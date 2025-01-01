Cekin.si
Prodaja prazničnih slaščic na črno prinaša visoke globe za prodajalce in zdravstvena tveganja za kupce. Kaj nadzira FURS in kakšne so posledice? Predstavljamo tudi primer iz Avstrije.

V prazničnem decembru morda čas za razmislek o donaciji
Davki

V prazničnem decembru morda čas za razmislek o donaciji

V prazničnem decembru je morda prav, da se za trenutek ustavimo in razmislimo o kakšnem dobrem delu. Z oddajo zahteve finančni upravi lahko denimo zavezanci del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam. Kdor se za to še ni odločil, ima čas še do konca leta. Njegova davčna obveznost zaradi tega ne bo nič večja.

Milijarder poziva k višji obdavčitvi bogatih
Davki

Milijarder poziva k višji obdavčitvi bogatih

Švicarji so z 79 odstotki glasov zavrnili davek na dediščino za bogate, a milijarder Alfred Gantner opozarja na nevarnost koncentracije bogastva in predlaga progresivno obdavčitev.

Več denarja v žepu: Nova pravila za dohodnino 2026
Davki

Več denarja v žepu: Nova pravila za dohodnino 2026

Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2026 se bodo uskladile za več, kot je bilo sprva predvideno. Vlada se je namreč s predstavniki sindikatov v okviru Ekonomsko-socialnega sveta dogovorila o zvišanju olajšav in mej davčnih razredov za 75 odstotkov rasti povprečne plače. To bo pozitivno vplivalo na neto plače.

Šef Revoluta pobegnil v Dubaj: razlog je britanski davčni udarec
Davki

Šef Revoluta pobegnil v Dubaj: razlog je britanski davčni udarec

Soustanovitelj Revoluta Nik Storonski je spremenil stalno prebivališče in se preselil v Združene arabske emirate, potem ko je britanska vlada ukinila davčne olajšave za nerezidente. 6,8 milijarde evrov težak šef Revoluta zdaj živi v Dubaju.

V tej bogati evropski državi se poroka kaznuje z višjimi davki
Davki

V tej bogati evropski državi se poroka kaznuje z višjimi davki

Pari se ločujejo, da bi plačali manj!

Nad zaplenjenim premoženjem bi bdel Furs
Davki

Nad zaplenjenim premoženjem bi bdel Furs

Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o upravljanju začasno zavarovanega premoženja. Po predlogu bi nad tem in odvzetim premoženjem bdela Finančna uprava RS (Furs). Predlagajo, naj gre zakon v obravnavo po skrajšanem postopku, pripombe pa je mogoče podati do 20. septembra.

Kdo je letos prejel največ donacij iz dohodnine?
Davki

Kdo je letos prejel največ donacij iz dohodnine?

Finančna uprava RS (Furs) je ob poračunu dohodnine za leto 2024 že 18. leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Tako kot lani in predlani bo tudi letos največ sredstev prejelo društvo za srčno-žilne bolezni AED.

Normiranec, ki je lani zaslužil največ – več kot pet milijonov evrov
Obdavčitev

Normiranec, ki je lani zaslužil največ – več kot pet milijonov evrov

Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 89.376, ugotavljajo na finančni upravi. Rekorder je lani zaslužil več kot pet milijonov evrov.

Obdavčitev kriptovalut: koliko in kdaj se bo začel obračunavati davek?
Kriptovalute

Obdavčitev kriptovalut: koliko in kdaj se bo začel obračunavati davek?

Vlada pošilja v DZ predlog za obdavčitev kriptovalut. Po predlogu zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev bo davčna stopnja znašala 25 odstotkov, obračunavati pa se bo začela leta 2026. Po isti davčni stopnji naj bi se v prihodnje obdavčevali tudi izvedeni finančni instrumenti.

Če tega niste sporočili finančni upravi, vam grozi globa

Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2024, ki so jih konec maja poslali nekaj več kot 600.000 zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo – če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Če tega niste sporočili finančni upravi, vam grozi globa
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

