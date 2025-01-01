Če pokojnik za seboj pusti neporavnane davke, lahko odgovornost preide na dediče. Preverite, kdaj nastane obveznost, kako jo poravnati in zakaj je pred sprejemom dediščine pomembno preveriti dolgove.
Prav vsi se vsaj enkrat v življenju znajdemo v postopku dedovanja. Ob tem pa se poraja vprašanje, kakšne so naše dolžnosti do finančne uprave.
Mehiški boksarski zvezdnik Canelo Alvarez, ki je zgradil bogastvo v višini več kot 250 milijonov evrov, je presenetil svet z izjavo, da svojim otrokom ne bo zapustil ničesar. Njegova filozofija temelji na samostojnosti, trdem delu in osebni rasti – trend, ki ga vse pogosteje sprejemajo tudi drugi svetovno znani bogataši, kot so Daniel Craig, Jackie Chan in Ashton Kutcher.
Paris Jackson je iz zapuščine Michaela Jacksona prejela 65 milijonov dolarjev, a zdaj se zapleta v pravni spor z izvršitelji. Kaj razkrivajo novi sodni dokumenti?
Hollywood žaluje za Diane Keaton. Razkrivamo podrobnosti o njenih zadnjih mesecih, boju z boleznijo in zapuščini, ki jo je zapustila svojim otrokom. Razdelila si bosta 100 milijonov dolarjev, kar je 86,3 milijona evrov.
Po smrti Saše Popovića je njegova žena Suzana Jovanović podedovala nepremičninski imperij. Zdaj prodaja 250 luksuznih stanovanj v Beogradu – pri tem ji pomaga Viki Miljković, ki ima izkušnje z najprestižnejšimi projekti v regiji.
Robert Redford je zapustil ne le bogastvo, temveč tudi kulturno in umetniško dediščino, ki bo živela še dolgo po njem. Kolikšno je njegovo premoženje in kdo so dediči?
Nedavno preminuli svetovno znani modni oblikovalec Giorgio Armani je želel, da večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno prodajo, izhaja iz oporoke, katere vsebino so objavili italijanski mediji. Kot kupce je predlagal družbe LVMH, EssilorLuxottica ali L'Oreal.
Giorgio Armani je imel neto premoženje, ki ga je Forbes ocenil na 12,1 milijarde dolarjev, kar je skoraj 10,4 milijarde evrov.
Ko je princesa Diana umrla v prometni nesreči, sta njena sinova, princ William in princ Harry, podedovala večino njenega premoženja, vrednega približno 13 milijonov funtov, ki je vključevalo njeno premoženje, nakit in denar, vendar ene dragocene stvari nista dobila.
Pasji profesionalci so storili en korak naprej - sedaj so poleg iskanja pogrešanih, drog in orožja, izurjeni tudi za iskanje denarja. Znajo celo razlikovati med valutami! In ti psi ne "delajo" le na mejah, temveč jih najemajo tudi ljudje, ki prodajajo hiše svojih sorodnikov in se skušajo prepričati, da v njih ni nikjer več skritega privarčevanega denarja.