To ni več romantična zgodba, ampak finančni šok

Ko je leta 2006 v kina prišel film Hudičevka v Pradi, je življenje Andy Sachs delovalo kaotično, stresno, a hkrati glamurozno. Hitri taksiji po New Yorku, kava iz Starbucksa, dizajnerski čevlji, oblačila z modnih pist – delovalo je, kot da se Andy malce žrtvuje in da bo že zdržala eno leto delovnega tempa, saj se ji bodo tako odprla druga vrata, skozi katera bo vstopila in se povzpela na višjo karierno stopničko. Skoraj 20 let pozneje pa se mnogi ob ponovnem ogledu filma sprašujejo isto: kako si je mlada asistentka s plačo začetnice to sploh lahko privoščila? Hrvaški portal Index, ki se sklicuje na analizo ameriškega medija Elite Daily, je izračunal, da bi bil tak življenjski slog danes finančno skorajda nevzdržen.

Plača: prva iluzija filma

Zvezdnike so na snemanju nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi večkrat opazili na newyorških ulicah. Seveda so bili ves čas oblečeni v vrhunske blagovne znamke, ki si jih lahko privoščijo le redki.

Po podatkih, ki jih navaja Elite Daily, bi sodobna različica Andy Sachs kot osebna asistentka glavne urednice velike modne revije v New Yorku danes zaslužila približno 60.000 do 80.000 dolarjev bruto letno (od 51.000 do 68.000 evrov). To pomeni približno 219 dolarjev na dan (186 evrov), še pred davki in drugimi obveznimi stroški. Za primerjavo: leta 2006 bi bila podobna plača bistveno nižja, okoli 30.000 do 40.000 dolarjev letno (od 25.500 do 34.000 evrov), vendar so bili tudi življenjski stroški v New Yorku takrat neprimerno nižji. Razkorak med dohodki in realnimi stroški je danes bistveno večji, kar potrjujejo tudi podatki o inflaciji in cenah nepremičnin v ZDA.

Stanovanje v New Yorku: luksuz, ne osnovna potreba

Andy v filmu živi v stanovanju na Lower East Sideu, ki si ga deli s partnerjem. Po podatkih, ki jih v izračunu navaja Elite Daily, se danes najemnine na tej lokaciji za enosobno stanovanje začnejo pri približno 3.500 dolarjih na mesec (skoraj 3.000 evrov). Tudi če strošek deli z drugo osebo, to preračunano pomeni okoli 58 dolarjev na dan zgolj za najemnino (50 evrov). To je znesek, ki že sam po sebi presega realne možnosti večine mladih zaposlenih v kreativnih industrijah, še posebej v začetnih kariernih fazah.

Oblačila: največja finančna fantazija filma

Največja nerealnost filma pa niso kava, taksiji ali stanovanje – temveč moda. Andy v filmu nosi dizajnerske kose znamk, kot so Chanel, Jimmy Choo, Prada in Calvin Klein. Po današnjih cenah bi že en sam outfit stal več tisoč evrov. Ko je ameriška revija People intervjuvala igralko Anne Hathaway, je igralka sama priznala, da je bilo treba pri tem delu filma "zamižati na eno oko". Kot je povedala ob obletnici filma: "To ni dokumentarec. Ne sprašujte se, kako smo prišli do oblačil ali kako je Andy to plačala." Ta izjava danes deluje bolj realistično kot kadar koli prej.

Končni izračun: več kot 25.000 evrov za en sam dan

Če seštejemo vse elemente – stanovanje, hrano, prevoze, dizajnerska oblačila, dodatke in življenjski tempo – analiza, povzeta po Elite Daily in objavljena na Index, pokaže, da bi en sam dan življenja v slogu Andy Sachs danes stal - več kot 25.630 evrov. To je znesek, ki presega letni neto dohodek številnih mladih v Evropi.

Kaj nam film danes v resnici pove o denarju?

Hudičevka v Pradi danes ni več le zabavna zgodba o ambiciji in kompromisih, temveč časovni dokument neenakosti, ki je v zadnjih dveh desetletjih eksplodirala. Film razkriva realnost, ki je takrat delovala kot fantazija, danes pa kot finančna znanstvena fantastika. Sklep je jasen: problem ni bil Andyjin odnos do denarja, temveč sistem, v katerem so sanje o uspehu pogosto predstavljene brez realne cene, ki jo zanje plačamo. Viri: Index.hr, Elite Daily, People