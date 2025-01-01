Cekin.si
Cena zlata do novega rekorda
Investicije

Cena zlata do novega rekorda

Cena zlata do novega rekorda
Investicije

Cena zlata do novega rekorda

Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Potrošnik

Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev
Igre na srečo

Dobitek ameriške loterije Powerball narasel na 1,6 milijarde dolarjev

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
Novice

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Kako vlagati v času umetne inteligence?
Investicije

Kako vlagati v času umetne inteligence?

Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.

Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Varčevanje

Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje

Moški razkriva dve preprosti navadi, s katerima je iz dolgov prišel do finančne svobode. Preberite, kako ju lahko uporabite tudi vi.

ATVP svari pred nelicenciranimi ponudniki investicij
Investicije

ATVP svari pred nelicenciranimi ponudniki investicij

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaznala večje število spletnih platform, ki ponujajo naložbe v finančne instrumente, kriptovalute in valute, pogosto pa delujejo brez ustreznih dovoljenj. Naložbe prek teh platform so izredno tvegane, opozarja ATVP.

Nemci si vse pogosteje izposojajo denar – za kaj ga porabijo največ?
Banke

Nemci si vse pogosteje izposojajo denar – za kaj ga porabijo največ?

Nemci si vse pogosteje izposojajo denar, medtem ko podjetja zmanjšujejo naložbe. Kaj razkrivajo podatki bank? Kako Nemci porabijo izposojen denar?

Hollywood in kibernetska varnost: Skrivnost uspeha podjetja 1Password
Investicije

Hollywood in kibernetska varnost: Skrivnost uspeha podjetja 1Password

Startup za kibernetsko varnost 1Password, podprt s strani vplivnih holivudskih osebnosti, je dosegel impresivnih 400 milijonov dolarjev letnih prihodkov (454,5 milijona evrov), napovedujoč nadaljnjo rast s pomočjo razvoja umetne inteligence in strateških potez. Katera znana imena ga podpirajo?

Toliko denarja imajo Slovenci v vzajemnih skladih!
Investicije

Toliko denarja imajo Slovenci v vzajemnih skladih!

V vzajemnih skladih, ki jih upravljajo slovenske družbe za upravljanje, varčuje okoli 350.000 vlagateljev. V Evropi in svetu sicer ob rasti borznih indeksov istočasno naraščajo tudi različna tveganja.

Slovenija izdala za 31 milijard jenov novih samurajskih obveznic
Investicije

Slovenija izdala za 31 milijard jenov novih samurajskih obveznic

Dobro leto dni po prvi izdaji obveznic v jenih se je Slovenija vnovič zadolžila na japonskem trgu. Izdala je za novih 31 milijard jenov (okoli 175 milijonov evrov) samurajskih obveznic, namenjenih izključno za financiranje socialnih projektov. Povpraševanje vlagateljev je krepko preseglo ciljani znesek, je objavilo ministrstvo za finance.

Prevara ali priložnost? 7 opozorilnih znakov, da gre za investicijsko past
Investicije

Prevara ali priložnost? 7 opozorilnih znakov, da gre za investicijsko past

Kako prepoznati investicijsko prevaro? Preverite 7 ključnih znakov, ki jih navajajo tuje finančne institucije in se izognite izgubi denarja.

Cena zlata strmoglavila: največji padec v več kot desetletju
Investicije

Cena zlata strmoglavila: največji padec v več kot desetletju

Cena zlata je v enem dnevu padla za več kot 5 %, kar predstavlja največji padec v več kot desetih letih. Analiziramo razloge, ozadje in posledice za vlagatelje ter globalni trg.

Slovenci postavili luksuzni resort v kostariški džungli
Novice

Slovenci postavili luksuzni resort v kostariški džungli

Gre za luksuzni izkustveni resort na karibski obali Kostarike, zasnovan s slovenskim znanjem in kapitalom na trajnostnih načelih in postavljen kot nov standard izkustvenega luksuznega turizma na Karibih.

Šef JP Morgana opozarja: Trg delnic čaka resna korekcija

Jamie Dimon, izvršni direktor JP Morgana, opozarja na povečano tveganje resne korekcije ameriškega borznega trga. V intervjuju za britansko televizijsko hišo izpostavlja geopolitične napetosti, inflacijo in precenjenost delnic podjetij z umetno inteligenco.

Šef JP Morgana opozarja: Trg delnic čaka resna korekcija
