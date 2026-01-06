Kljub temu da je evro v Nemčiji v veljavi že več kot dve desetletji, impresivna količina nemških mark, ocenjena na približno 12 milijard, še vedno vztraja izven uradnega obtoka. To stanje je med drugim tudi kazalnik globokih psiholoških in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje posameznikov do gotovine. Prisotnost tako velike količine nemških mark – natančneje 5,6 milijarde v bankovcih in 6,5 milijarde v kovancih – odpira vprašanja o njihovem izvoru, mestih skladiščenja in potencialni finančni ter celo numizmatični vrednosti, ki jo ti 'pozabljeni' bankovci in kovanci še vedno predstavljajo v sodobnem ekonomskem okolju.

Fenomen zadrževanja nemških mark presega logiko racionalne ekonomije, saj se denar nahaja na zelo specifičnih, pogosto nenavadnih lokacijah. To priča o odnosu lastnikov do te stare valute - od nje so se težko poslovili, a številni med njimi so tudi taki, ki so pozabili na skrivališča.

Raziskave Bundesbanke, kot navaja njen predstavnik Uwe Deichert, kažejo, da se večji zneski nemških mark odkrijejo med pospravljanjem stanovanj pokojnih ali preteklih prebivalcev. Medtem ko 'blazine' oziroma žimnice ostajajo simbolično in dejansko eno izmed pogostejših skrivališč, se denar najde tudi v starih škatlicah za zdravila ali piškote, pod sobnimi rastlinami, v starih oblačilih ali celo zašit v zavese.

To potrjuje tezo ekonomskega psihologa Stefana Trautmanna o inherentnem zaupanju Nemcev v gotovino, ki omogoča tako razpršeno in dolgoročno 'hrambo' gotovine izven bančnega sistema.

Zakaj je milijarde mark še vedno v obtoku: čustva in gotovina

Glavni razlogi za ohranjanje nemške marke so večplastni, poroča spletna stran poslovni.hr. Deloma gre za povsem praktične, logistične ovire, saj se domneva, da se znatna količina nemških mark nahaja zunaj nemških meja, kar otežuje postopek menjave v evre. Hkrati pa Stefan Trautmann, ekonomski psiholog z Inštituta za ekonomske vede Alfreda Webra iz Heidelberga, poudarja močno kulturno in psihološko komponento. "V Nemčiji ljudje še vedno verjamejo v gotovino in potem se lahko zlahka zgodi, da se nekje pozabijo večji zneski." Poleg tega pa obstajajo tudi globoki čustveni razlogi. Predvsem starejši državljani nemško marko neposredno povezujejo z obdobjem gospodarskega okrevanja po vojni in kasnejšega blagostanja, kar ji daje močno sentimentalno vrednost. Ta čustvena vez presega njeno nominalno vrednost kot plačilnega sredstva.

Medtem ko so zbiratelji morda že spoznali, da vrednost splošnih numizmatičnih zbirk v Nemčiji ne bo več rasla in se zato pogosto razprodajajo, obstaja specifična izjema, ki je vredna podrobnejše analize. Kovanci za pet mark, izdani med letoma 1953 in 1971, zaradi visokega deleža srebra in nenehnega naraščanja cene te plemenite kovine, ohranjajo in celo povečujejo svojo vrednost na numizmatičnih trgih, poroča omenjena spletna stran. To kaže na prefinjeno dinamiko znotraj zbirateljskega sektorja, kjer tržna načela in vrednost materiala lahko preglasijo sentimentalno ali zgodovinsko vrednost. Za investitorje in posameznike z dediščino ti specifični kovanci predstavljajo naložbeno priložnost, ki jo je vredno prepoznati in izkoristiti.

Pogosta vprašanja

Kako lahko unovčite stare nemške marke? Zamenjava mark v evre v Nemčiji nima roka – tečaj je 1 DEM = 0,51129 EUR. Numizmatična vrednost je lahko višja od uradne, zlasti za kovance petih mark iz let 1953–1971. Posvetujte se s strokovnjakom za oceno stanja in vrednosti kovancev. Zakaj zdaj? Cena srebra raste, zbirateljski trg pa se spreminja. Če imate kovance, je morda pravi trenutek za prodajo.

