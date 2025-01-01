Po letih inflacije, dvigovanja obrestnih mer in tržnih nihanj se tudi slovenski vlagatelji sprašujejo, kako naprej. Leto 2026 prinaša nove davčne ugodnosti in večjo vlogo umetne inteligence. Kako vlagati in kako se izogniti najpogostejšim napakam, zakaj kratkoročno špekuliranje ne deluje ter ali lahko umetna inteligenca nadomesti finančne svetovalce? Odgovarja upravljavec osebnega premoženja mag. Mitja Vezovišek.
Moški razkriva dve preprosti navadi, s katerima je iz dolgov prišel do finančne svobode. Preberite, kako ju lahko uporabite tudi vi.
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaznala večje število spletnih platform, ki ponujajo naložbe v finančne instrumente, kriptovalute in valute, pogosto pa delujejo brez ustreznih dovoljenj. Naložbe prek teh platform so izredno tvegane, opozarja ATVP.
Nemci si vse pogosteje izposojajo denar, medtem ko podjetja zmanjšujejo naložbe. Kaj razkrivajo podatki bank? Kako Nemci porabijo izposojen denar?
Startup za kibernetsko varnost 1Password, podprt s strani vplivnih holivudskih osebnosti, je dosegel impresivnih 400 milijonov dolarjev letnih prihodkov (454,5 milijona evrov), napovedujoč nadaljnjo rast s pomočjo razvoja umetne inteligence in strateških potez. Katera znana imena ga podpirajo?
V vzajemnih skladih, ki jih upravljajo slovenske družbe za upravljanje, varčuje okoli 350.000 vlagateljev. V Evropi in svetu sicer ob rasti borznih indeksov istočasno naraščajo tudi različna tveganja.
Dobro leto dni po prvi izdaji obveznic v jenih se je Slovenija vnovič zadolžila na japonskem trgu. Izdala je za novih 31 milijard jenov (okoli 175 milijonov evrov) samurajskih obveznic, namenjenih izključno za financiranje socialnih projektov. Povpraševanje vlagateljev je krepko preseglo ciljani znesek, je objavilo ministrstvo za finance.
Kako prepoznati investicijsko prevaro? Preverite 7 ključnih znakov, ki jih navajajo tuje finančne institucije in se izognite izgubi denarja.
Cena zlata je v enem dnevu padla za več kot 5 %, kar predstavlja največji padec v več kot desetih letih. Analiziramo razloge, ozadje in posledice za vlagatelje ter globalni trg.
Gre za luksuzni izkustveni resort na karibski obali Kostarike, zasnovan s slovenskim znanjem in kapitalom na trajnostnih načelih in postavljen kot nov standard izkustvenega luksuznega turizma na Karibih.
Jamie Dimon, izvršni direktor JP Morgana, opozarja na povečano tveganje resne korekcije ameriškega borznega trga. V intervjuju za britansko televizijsko hišo izpostavlja geopolitične napetosti, inflacijo in precenjenost delnic podjetij z umetno inteligenco.