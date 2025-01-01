Cekin.si
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin

Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali

Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane

Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Vsi imajo pravico do osnovnega plačilnega računa
Vsi imajo pravico do osnovnega plačilnega računa

V Nacionalnem svetu za plačila, ki ga je vzpostavila in ga vodi Banka Slovenije, so se odločili za aktivnejše ozaveščanje potrošnikov o njihovi pravici do osnovnega plačilnega računa. V ta namen so pripravili letake s ključnimi informacijami o osnovnem plačilnem računu, ki so na voljo na različnih kontaktnih točkah, so sporočili iz Banke Slovenije.

Nemci si vse pogosteje izposojajo denar – za kaj ga porabijo največ?
Nemci si vse pogosteje izposojajo denar – za kaj ga porabijo največ?

Nemci si vse pogosteje izposojajo denar, medtem ko podjetja zmanjšujejo naložbe. Kaj razkrivajo podatki bank? Kako Nemci porabijo izposojen denar?

To morate videti! Tako je videti phishing sporočilo
To morate videti! Tako je videti phishing sporočilo

Združenje bank Slovenije opozarja na porast spletnih goljufij, ki ciljajo na uporabnike elektronskega bančništva. Napadalci se tokrat lažno predstavljajo v imenu podjetja Halcom d.d., ki sicer zagotavlja storitve sodobnega e-bančništva za večino slovenskih bank in hranilnic.

Morate vedeti, če imate kredit
Morate vedeti, če imate kredit

Če opazite, da ne boste mogli redno odplačevati obrokov, je treba ukrepati takoj. A kako, se sprašujejo številni. Banke smo povprašali, kako ravnati v teh primerih.

Luksuzne kreditne kartice: kdo v resnici plačuje za ugodnosti bogatih?
Luksuzne kreditne kartice: kdo v resnici plačuje za ugodnosti bogatih?

Elitne kreditne kartice ponujajo razkošne bonuse, a kdo jih v resnici financira? Poglejte, kako stroške nosijo trgovci in običajni potrošniki – tudi tisti, ki plačujejo z gotovino.

Ko potujete z letalom, je to bistvenega pomena
Ko potujete z letalom, je to bistvenega pomena

Jesenski dnevi prinašajo čudovite barve, a tudi meglo in mraz, ki s prihodom zime ne pojenjata. Mnogi si v tem času želijo pobegniti na toplo ali obiskati kraje, kjer narava z mrazom, odpadlim listjem ali snegom potovanje naredi še posebej čarobno.

Zaradi spletnih prevar letos za skoraj 28 milijonov evrov škode
Zaradi spletnih prevar letos za skoraj 28 milijonov evrov škode

Spletnih prevar je iz leta v leto več, zato so sodelujoči na dogodku Združenja bank Slovenije pozvali k ozaveščanju, sodelovanju med deležniki in sistemskim ukrepom. Predstavili so tudi psihološki vidik spletnih prevar.

Dobro je, da si nastavite najvišji skupni znesek vseh plačil v enem dnevu
Dobro je, da si nastavite najvišji skupni znesek vseh plačil v enem dnevu

V EU bodo vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev od 9. oktobra komitentom omogočali, da se tako domača kot čezmejna plačila in nakazila v evrih prek vseh kanalov izvedejo takoj. Uveljavitev prinaša mehanizem preverjanja prejemnika plačila in možnost nastavitve limita plačila. V združenju bank svetujejo, da si ga uporabniki nastavijo.

Hrvati še vedno hranijo štiri milijarde kun
Hrvati še vedno hranijo štiri milijarde kun

Nezamenjanih kun je za več kot pol milijarde evrov. Čas za zamenjavo kovancev se počasi izteka.

Denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih
Denar bo prejemniku na voljo v nekaj sekundah vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih

V drugem tednu oktobra bo začela veljati evropska uredba o takojšnjih plačilih, s katero bodo vsa plačila in nakazila, tako pravnim kot fizičnim osebam, izvedena takoj. Plačilne transakcije pa bodo ob tem tudi bolj varne.

Kam po najbolj ugoden kredit?

Vsak se vsaj enkrat v življenju sreča s kreditom - potrošniškim ali stanovanjskim. Gre za pomembne prelomnice v življenju, saj se je treba odločiti in izpogajati za najugodnejše posojilo.

Kam po najbolj ugoden kredit?
