Mnogi verjamejo, da bi višja plača samodejno odpravila finančne skrbi. Toda nove raziskave kažejo, da povezava med zaslužkom in občutkom finančne varnosti ni tako preprosta. Raziskava med 1.875 odraslimi Američani, ki jo povzema portal BizLife na podlagi podatkov investicijske aplikacije Acorns, je pokazala, da višji prihodki sami po sebi ne pomenijo bistveno manj finančnega stresa. Veliko pomembnejše je nekaj drugega: koliko premoženja imate v resnici in kako pripravljeni ste na nepričakovane življenjske stroške.

Zakaj višja plača ne odpravi nujno skrbi?

Na prvi pogled se zdi logično, da višji prihodki prinesejo več miru. Toda ljudje z višjimi plačami pogosto prevzamejo tudi večje finančne obveznosti: višje stanovanjske kredite, dražje avtomobile ali večje mesečne stroške.

icon-expand Višja plača lahko pomaga, vendar raziskave kažejo, da občutek finančne varnosti veliko bolj kot dohodek krepijo prihranki in finančna rezerva za nepredvidene dogodke. FOTO: Arhiv naročnika

Podatki, ki jih povzema BizLife, kažejo, da je finančno anksioznost občutilo 51 odstotkov ljudi z najnižjimi prihodki, medtem ko je bil delež med tistimi z bistveno višjimi dohodki le nekoliko nižji. To pomeni, da sama rast plače ne odpravi občutka negotovosti. Finančna terapevtka Aja Evans poudarja, da ljudje pogosto ne razmišljajo le o tem, koliko zaslužijo, temveč predvsem o tem, koliko denarja imajo na voljo v primeru izrednih dogodkov.

Največjo razliko naredijo prihranki

Pomemben dejavnik finančnega miru je finančna rezerva. Po raziskavi družbe Vanguard, ki je zajela več kot 12.000 vlagateljev, so nujni prihranki eden najmočnejših napovednikov finančnega blagostanja. Že rezerva v višini približno 2.000 evrov je povezana z občutno višjo stopnjo finančne varnosti, medtem ko imajo ljudje z večmesečno finančno rezervo še bistveno boljši občutek nadzora nad svojimi financami. Raziskovalci so ugotovili tudi, da ljudje brez prihrankov bistveno več časa porabijo za razmišljanje o denarju in poročajo o višjih ravneh stresa.

Finančna varnost je povezana z občutkom nadzora

Pri finančni anksioznosti ne gre le za številke na bančnem računu. Velik del težave predstavlja občutek, da v primeru izgube službe, bolezni ali večjega nepričakovanega stroška ne boste imeli dovolj manevrskega prostora. Tudi analitiki portala Bankrate ugotavljajo, da večina ljudi občuti precej več miru, če imajo prihranke za več mesecev življenjskih stroškov. Med tistimi, ki imajo takšno rezervo, je stopnja zadovoljstva in občutka finančne varnosti bistveno višja. Zanimivo je, da številni ljudje finančne skrbi čutijo celo takrat, ko imajo nadpovprečne dohodke. Strah pred izgubo življenjskega standarda, službe ali nepričakovanimi izdatki lahko ostane prisoten ne glede na višino plače.

Kako zmanjšati finančno anksioznost?

Strokovnjaki najpogosteje svetujejo: - ustvarjanje sklada za nujne primere, - postopno zmanjševanje dolgov, - redno spremljanje osebnih financ, - dolgoročno varčevanje, - izogibanje primerjanju z drugimi.

icon-expand Raziskave nakazujejo, da so ljudje z več prihranki in boljšo finančno rezervo praviloma manj obremenjeni s finančnim stresom. FOTO: Dreamstime

Ključna ugotovitev raziskav je preprosta: občutek finančne varnosti je veliko bolj povezan z varnostno mrežo, ki ste jo ustvarili, kot z višino vaše zadnje plače. Če imate prihranke in občutek nadzora nad svojimi financami, boste praviloma mirneje spali, tudi če vaš dohodek ni med najvišjimi.

Anketa + Arhiv Kaj bi vam najbolj zmanjšalo finančne skrbi? Večja plača Več prihrankov za nujne primere Poplačilo vseh dolgov Lastno stanovanje brez kredita Stabilnejša zaposlitev Finančnih skrbi skoraj nimam Moški Ženska Večja plača 13 Več prihrankov za nujne primere 7 Poplačilo vseh dolgov 2 Lastno stanovanje brez kredita 10 Stabilnejša zaposlitev 2 Finančnih skrbi skoraj nimam 15 Večja plača 7 Več prihrankov za nujne primere 4 Poplačilo vseh dolgov 1 Lastno stanovanje brez kredita 2 Stabilnejša zaposlitev 1 Finančnih skrbi skoraj nimam 10 Večja plača 6 Več prihrankov za nujne primere 3 Poplačilo vseh dolgov 1 Lastno stanovanje brez kredita 8 Stabilnejša zaposlitev 1 Finančnih skrbi skoraj nimam 5 Skupaj Moški Ženska