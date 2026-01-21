Guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić bo novi podpredsednik Evropske centralne banke (ECB), so sklenili finančni ministri evrskega območja. Na tem mestu bo nasledil Španca Luisa de Guindosa, ki bo po dogovoru ta položaj zapustil konec maja. O imenovanju Vujčića bodo evropski voditelji odločali na vrhu konec marca. Tuji mediji poročajo, da gre zgolj za formalnost in da bo hrvaški predstavnik zagotovo potrjen. Vujčić je guverner Hrvaške narodne banke od leta 2012 in je leta 2023 igral osrednji vlogo pri hrvaškem prevzemu skupne evropske valute evro.

Neformalno srečanje finančnih ministrov EU: Boris Vujčić skrajno desno

Predsednica ECB je Christine Lagarde, podpredsednik pa Luis de Guindos. Glavni organ odločanja je svet ECB, ki ga sestavlja šest članov izvršilnega odbora in guvernerji centralnih bank iz držav evrskega območja. Predsednici ECB Christine Lagarde se bo mandat iztekel oktobra 2027.

Plača?

Po dostopnih podatkih ima podpredsednik ECB fiksno osnovno plačo, ki je bila januarja 2026 uvrščena v najvišji plačni razred. Osnovna letna bruto plača podpredsednika znaša nekaj več kot 343.000 evrov, poroča spletna stran dnevnik.hr.

