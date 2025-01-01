Kako vlagati v času umetne inteligence?

Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.