Če ste zaključili 30-dnevni finančni izziv, ste naredili nekaj, kar večini ljudi nikoli ne uspe – dobili ste nadzor nad svojim denarjem. A prav tukaj večina naredi ključno napako: ustavijo se. Denar pustijo na računu, brez načrta, brez cilja. In ravno zaradi tega razlika med tistimi, ki napredujejo, in tistimi, ki vedno znova začenjajo znova, postane ogromna. Če še niste naredili prvega koraka, preverite 30-dnevni finančni izziv, ki vam pomaga vzpostaviti nadzor nad denarjem.

Denar, ki stoji, v resnici izgubljate

Če vaš denar leži na običajnem bančnem računu, njegova vrednost s časom pada. Inflacija pomeni, da si čez leto dni z istim zneskom lahko privoščite manj. Pasivno hranjenje denarja je dolgoročno gledano izguba kupne moči.

icon-expand Veliko ljudi po varčevanju naredi napako: denar pustijo brez cilja. FOTO: Adobe Stock

To pomeni: - ni dovolj, da varčujete, - ključno je, kaj naredite potem. Sicer pa je zelo pogosto tudi to, da imajo nekateri visoke plače, a kljub temu ne uspejo privarčevati nič - ne ustvarijo niti finančne rezerve. Zakaj je tako? Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti, preverite na Cekin.si.

Naslednji korak, ki ga večina preskoči

Ko enkrat ustvarite prihranek, morate denar dobiti v "gibanje". To je za Cekin.si poudaril tudi Mitja Vezovišek, mag., upravljavec osebnega premoženja, ki je poudaril, da res drži, da moramo pri investiranju prevzeti naložbeno tveganje, a je to na dolgi rok manjše, kot če denar hranimo na banki! To ne pomeni takoj tveganih investicij, ampak premišljen korak naprej: – ustvariti cilje (rezerva, dopust, večji nakup), – razdeliti denar (varnost vs. rast), – določiti, koliko lahko začnete povečevati. Ljudje, ki imajo jasno določen naslednji finančni korak, bistveno pogosteje povečujejo svoje premoženje.

Največja napaka: občutek "zdaj sem pa zmagal"

Najbolj nevaren trenutek pride po uspehu. Ko enkrat uspete privarčevati nekaj denarja, dobite občutek, da ste "zmagali". A brez naslednje poteze se zelo hitro vrnete na začetek. Zato veliko ljudi vsakih nekaj mesecev znova začne z varčevanjem – brez resničnega napredka.

Kaj torej naredite zdaj?

Če ste zaključili finančni izziv, si postavite tri vprašanja: - Za kaj ta denar dejansko obstaja? - Koliko ga mora ostati varnega? - Kateri del lahko začne delati za vas in ga v bližnji prihodnosti ne potrebujete? Odgovori na ta vprašanja so razlika med stagnacijo in napredkom. Kot smo na Cekin.si že večkrat poudarili: finančna rezerva je nujna - ta pokrije nenadne in nenačrtovane stroške. Šele po ustvarjeni rezervi, pride na vrsto resno varčevanje in investiranje.

Varčevanje je torej šele začetek. Resničen napredek se začne šele, ko denar aktivno usmerjate. Če tega koraka ne naredite, boste ostali na mestu – ne glede na trud.