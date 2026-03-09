Švedska centralna banka, znana kot Riksbank, je pred kratkim izdala pomembno javno obvestilo, ki zadeva vsakega državljana. Svetovali so, da naj imajo ljudje doma določen znesek gotovine za primer izrednih razmer. Glavni razlog za to je prekinitev delovanja plačilnih sistemov, kot so kartično plačevanje in digitalni prenosi, ki bi jih lahko povzročili tehnične težave, kibernetični napadi, izpadi električne energije ali celo vojaške krize. Predstavniki Riksbank poudarjajo, da v takšnih okoliščinah digitalni denar ne bo dostopen, gotovina pa bo ostala edina možnost za nakupe. To praktično navodilo služi kot konkretna priprava na scenarije, ko običajna infrastruktura ne bo na voljo, zagotavljajoč posameznikom možnost, da kupijo nujne potrebščine, kot so hrana in zdravila, poročajo tuji mediji.

Ta praksa je že nekaj časa v ospredju strategij civilne obrambe, ki se poskuša vpeti tudi v finančno področje, ki zadeva vsakega posameznika. To ni zgolj previdnostni ukrep, ampak strateški nasvet, ki krepi finančno odpornost celotne družbe.

Zakaj digitalna plačila lahko odpovedo? Gotovina je zanesljiva izbira.

Digitalna plačilna sredstva, kot so kartice in mobilne aplikacije, so odvisna od kompleksne tehnološke infrastrukture. To pomeni, da so ranljiva za številne motnje: izpadi električne energije prekinijo delovanje POS-terminalov in bankomatov, kar onemogoči transakcije. Obsežni kibernetični napadi lahko onesposobijo bančne strežnike ali celo celotne plačilne sisteme za daljši čas. Vojaške krize prinašajo nepredvidljivost in potencialno uničenje komunikacijskih in energetskih omrežij, kar popolnoma prepreči digitalno poslovanje. V takšnih situacijah, ki lahko trajajo ure ali celo dni, gotovina postane edino zanesljivo plačilno sredstvo. Ljudje ne morejo kupiti osnovnih življenjskih potrebščin, če so odvisni zgolj od plačilnih kartic, ko le-te ne delujejo. Pomembno je zavedanje, da so ti scenariji sicer ekstremni, vendar ne popolnoma izključeni, zato je previdnostni ukrep Riksbank realističen in odgovoren, temelječ na analizi potencialnih tveganj.

Zakaj se banke odločajo za takšna priporočila? Kaj se dogaja po svetu?

Zakaj je takšno opozorilo sploh potrebno? V preteklosti so centralne banke večinoma poudarjale zanesljivost in varnost digitalnih sistemov. Vendar so se razmere v svetu bistveno spremenile. Trenutno so grožnje, kot so obsežni kibernetični napadi, vojaški konflikti v bližini in vsesplošna energetska nestabilnost, postale realnost. Centralne banke, kot je Riksbank, so začele analizirati najbolj črne scenarije in razvile strategije, kako omiliti njihove posledice za državljane. Ta sprememba v strategiji je odgovor na analize, ki kažejo na možnost hitre in daljše prekinitve digitalnih plačilnih tokov v izrednih razmerah. Gre za spoznanje, da absolutna zanesljivost ne obstaja in da je nujna večplastna pripravljenost, ki vključuje tudi rešitve za osnovne potrebe prebivalstva, ki niso odvisne od kompleksnih in ranljivih tehnologij. Tako se krepi finančna odpornost na osebni in nacionalni ravni.

Ne le gotovina: Priporočila za več bančnih kartic in spletnih plačil

Riksbank ne priporoča le shranjevanja gotovine, ampak tudi širše strategije za zagotavljanje finančne varnosti. Nujno je imeti plačilne kartice več različnih bank, saj tako izpad sistema ene banke ne bi prizadel vseh vaših finančnih možnosti. Če ena banka ne deluje, morda deluje druga, kar vam omogoča, da še vedno opravite nakupe. Prav tako je smiselno imeti na mobilnem telefonu aktivirane lokalne spletne plačilne servise, saj ti včasih uporabljajo drugačne infrastrukture in bi lahko delovali, ko drugi ne. To pomeni, da imate več planov B za plačevanje v različnih situacijah. Z vsemi temi nasveti si ustvarite varnostno mrežo, ki bo prišla prav, če pride do tehničnih težav ali večjih kriz. Bistveno je, da ste proaktivni in imate vedno na voljo različne možnosti plačevanja.