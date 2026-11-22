December je poseben mesec. Po eni strani ga povezujemo z druženjem, obdarovanjem in prazničnim vzdušjem, po drugi strani pa je za številne družine finančno najzahtevnejši del leta. Mnogi šele januarja ugotovijo, koliko so dejansko porabili za darila, hrano, praznovanja, potovanja in različne drobne nakupe, ki se decembra zdijo nepomembni. In seveda doživijo šok. Prav zato finančni svetovalci pogosto poudarjajo, da praznični proračun ni omejevanje veselja, ampak način, kako se izogniti neprijetnim presenečenjem.

Če želite december preživeti brez finančnega stresa, najprej določite skupni znesek, ki ga lahko namenite praznikom. Nato denar razdelite na štiri glavne skupine: darila, hrana, druženja in drugi praznični stroški. Ključno je, da se določene vsote držite, tudi če vas kdo skuša prepričati v dodatne nakupe. V nadaljevanju članka vam predstavimo konkreten izračun.

Začnite pri številki, ne pri željah

Najpogostejša napaka je, da ljudje najprej razmišljajo o tem, kaj bi radi kupili, šele nato pogledajo stanje na računu. Boljši pristop je obraten. Poglejte, koliko denarja vam po plačilu vseh rednih obveznosti ostane do naslednje plače. Nato določite znesek, ki ga lahko brez skrbi namenite praznični porabi. Če vam po vseh stroških ostane 500 evrov, ni smiselno načrtovati praznikov, ki bodo zahtevali 1.000 evrov.

Naredite štiri kategorije

icon-expand Pregled nad stroški pred prazniki lahko prepreči neprijetna januarska presenečenja. FOTO: Shutterstock

Pri družinskem proračunu za december običajno največ denarja odteka v štiri smeri: Darila Napišite seznam vseh oseb, ki jih nameravate obdariti. Ob vsaki osebi določite najvišji znesek in ga ne spreminjajte med nakupovanjem. Mnogo družin ugotavlja, da je največji problem spontano dodajanje še ene malenkosti, zaradi česar proračun hitro uide izpod nadzora. Hrana in pijača Božična večerja, silvestrovanje in družinska srečanja lahko skupaj stanejo precej več, kot pričakujemo. Če pričakujete več gostov, pripravite okviren jedilnik že zdaj. Tako boste lažje ocenili stroške in izkoristili morebitne akcije.

Dogodki in izleti Praznični sejmi, predstave za otroke, drsanje, izleti in obisk praznično okrašenih mest imajo svojo ceno. Če veste, da vas čakajo takšni izdatki, jih vključite v proračun že na začetku. Drugi stroški Sem sodijo praznična dekoracija, novoletne voščilnice, embalaža za darila, gorivo in drugi manjši stroški, ki jih pogosto pozabimo upoštevati. Prav ti pogosto povzročijo, da je končni račun precej višji od pričakovanj.

Določite mejo za darila

Če obstaja področje, kjer se ljudje decembra najhitreje zanesejo, so to darila. Koristno je določiti zgornjo mejo za posamezno osebo ali gospodinjstvo. Marsikatera družina se danes odloča tudi za manjše število daril ali dogovor o simboličnih obdarovanjih. Otroci si običajno najbolj zapomnijo skupne trenutke, ne pa natančnega števila paketov pod drevescem.

Pazite na majhne nakupe

Kava na sejmu, praznične sveče, okraski, sladkarije in impulzivni nakupi v trgovinah se zdijo poceni. A če vsak drugi dan porabite deset ali petnajst evrov za takšne malenkosti, lahko do konca meseca porabite več sto evrov, ne da bi se tega sploh zavedali.

Konkreten izračun stroškov

icon-expand Največ denarja decembra običajno namenimo darilom, zato je smiselno določiti zgornjo mejo porabe. FOTO: Shutterstock

Kot smo obljubili na začetku članka, vam sedaj predstavimo tudi predlog izračuna stroškov decembrskih praznikov. Koliko decembrskega proračuna potrebuje povprečna družina? Seveda je končni znesek odvisen od velikosti družine in navad, vendar lahko štiričlanska družina za praznični december hitro porabi med 500 in 1.500 evri. In ne, to res ni pretirana številka, če se upoštevajo vsi izdatki. Nekateri čisto zares porabijo še več ... Primer zmernega prazničnega proračuna: Strošek Znesek Darila za družino in prijatelje 250 € Božična večerja in praznična hrana 150 € Silvestrovanje 100 € Dekoracija in okraski 50 € Izleti, sejmi, drsanje, dogodki 100 € Skupaj 650 € Pri bolj radodarnem praznovanju se lahko stroški hitro povzpnejo: - darila: 500 do 800 € - hrana in pijača: 200 do 400 € - praznični izleti ali potovanja: 200 do 1.000 €+ - dekoracija: 50 do 150 € Tako ni nič nenavadnega, da družina decembra porabi tudi 1.500 ali celo 2.000 evrov več kot običajen mesec.

Pravilo 10 odstotkov

Nekateri finančni svetovalci priporočajo preprosto pravilo: za decembrske praznike ne namenite več kot 10 do 15 odstotkov enega mesečnega gospodinjskega dohodka. Poudarek je na podatku, da gre za EN dohodek in ne skupni dohodek družine. Primeri: - mesečni neto dohodek 2.500 € --> praznični proračun 250–375 € - mesečni neto dohodek 3.500 € --> praznični proračun 350–525 € - mesečni neto dohodek 4.500 € --> praznični proračun 450–675 € Seveda ne gre za strogo pravilo, je pa dober opomnik, da decembrska poraba ne bi smela ogroziti plačevanja položnic, kredita ali varčevanja v naslednjih mesecih. Prav tako ne pozabite na starejše družinske člane!

Finančni strokovnjaki pogosto priporočajo, da za decembrske praznike ne namenite več kot 10 do 15 odstotkov enega mesečnega neto dohodka gospodinjstva. Če družina mesečno razpolaga s 3.500 evri, to pomeni približno 350 do 525 evrov prazničnega proračuna. Tako stroški daril, hrane in praznovanj ne ogrozijo finančne varnosti v začetku novega leta.