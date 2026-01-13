Marca bodo zaživeli INR računi. Gre za poseben tip računa, ki posamezniku omogoča, da na enem mestu upravlja svoje naložbe v različne finančne instrumente (na primer delnice, obveznice, zakladne menice, ETF sklade, ki kotirajo na organiziranih trgih v EU in OECD, kar zagotavlja večjo preglednost in varnost), pravijo na ministrstvu za finance. Med njegovimi glavnimi značilnostmi so izpostavili poenostavljen postopek obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti, ugodnejšo davčno obravnavo, veliko prožnost pri upravljanju naložb in poudarek na varovanju vlagateljev. INR računi so posebej prilagojeni manjšim vlagateljem, ki želijo varno in postopno graditi svoj portfelj brez visokih vstopnih pragov ter spodbujajo dolgoročno varčevanje, saj imajo letne omejitve vplačil - prvo leto 20.000, nato 5000 letno, z možnostjo dodatnih 5000 evrov za slovenske naložbe.

Ugodna davčna obravnava

icon-expand V prvem letu se bo lahko na ta račun položilo največ 20.000 evrov, vsako nadaljnje leto pa največ 5000 evrov in še dodatnih 5000 evrov, če bi se vložili v finančne instrumente slovenskih izdajateljev. Skupna vsota vplačil ne bi smela preseči 150.000 evrov. FOTO: Adobe Stock

Donosi iz naložb na INR so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev, in sicer z dokončnim 15-odstotnim davkom, pravijo na finančnem ministrstvu. Če do prvega izplačila pride šele po 15 letih in vmes ni bilo nobenih izplačil, je to izplačilo popolnoma oproščeno davka. Prav tako ni treba vlagati davčnih napovedi, saj vse davčne obveznosti izračuna in poravna ponudnik računa.

Koliko INR računov lahko odprem?

Vsak posameznik bo lahko imel samo en INR račun.

Ali lahko odprem INR račun za otroka ali vnuka?

Da. INR račun lahko kot obliko varčevanja za otroka ali vnuka odprejo tudi starši oziroma stari starši.

Ali lahko na INR račun prenesem že obstoječe naložne?

Ne. Na INR račun lahko položite le denar. Naložb, ki jih že imamo na drugih trgovalnih računih, ne bo mogoče prenašati. A obstaja ena izjema - delnice Vzajemne.

Kje lahko odprem INR račun?

Individualni naložbeni račun bo mogoče odpreti pri bankah in borznoposredniških družbah. Tem bi lahko imetniki prepustili tudi upravljanje s sredstvi. Nadzor nad ravnanji ponudnikov bo izvajala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), nad davčno obravnavo pa Finančna uprava RS (Furs).

Kaj o INR računih meni Branko Železnik?

Branko Železnik je na kapitalskem trgu že več kot 25 let kot analitik, upravljavec skladov in nekdanji vodja razvoja na Ljubljanski borzi. Kaj je za Cekin.si povedal o INR računih? "Pri individualnih naložbenih računih gre za pomemben korak k oživljanju kapitalskega trga in spodbujanju dolgoročnega varčevanja na kapitalskem trgu. Varčevalci bodo lahko znotraj računa kupovali in prodajali delnice, obveznice in sklade brez sprotnega obdavčevanja ob koncu leta. Ustvarjeni kapitalski dobički bodo obdavčeni šele ob odlivu sredstev z INR, in še to po padajoči lestvici glede na leta držanja naložb. Začetni davek na kapitalske dobičke pa bo znašal 15 in ne 25 odstotkov, kot sicer," je dejal. Celoten intervju z Železnikom si lahko preberete na spodnji povezavi.