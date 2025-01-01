V Nacionalnem svetu za plačila, ki ga je vzpostavila in ga vodi Banka Slovenije, so se odločili za aktivnejše ozaveščanje potrošnikov o njihovi pravici do osnovnega plačilnega računa. V ta namen so pripravili letake s ključnimi informacijami o osnovnem plačilnem računu, ki so na voljo na različnih kontaktnih točkah, so sporočili iz Banke Slovenije.
Nemci si vse pogosteje izposojajo denar, medtem ko podjetja zmanjšujejo naložbe. Kaj razkrivajo podatki bank? Kako Nemci porabijo izposojen denar?
Združenje bank Slovenije opozarja na porast spletnih goljufij, ki ciljajo na uporabnike elektronskega bančništva. Napadalci se tokrat lažno predstavljajo v imenu podjetja Halcom d.d., ki sicer zagotavlja storitve sodobnega e-bančništva za večino slovenskih bank in hranilnic.
Če opazite, da ne boste mogli redno odplačevati obrokov, je treba ukrepati takoj. A kako, se sprašujejo številni. Banke smo povprašali, kako ravnati v teh primerih.
Elitne kreditne kartice ponujajo razkošne bonuse, a kdo jih v resnici financira? Poglejte, kako stroške nosijo trgovci in običajni potrošniki – tudi tisti, ki plačujejo z gotovino.
Jesenski dnevi prinašajo čudovite barve, a tudi meglo in mraz, ki s prihodom zime ne pojenjata. Mnogi si v tem času želijo pobegniti na toplo ali obiskati kraje, kjer narava z mrazom, odpadlim listjem ali snegom potovanje naredi še posebej čarobno.
Spletnih prevar je iz leta v leto več, zato so sodelujoči na dogodku Združenja bank Slovenije pozvali k ozaveščanju, sodelovanju med deležniki in sistemskim ukrepom. Predstavili so tudi psihološki vidik spletnih prevar.
V EU bodo vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev od 9. oktobra komitentom omogočali, da se tako domača kot čezmejna plačila in nakazila v evrih prek vseh kanalov izvedejo takoj. Uveljavitev prinaša mehanizem preverjanja prejemnika plačila in možnost nastavitve limita plačila. V združenju bank svetujejo, da si ga uporabniki nastavijo.
Nezamenjanih kun je za več kot pol milijarde evrov. Čas za zamenjavo kovancev se počasi izteka.
V drugem tednu oktobra bo začela veljati evropska uredba o takojšnjih plačilih, s katero bodo vsa plačila in nakazila, tako pravnim kot fizičnim osebam, izvedena takoj. Plačilne transakcije pa bodo ob tem tudi bolj varne.
Vsak se vsaj enkrat v življenju sreča s kreditom - potrošniškim ali stanovanjskim. Gre za pomembne prelomnice v življenju, saj se je treba odločiti in izpogajati za najugodnejše posojilo.