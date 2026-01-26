Ko je premoženje enako nič

V zadnjih letih se je v digitalnem prostoru močno razširil izraz "nillionaire", ki označuje ljudi brez praktično kakršnegakoli premoženja. Izraz izhaja iz besede nil (nič) in millionaire (milijonar), kar pomeni, da gre za nekoga, ki ima simboličen milijon – nič. To potrjuje tudi razlaga portala Barry Popik, kjer izraz opisujejo kot humorni ali celo sarkastični način za označevanje osebe brez denarja. Enako definicijo navaja slovar Wiktionary, ki takšno osebo opredeljuje kot nekoga brez denarja. Mi bomo taki osebi rekli - ničlijonar. Čeprav se izraz uporablja šaljivo, se za njim skriva zelo realen socialno-ekonomski položaj: ogromno ljudi danes nima prihrankov, živi iz meseca v mesec ali pa se sooča z dolgovi, ki presegajo njihove prihodke.

Zakaj je ničlijonar postal globalen fenomen?

1. Naraščajoča globalna neenakost

icon-expand Revež in bogataš FOTO: Adobe Stock

Med pandemijo in po njej se je premoženjska vrzel še dodatno povečala. Po analizi medija Oh! Epic ničlijonarji predstavljajo spodnjo polovico svetovne porazdelitve premoženja – okoli 40 % odraslih na svetu ima manj kot 10.000 dolarjev premoženja (8.535 evrov), skupaj pa nadzorujejo le 1,3 % svetovnega bogastva. Istočasno je svet doživel zgodovinsko rast najbogatejših: milijarderji so v pandemiji pridobili 3,9 bilijona dolarjev premoženja, medtem ko je delovna sila izgubila 3,7 bilijona dolarjev dohodkov. Ko najbogatejši postajajo še bogatejši, je osebno premoženje povprečnega posameznika obtičalo pri ničli – ali še nižje.

2. Razlike med regijami in stroški življenja Geografske razlike še povečajo verjetnost, da posameznik pade v kategorijo ničlijonar. V državah podsaharske Afrike povprečni mesečni dohodek znaša komaj 240 evrov, kar dramatično omejuje možnost kopičenja kakršnegakoli premoženja, kot navaja Oh! Epic. Tudi v razvitem svetu mladi in nižje plačani delavci pogosto ne dohajajo rasti življenjskih stroškov. Tako se izraz ničlijonar danes uporablja tudi kot kulturni opis generacije, ki so jo visoke najemnine, nizke plače in drag življenjski standard potisnili v kronično finančno negotovost. To potrjuje tudi portal AloneReaders, ki opisuje ničlijonarja kot osebo – pogosto mladega odraslega – ki živi z minimalnimi sredstvi, pogosto v dragih urbanih okoljih. 3. Dolgovi, ki izničijo premoženje V številnih državah ljudje postanejo ničlijonarji, ker so globoko zadolženi. Študentski krediti, potrošniški dolgovi in visoke obresti pomenijo, da je lahko nekdo videti finančno stabilen, a ima v resnici nič ali manj. Zanimiv kulturni vpogled v to ponuja FastSlang, kjer izraz opisujejo kot pogosto žaljiv, a razširjen izraz za ljudi brez kakršnega koli premoženja – tudi tiste, ki so videti uspešni, a so finančno izčrpani ali prezadolženi.

Kdo danes spada v kategorijo ničlijonar?

Mladi odrasli in generacija Z Izraz je posebej razširjen med mlajšimi uporabniki spleta, kar potrjuje tudi VOI.id, kjer opisujejo izraz kot popularen med generacijo Z in del internetnega slenga, ki se uporablja za izražanje vsakodnevnih finančnih stisk. Gre za generacijo, ki vstopa na trg dela v obdobju dragih nepremičnin, nizkih plač in visokih stroškov študija. Delavci z nizkimi prihodki in negotovimi zaposlitvami Velik del svetovne delovne sile spada v kategorijo ničlijonar, ker zaslužijo premalo, da bi kadarkoli ustvarili dovolj prihrankov. Prav tako pogosto nimajo dostopa do špekulativnih ali kapitalskih naložb, ki bi jim lahko prinesle premoženje – kar poudarja Oh! Epic pri analizi razlik med lastniki kapitala in najemniki delovne sile. Posamezniki v urbanih okoljih z visokimi stroški Dostopnost stanovanj, transporta, zdravstvenih storitev in hrane v velikih središčih sili posameznike v finančne kompromise. Mnogi se preusmerjajo v minimalizem, iskanje dodatnih zaslužkov ali izmenjevalne ekonomije – kar izpostavlja tudi AloneReaders kot prilagoditve, ki jih ničlijonarji naredijo za preživetje v dragih mestih.

Je izraz 'nillionaire' le šala ali simptom resnega problema?

icon-expand Mladi in bogati FOTO: Adobe Stock

Čeprav ima izraz šaljiv prizvok, je postal tudi kolektivni način, kako ljudje opisujejo ekonomsko realnost, ki jo živijo. Po podatkih Oh! Epic se je iz preproste besedne igre razvil v družbeni identifikator milijonov ljudi, ki kljub redni zaposlitvi živijo v negotovosti, brez prihrankov in s premoženjem, ki ostaja pri ničli ali v negativi. Na družbenih omrežjih se zato razvijajo skupnosti, kjer si ljudje izmenjujejo nasvete o varčevanju, poceni receptih, dodatnih zaslužkih in življenju z minimalnimi sredstvi – kar opisuje tudi AloneReaders.

'Nillionaire' ali ničlijonar – ogledalo današnje družbe