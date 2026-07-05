Oporoka je ena tistih stvari, za katere skoraj vsak pravi, da jo bo nekoč uredil – a v resnici jo mnogi napišejo prepozno ali pa sploh ne. Posledice tega pa pogosto ne občutijo več oni sami, temveč njihovi najbližji. Strokovnjaki za upravljanje premoženja in dediščine opozarjajo, da odlašanje ni nedolžno. Kot poudarjajo v analizah o načrtovanju dediščine, lahko neurejene zadeve povzročijo zmedo, pravne zaplete in dolgotrajne postopke, ki družino dodatno obremenijo v že tako težkem obdobju.

Zakaj ljudje z oporoko odlašajo?

icon-expand Oporoka ni le formalnost – je način, kako zaščitite svoje bližnje. FOTO: Adobe Stock

Razlogi so presenetljivo podobni. Veliko ljudi preprosto misli, da imajo še dovolj časa, ali pa da njihovo premoženje ni dovolj veliko, da bi potrebovalo formalno ureditev. A kot opozarjajo strokovnjaki za načrtovanje dediščine, oporoka ni namenjena le premožnim. V osnovi gre za jasno odločitev, kaj se bo zgodilo z vašimi stvarmi – od nepremičnin do osebnih predmetov. Dodatna težava je tudi psihološka. Razmislek o oporoki pomeni soočenje z neprijetnimi temami, predvsem s staranjem in minljivostjo. Zato mnogi to odločitev odlagajo dlje, kot bi bilo smiselno.

Kaj se zgodi, če oporoke ni?

Družina ostane brez ključnih informacij o vaših željah, kar pogosto pomeni dodatne odločitve v času, ko je to najtežje. Lahko pride do sporov med dediči, dedovanje se zaplete. Zakon vseeno upošteva pravilo dednih redov.

Največje napake pri oporoki

Ena največjih napak je prepričanje, da je dovolj, da oporoko napišete enkrat in nato nanjo pozabite. Strokovnjaki opozarjajo, da mora biti oporoka živ dokument, ki ga prilagajate življenjskim spremembam. Nakup nepremičnine, spremembe v družini ali finančne okoliščine so jasen signal, da jo je treba posodobiti.

icon-expand Oporoka ni le formalnost – je način, kako zaščitite svoje bližnje. FOTO: Adobe Stock

Druga pogosta napaka je, da oporoka sicer obstaja, vendar: - ni pravno ustrezno zapisana, - ni dostopna bližnjim, - ali pa nihče ne ve, kje se nahaja. Kot poudarjajo strokovnjaki, lahko tudi dobro pripravljena oporoka izgubi svoj smisel, če je dokumentov nemogoče najti ali razumeti.

Zakaj pravočasna ureditev pomeni manj stresa za družino?

Oporoka ni le pravni dokument, ampak predvsem način, kako zaščitite svoje bližnje. Analize o načrtovanju dediščine kažejo, da urejena dokumentacija in jasna navodila bistveno zmanjšajo stres ter preprečujejo konflikte med dediči. Ko so stvari jasno zapisane: - družina ne ugiba, kaj ste želeli, - postopki potekajo hitreje, - tveganje za spore je manjše. To pomeni, da imajo vaši bližnji več časa za tisto, kar je v takšnih trenutkih res pomembno. Številni v oporoko zapišejo tudi, kje in kako želijo biti pokopani.

Kako se izogniti največjim težavam?

icon-expand Največja vrednost oporoke ni denar, ampak mir za vašo družino. FOTO: Dreamstime

Strokovnjaki svetujejo, da pri oporoki sledite preprostemu načelu: uredite jo pravočasno in jo redno posodabljajte. Pomembno je tudi, da: - imate jasno zbrane vse ključne dokumente, - določite osebo, ki bo izvršila oporoko, - poskrbite, da bodo bližnji vedeli, kje dokumenti so. To niso zapleteni koraki, a lahko naredijo ogromno razliko.

Kaj to pomeni za vas?