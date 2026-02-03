Prvič doslej je namreč v letu dni preseglo mejo 5000 ton, na koncu pa se je ustavilo pri 5002 tonah. Skupaj je bilo v zlato naloženih 555 milijard dolarjev (468,35 milijarde evrov), povzema nemška tiskovna agencija dpa. Do povečanih nakupov zlata je prišlo ob negotovostih na trgih. Vlagatelji namreč v zlatu vidijo varno naložbo.

Kot so pojasnili pri Svetovnem svetu za zlato, je bilo največ zanimanja za obveznice, krite s fizičnim zlatom, vlagatelji po svetu pa so se v želji razpršiti naložbe obračali na borzno trgovalne sklade (ETF).