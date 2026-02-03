Prvič doslej je namreč v letu dni preseglo mejo 5000 ton, na koncu pa se je ustavilo pri 5002 tonah. Skupaj je bilo v zlato naloženih 555 milijard dolarjev (468,35 milijarde evrov), povzema nemška tiskovna agencija dpa. Do povečanih nakupov zlata je prišlo ob negotovostih na trgih. Vlagatelji namreč v zlatu vidijo varno naložbo.
Kot so pojasnili pri Svetovnem svetu za zlato, je bilo največ zanimanja za obveznice, krite s fizičnim zlatom, vlagatelji po svetu pa so se v želji razpršiti naložbe obračali na borzno trgovalne sklade (ETF).
Nakupi zlatih palic in kovancev so medtem dosegli 12-letni vrh. Povpraševanje je doseglo 1374 ton oz. 154 milijard dolarjev. Največje je bilo na Kitajskem in v Indiji.
Pomembni pospeševalci povpraševanja po zlatu so ostale centralne banke, katerih cilj je, da bi bile njihove rezerve manj odvisne od ameriškega dolarja. Po oceni World Gold Council imajo v svojih rezervah 863 ton zlata.
Na drugi strani pa je zaradi visokih cen močno upadlo povpraševanje po nakitu iz zlata.
Cene zlata v tem letu še pridobivajo. Od začetka leta se je ta plemenita kovina podražila že za okoli 30 odstotkov, lani v celotnem letu za 65 odstotkov.
