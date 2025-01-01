Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Novice

V letu 2026 bodo poplačali dolgove

Davčni dolg zapustnika: v katerem primeru ga mora dedič poravnati?
Dedovanje

Davčni dolg zapustnika: v katerem primeru ga mora dedič poravnati?

Če pokojnik za seboj pusti neporavnane davke, lahko odgovornost preide na dediče. Preverite, kdaj nastane obveznost, kako jo poravnati in zakaj je pred sprejemom dediščine pomembno preveriti dolgove.

Podedoval sem premoženje. Ali moram vložiti davčno napoved?
Dedovanje

Podedoval sem premoženje. Ali moram vložiti davčno napoved?

Prav vsi se vsaj enkrat v življenju znajdemo v postopku dedovanja. Ob tem pa se poraja vprašanje, kakšne so naše dolžnosti do finančne uprave.

Canelo Alvarez: Otrokom ne bo zapustil niti centa – zakaj se bogati starši odločajo za takšno vzgojo?
Novice

Canelo Alvarez: Otrokom ne bo zapustil niti centa – zakaj se bogati starši odločajo za takšno vzgojo?

Mehiški boksarski zvezdnik Canelo Alvarez, ki je zgradil bogastvo v višini več kot 250 milijonov evrov, je presenetil svet z izjavo, da svojim otrokom ne bo zapustil ničesar. Njegova filozofija temelji na samostojnosti, trdem delu in osebni rasti – trend, ki ga vse pogosteje sprejemajo tudi drugi svetovno znani bogataši, kot so Daniel Craig, Jackie Chan in Ashton Kutcher.

Toliko denarja je prejela Paris Jackson iz očetove zapuščine
Novice

Toliko denarja je prejela Paris Jackson iz očetove zapuščine

Paris Jackson je iz zapuščine Michaela Jacksona prejela 65 milijonov dolarjev, a zdaj se zapleta v pravni spor z izvršitelji. Kaj razkrivajo novi sodni dokumenti?

Zapuščina Diane Keaton: Otroka bosta podedovala več kot 100 milijonov dolarjev
Dedovanje

Zapuščina Diane Keaton: Otroka bosta podedovala več kot 100 milijonov dolarjev

Hollywood žaluje za Diane Keaton. Razkrivamo podrobnosti o njenih zadnjih mesecih, boju z boleznijo in zapuščini, ki jo je zapustila svojim otrokom. Razdelila si bosta 100 milijonov dolarjev, kar je 86,3 milijona evrov.

Vdova Saše Popovića prodaja 250 stanovanj, ki jih je podedovala
Dedovanje

Vdova Saše Popovića prodaja 250 stanovanj, ki jih je podedovala

Po smrti Saše Popovića je njegova žena Suzana Jovanović podedovala nepremičninski imperij. Zdaj prodaja 250 luksuznih stanovanj v Beogradu – pri tem ji pomaga Viki Miljković, ki ima izkušnje z najprestižnejšimi projekti v regiji.

Robert Redford: Premoženje, zapuščina in dediči hollywoodske legende
Novice

Robert Redford: Premoženje, zapuščina in dediči hollywoodske legende

Robert Redford je zapustil ne le bogastvo, temveč tudi kulturno in umetniško dediščino, ki bo živela še dolgo po njem. Kolikšno je njegovo premoženje in kdo so dediči?

Razkrita oporoka: Giorgio Armani za postopno prodajo modnega imperija
Gospodarstvo

Razkrita oporoka: Giorgio Armani za postopno prodajo modnega imperija

Nedavno preminuli svetovno znani modni oblikovalec Giorgio Armani je želel, da večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno prodajo, izhaja iz oporoke, katere vsebino so objavili italijanski mediji. Kot kupce je predlagal družbe LVMH, EssilorLuxottica ali L'Oreal.

Kdo bo podedoval Armanijev imperij?
Dedovanje

Kdo bo podedoval Armanijev imperij?

Giorgio Armani je imel neto premoženje, ki ga je Forbes ocenil na 12,1 milijarde dolarjev, kar je skoraj 10,4 milijarde evrov.

To je pravi razlog, zakaj William in Harry ne bosta podedovala hiše njune matere
Dedovanje

To je pravi razlog, zakaj William in Harry ne bosta podedovala hiše njune matere

Ko je princesa Diana umrla v prometni nesreči, sta njena sinova, princ William in princ Harry, podedovala večino njenega premoženja, vrednega približno 13 milijonov funtov, ki je vključevalo njeno premoženje, nakit in denar, vendar ene dragocene stvari nista dobila.

Dediči s pomočjo pasjih profesionalcev iščejo skrito gotovino

Pasji profesionalci so storili en korak naprej - sedaj so poleg iskanja pogrešanih, drog in orožja, izurjeni tudi za iskanje denarja. Znajo celo razlikovati med valutami! In ti psi ne "delajo" le na mejah, temveč jih najemajo tudi ljudje, ki prodajajo hiše svojih sorodnikov in se skušajo prepričati, da v njih ni nikjer več skritega privarčevanega denarja.

Dediči s pomočjo pasjih profesionalcev iščejo skrito gotovino
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

