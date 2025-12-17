Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci

Prodaja prazničnih slaščic na črno prinaša visoke globe za prodajalce in zdravstvena tveganja za kupce. Kaj nadzira FURS in kakšne so posledice? Predstavljamo tudi primer iz Avstrije.

Vsako leto se v prazničnem času poveča povpraševanje po božičnih in novoletnih slaščicah, kar mnoge spodbudi k domači pripravi in prodaji. A za sladkim zaslužkom se pogosto skriva tveganje – prodaja na črno. Finančna uprava opozarja, da gre za kršitev zakonodaje, ki lahko prinese visoke globe in dodatne sankcije. V nadaljevanju preverjamo, kakšne so kazni za posameznike in podjetja ter katere ukrepe lahko pričakujete, če se odločite za nelegalno prodajo prazničnih dobrot. Tako kot vsako leto, je namreč tudi letos na družbenih omrežij moč zaslediti kar nekaj ponudb za peko dobrot na črno. Seveda vam take nakupe odsvetujemo že zaradi varnostnih in higienskih razlogov, mi pa si poglejmo še drugo plat - zakonodajno. Ste si kdaj zaželeli kupiti praznične božične piškote po ugodnejši ceni, morda kar od domačega ponudnika na spletu? V Avstriji se je takšna praksa razcvetela v pravi črni trg božičnih piškotov, na katerega so se zdaj osredotočile davčne oblasti. Opozorila so resna: prodajalcem, ki delujejo brez dovoljenja in ne plačujejo davkov, grozi kazen do 3.600 evrov. Lani so že vložili 25 prijav proti takšnim 'zasebnim' pekom. Čeprav se ponudbe morda zdijo mamljive, saj obljubljajo cenejše izdelke, je resnica, da tveganja niso zgolj finančna za prodajalce, ampak tudi zdravstvena za kupce. Boj proti temu sivemu območju, ki ni samo davčno sporno, temveč tudi zdravstveno tvegano, poteka v polnem zagonu.

Zakaj so božični piškoti tako dragi in kaj to pomeni?

icon-expand božični piškoti FOTO: Shutterstock

Ste vedeli, da vas lahko kilogram prazničnih piškotov v avstrijskih trgovinah stane kar 40 evrov? Tudi pri nas so slaščice drage, številni pa želijo domače dobrote na mizi - brez lastnega truda in stroškov. Spomnio, da so se drastično podražile vse ključne sestavine, od čokolade in masla do sladkorja, ne pozabimo pa niti stroške energije. Te podražitve se seveda odražajo v višjih cenah, ki jih vidimo na policah trgovin, in prav te visoke cene marsikoga napeljejo k iskanju cenejših alternativ, tudi tistih na sivi meji zakona. Ljudje pač iščejo, kje privarčevati in tukaj pride do izraza tudi t.i. črni trg.

Kako spletni trg spodbuja "ilegalne" praznične dobrote

Medtem ko so tradicionalne pekarne in trgovine obremenjene z naraščajočimi stroški, se na spletu pojavljajo mamljivejše ponudbe. V Avstriji so zasebniki ustvarili nekakšen črni trg božičnih piškotov, kjer cene lahko znatno nižje kot pri komercialnih prodajalcih. Te cene, objavljene na prodajnih platformah in družbenih omrežjih, so hitro pritegnile pozornost tako davčnih organov kot tudi inšpektorjev za hrano. Lani je bilo, kot že rečeno, kar 25 prijav zoper takšne prodajalce, ki jim grozijo kazni tudi do 3.600 evrov. Bodite previdni, saj čeprav cene zvenijo privlačno, se za njimi skrivajo tako tveganja za denarnico kot tudi za zdravje, na katerega oblasti resno opozarjajo. Ljudje z alergijami, denimo na gluten, oreščke ali mleko, so tako izpostavljeni resni nevarnosti. Vprašanje je tudi, v kakšnih higienskih pogojih se pečejo ti piškoti.

Kaj so za Cekin.si povedali na finančni upravi?

Kolikšne globe lahko prejme fizična oseba, ki peče in prodaja božične ali novoletne slaščice brez ustrezne registracije dejavnosti ter jih nato prodaja prek spleta, družbenih omrežij, na črno na sejmih, prek poznanstev ...? Kakšne dodatne sankcije so predpisane? Če zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, je v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določena globa za prekršek od 1000 do 26.000 evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno. Več o delu na črno in odvzemu protipravne premoženjske koristi je objavljeno v posebnem pojasnilu Finančne uprave. Kolikšna je globa za podjetje ali s.p., ki izvaja prodajo slaščic na črno - torej brez izdaje računa? Kakšne dodatne sankcije so predpisane? Vsak samostojni podjetnik ali podjetje mora za vsako opravljeno dobavo blaga ali storitev izdati račun. Za samostojnega podjetnika posameznika (s.p.), ki ne izda računa pri prodaji izdelka, je predpisana globa od 3.000 evrov dalje, za malo pravno osebo od 4.000 evrov dalje, za srednjo ali veliko pravno osebo pa od 10.000 EUR dalje.

icon-expand Božični piškoti FOTO: iStock

Ali FURS priznava kakršne koli izjeme za sezonsko/občasno prodajo brez registracije? Če da, pod kakšnimi pogoji? Ne. Zavezanci lahko ustvarjajo tovrstne dohodke le v okviru registrirane dejavnosti s.p. ali pravne osebe. Kako FURS sploh izvaja nadzor nad prodajo na črno v prazničnem času (usmerjene akcije, analiza socialnih omrežij, terenski nadzor)? V Finančni upravi smo na tovrstne aktivnosti zavezancev pozorni skozi vse leto. Pri tem se poslužujemo tudi usmerjenih akcij, objavljenih informacij na družbenih omrežjih, prejetih prijavah (tudi anonimnih) in nadzorov na terenu. Ali obstajajo sankcije za kupce (npr. sodelovanje pri transakciji brez računa)? V Finančni upravi doslej še nismo kaznovali potrošnikov (fizičnih) oseb, ki niso vzele računa za nabavo blaga ali opravljeno storitev. Potrošnike že vrsto let skušamo spodbuditi k jemanju računov na prijazen način, to je z različnimi natečaji, izobraževanji (npr. projekt Davčno opismenjevanje mladih) in nasploh s promocijo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. V ta namen smo imeli v letih 2016 – 2020 celo nagradno igro Vklopi razum, zahtevaj račun!. Kako FURS obravnava prodajo slaščic v okviru humanitarnih dogodkov ali šolskih bazarjev – kdaj gre za obdavčljivo transakcijo in kdaj ne?

icon-expand Zvezdice z marmelado FOTO: Thinkstock