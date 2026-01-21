Guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić bo novi podpredsednik Evropske centralne banke (ECB), so sklenili finančni ministri evrskega območja. Na tem mestu bo nasledil Španca Luisa de Guindosa, ki bo po dogovoru ta položaj zapustil konec maja. O imenovanju Vujčića bodo evropski voditelji odločali na vrhu konec marca. Tuji mediji poročajo, da gre zgolj za formalnost in da bo hrvaški predstavnik zagotovo potrjen.
Vujčić je guverner Hrvaške narodne banke od leta 2012 in je leta 2023 igral osrednji vlogo pri hrvaškem prevzemu skupne evropske valute evro.
Plača?
Po dostopnih podatkih ima podpredsednik ECB fiksno osnovno plačo, ki je bila januarja 2026 uvrščena v najvišji plačni razred. Osnovna letna bruto plača podpredsednika znaša nekaj več kot 343.000 evrov, poroča spletna stran dnevnik.hr.
Minimalna mesečna neto plača znaša okoli 18.000 evrov, vendar je to znesek brez dodatnih ugodnosti. Podpredsednik je namreč poleg osnovne plače upravičen do dodatkov za stanovanje, izobraževanje otrok in druge stroške, kar lahko znatno poveča njegove dohodke.
Glede na njegovo premoženjsko kartico je Vujčić kot guverner hrvaške centralne banke zaslužil 7.835 evrov neto na mesec, še poroča omenjena spletna stran.
