena, - bolj odprta za nove naložbene svetove, - in hkrati izpostavljena večjemu tveganju. Morda je čas, da se od njih kaj naučimo. Njihov način razmišljanja o denarju je svež, drzen in prihodnosti usmerjen – in čeprav jim pogosto manjka tradicionalne varčevalne discipline, prav ta drznost ustvarja temelje za generacijski preboj.

Spremembe vedno prinesejo izzive. A pogosto tudi – največje priložnosti.