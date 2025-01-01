Gost tokratnega Finančnega POPkasta, ki ga vodi Adi Omerović, je bil tokrat Matej Rigelnik, direktor Equinoxa. Že nekajkrat je obiskal Argentino, kjer predsednik Javier Milei uporablja radikalno strategijo za boj proti inflaciji in birokraciji. Kaj se dogaja v tej državi in kaj vse skupaj pomeni za Evropo in Slovenijo?
Globalni trgi doživljajo pomembne premike, pri čemer ZDA, EU in Kitajska igrajo ključno vlogo pri oblikovanju investicijskega okolja. Vlagatelji se morajo natančno seznaniti z dogajanjem, da bi učinkovito navigirali v tem spreminjajočem se okolju, v Finančnem POPkastu izpostavljata finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. Z njima se je pogovarjal Adi Omerović.
Preverite poslovne rezultate slovenskih zavarovalnic. Pregled pripravil Adi Omerović.
Administracija novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa vidi bitcoin kot strateško rezervo, kar bi lahko ZDA povzdignilo v globalno kripto velesilo. Vrednost bitcoina posledično občutno narašča. Adi Omerović se je v Finančnem POPkastu o trenutni situaciji pogovarjal s Stanetom Devićem iz Ethereum Slovenia.
V pogovoru o morebitni recesiji je Kruno Abramovič, CFA izkušen poznavalec finančnih trgov in izvršni direktor za finance pri Gen energiji, izpostavil, da večje gospodarske krize pogosto nastopijo prav v obdobjih, ko je optimizem na vrhuncu. Kljub temu pa napovedovanje začetka recesije ni preprosto, saj pogosto nastopi šele po nekem pomembnem eksternem dogodku, ki deluje kot sprožilec. Poudarja, da so nekateri pogoji za recesijo že izpolnjeni, kot so polna zaposlenost, višje obrestne mere in splošni optimizem, vendar to samo po sebi še ni dovolj za napoved recesije. Z njim se je pogovarjal Adi Omerović.
Bitcoin dosega rekordne vrednosti. Mnogi pričakujejo, vsaj glede na izjave v predvolilni tekmi, da bo Donald Trump postavil bitcoin za strateško rezervo in da bo "digitalno zlato" del ameriške finančne strategije. A Trump ni bil vedno naklonjen tej kripto valuti. Še več – pred leti jo je označil za "prevaro". Pripravil Adi Omerović.
V Finančnem POPkastu, ki ga vodi Adi Omerović, je vizionar Roman Bernard, izvršni direktor Ngen, izpostavil pomen trajnostnih energetskih rešitev. "Trenutno prehajamo iz centraliziranega sistema v decentraliziran sistem. Do zdaj je bilo potrošnikom edino znano, da plačajo elektriko, omrežnino in tako naprej. Standardni sistem se bo popolnoma spremenil in tukaj sem jaz videl izziv, da ustvarim podjetje, ki bo to reševalo," je dejal Bernard.
Velik premik v tehnološki industriji, posledično pridobivanje delnic tehnološkega velikana Nvidia. Nvidia bo namreč v petek, 8. novembra, nadomestila Intel v Dow Jones Industrial Average (DJIA). Kaj to pomeni?
Voditelj Finančnega POPkasta Adi Omerović je z gostoma Nikolo Maljkovićem, finančnim analitikom, in Simonom Skubinom, upravljavcem premoženja iz podjetja Optimtrader, preveril, kaj se ponuja na trgih.
V enem samem dnevu so borzni trgi izgubili milijarde. Danes nekateri strokovnjaki opozarjajo na zaskrbljujoče vzporednice s preteklostjo. Pregled takratnega dogajanja in vzporednice s trenutnim stanjem je pripravil Adi Omerović.
Stroški, ki jih imajo lastniki vozil, so čedalje višji. Od nakupa in nato vzdrževanja. Vsi stroški pa naj bi z avtonomnimi vozili odpadli. Elon Musk napoveduje revolucijo v transportu, posledično pa tudi izgubo delovnih mest taksistov, voznikov in dostavljavcev. Pripravil Adi Omerović.