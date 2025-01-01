Dediči s pomočjo pasjih profesionalcev iščejo skrito gotovino

Pasji profesionalci so storili en korak naprej - sedaj so poleg iskanja pogrešanih, drog in orožja, izurjeni tudi za iskanje denarja. Znajo celo razlikovati med valutami! In ti psi ne "delajo" le na mejah, temveč jih najemajo tudi ljudje, ki prodajajo hiše svojih sorodnikov in se skušajo prepričati, da v njih ni nikjer več skritega privarčevanega denarja.