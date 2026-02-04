Vodenje podjetja le redko poteka po načrtu. Nove priložnosti, zamude pri plačilih ali nujne investicije lahko ustvarijo finančni pritisk, ki potrebuje hitro reakcijo. V takšnih situacijah se marsikateri podjetnik vpraša: 'Kako hitro lahko sploh pridem do podjetniškega kredita?' Dobra novica je, da danes do financiranja ni več potrebna dolga pot. Če veste, kaj pričakovati in na kaj biti pozorni, se lahko izognete dolgim postopkom, zapleteni dokumentaciji in negotovem izidu.

Kdaj podjetniki najpogosteje potrebujejo hiter kredit?

Potreba po enostavnem financiranju, brez nepotrebne birokracije, se po navadi pojavi takrat, ko je treba hitro ukrepati, da podjetje ne zamudi dobre poslovne priložnosti ali pa se zgodi kaj nepričakovanega in je potrebno dodatno financiranje, da lahko podjetje nemoteno posluje naprej. Podjetniki se za hiter kredit najpogosteje odločajo v naslednjih primerih:

- ko je treba najprej financirati naročilo ali projekt, plačilo pa pride šele kasneje,

- ko je potrebno pravočasno kupiti zalogo ali material, zlasti pred glavno sezono,

- pri prenovi ali zamenjavi opreme, ki je nujna za nadaljnje delo,

- ko pride do zamika plačil s strani strank, stroški pa tečejo naprej,

- pri hitri rasti podjetja, ki zahteva več denarja za tekoče poslovanje.

icon-expand

Najpogostejša vprašanja pri sklepanju kredita

Ko podjetniki razmišljajo o hitrem kreditu, jih običajno zanimajo zelo konkretna vprašanja. V nadaljevanju so zbrani odgovori na najpogostejše dileme pri podjetniškem financiranju, kot je na voljo pri Addiko banki. Kdo lahko dobi podjetniški kredit? Kredit je namenjen s.p.-jem ter mikro in malim podjetjem, ki poslujejo vsaj dve leti in nimajo blokiranega transakcijskega računa. Urejeno poslovanje je eden ključnih pogojev za hitro obravnavo. Koliko sredstev lahko dobim? Na voljo so enostavni podjetniški krediti do 250.000 evrov s fiksno obrestno mero, pri čemer je končni znesek odvisen od prihodkov in bonitete podjetja. Če zaprosite za primeren znesek, je postopek običajno hitrejši. Koliko sredstev bi lahko dobili, pa lahko preverite z informativnim spletnim kalkulatorjem, in vlogo oddate kar prek spleta. Kako hitro je lahko kredit izplačan? Kredit je v Addiko banki izplačan že v 1–2 dneh, kar je ključno v trenutkih, ko posel ne more čakati. Kako je z zavarovanjem kredita? Enostavni podjetniški kredit pri Addiko banki je zavarovan z menicami, brez dodatnih materialnih zavarovanj, kar pomeni manj dokumentacije in hitrejši postopek. Ali mora biti podjetje stranka Addiko banke? Enostavni podjetniški kredit je na voljo tudi strankam drugih bank. Račun se po potrebi odpre v okviru postopka, brez dodatnih zapletov.

icon-expand Informativni izračun omogoča hiter vpogled v možne pogoje financiranja in je na voljo na spletni strani Addiko bank. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj danes pomeni hiter in enostaven podjetniški kredit?

Še pred nekaj leti je podjetniški kredit pomenil več obiskov banke, obsežno dokumentacijo in dolge roke odločanja. Danes pa je pri nekaterih bankah večino postopka mogoče opraviti na daljavo in z manj dokumentacije. Ko govorimo o hitrem podjetniškem kreditu, imamo v mislih rešitve, kot jih ponujajo pri Addiko banki to so: - oddaja vloge prek spleta, brez obiska poslovalnice,

- jasni pogoji in vnaprej znana obrestna mera,

- manj dokumentacije in zapletov,

- hitra odločitev ter izplačilo že v 1 - 2 dneh.

icon-expand

Ključno je, da podjetnik že na začetku ve, koliko denarja potrebuje in za kaj ga bo porabil, saj to bistveno pospeši celoten postopek. Pri tem si lahko pomaga z informativnim izračunom, ki omogoča hiter vpogled v možne pogoje financiranja in je na voljo na spletni strani Addiko bank.

Polet v nove poslovne priložnosti