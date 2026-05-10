To ni več romantična zgodba, ampak finančni šok
Ko je leta 2006 v kina prišel film Hudičevka v Pradi, je življenje Andy Sachs delovalo kaotično, stresno, a hkrati glamurozno. Hitri taksiji po New Yorku, kava iz Starbucksa, dizajnerski čevlji, oblačila z modnih pist – delovalo je, kot da se Andy malce žrtvuje in da bo že zdržala eno leto delovnega tempa, saj se ji bodo tako odprla druga vrata, skozi katera bo vstopila in se povzpela na višjo karierno stopničko.
Skoraj 20 let pozneje pa se mnogi ob ponovnem ogledu filma sprašujejo isto: kako si je mlada asistentka s plačo začetnice to sploh lahko privoščila? Hrvaški portal Index, ki se sklicuje na analizo ameriškega medija Elite Daily, je izračunal, da bi bil tak življenjski slog danes finančno skorajda nevzdržen.
Plača: prva iluzija filma
Po podatkih, ki jih navaja Elite Daily, bi sodobna različica Andy Sachs kot osebna asistentka glavne urednice velike modne revije v New Yorku danes zaslužila približno 60.000 do 80.000 dolarjev bruto letno (od 51.000 do 68.000 evrov). To pomeni približno 219 dolarjev na dan (186 evrov), še pred davki in drugimi obveznimi stroški.
Za primerjavo: leta 2006 bi bila podobna plača bistveno nižja, okoli 30.000 do 40.000 dolarjev letno (od 25.500 do 34.000 evrov), vendar so bili tudi življenjski stroški v New Yorku takrat neprimerno nižji. Razkorak med dohodki in realnimi stroški je danes bistveno večji, kar potrjujejo tudi podatki o inflaciji in cenah nepremičnin v ZDA.
Stanovanje v New Yorku: luksuz, ne osnovna potreba
Andy v filmu živi v stanovanju na Lower East Sideu, ki si ga deli s partnerjem. Po podatkih, ki jih v izračunu navaja Elite Daily, se danes najemnine na tej lokaciji za enosobno stanovanje začnejo pri približno 3.500 dolarjih na mesec (skoraj 3.000 evrov). Tudi če strošek deli z drugo osebo, to preračunano pomeni okoli 58 dolarjev na dan zgolj za najemnino (50 evrov).
To je znesek, ki že sam po sebi presega realne možnosti večine mladih zaposlenih v kreativnih industrijah, še posebej v začetnih kariernih fazah.
Oblačila: največja finančna fantazija filma
Največja nerealnost filma pa niso kava, taksiji ali stanovanje – temveč moda. Andy v filmu nosi dizajnerske kose znamk, kot so Chanel, Jimmy Choo, Prada in Calvin Klein. Po današnjih cenah bi že en sam outfit stal več tisoč evrov.
Ko je ameriška revija People intervjuvala igralko Anne Hathaway, je igralka sama priznala, da je bilo treba pri tem delu filma "zamižati na eno oko". Kot je povedala ob obletnici filma: "To ni dokumentarec. Ne sprašujte se, kako smo prišli do oblačil ali kako je Andy to plačala." Ta izjava danes deluje bolj realistično kot kadar koli prej.
Končni izračun: več kot 25.000 evrov za en sam dan
Če seštejemo vse elemente – stanovanje, hrano, prevoze, dizajnerska oblačila, dodatke in življenjski tempo – analiza, povzeta po Elite Daily in objavljena na Index, pokaže, da bi en sam dan življenja v slogu Andy Sachs danes stal - več kot 25.630 evrov.
To je znesek, ki presega letni neto dohodek številnih mladih v Evropi.
Kaj nam film danes v resnici pove o denarju?
Hudičevka v Pradi danes ni več le zabavna zgodba o ambiciji in kompromisih, temveč časovni dokument neenakosti, ki je v zadnjih dveh desetletjih eksplodirala. Film razkriva realnost, ki je takrat delovala kot fantazija, danes pa kot finančna znanstvena fantastika.
Sklep je jasen: problem ni bil Andyjin odnos do denarja, temveč sistem, v katerem so sanje o uspehu pogosto predstavljene brez realne cene, ki jo zanje plačamo.
Viri: Index.hr, Elite Daily, People
Film Hudičevka v Pradi temelji na istoimenskem romanu Lauren Weisberger, ki je bila nekoč asistentka slavne urednice revije Vogue, Anne Wintour. Revija Vogue, ustanovljena leta 1892, velja za eno najvplivnejših modnih publikacij na svetu. Njena vloga v modni industriji je ključna, saj narekuje trende, oblikuje estetske standarde in ima neposreden vpliv na prodajo luksuznih dobrin. Uredniki revij, kot je bila Wintourjeva, so skozi desetletja postali ikonične figure, ki s svojo vizijo odločajo o usodi modnih oblikovalcev in blagovnih znamk.
Izraz 'Haute Couture' dobesedno pomeni 'visoko šivanje' in se nanaša na izdelavo unikatnih, po meri narejenih oblačil vrhunske kakovosti. Za razliko od konfekcijske mode (prêt-à-porter), ki se proizvaja v večjih serijah, so kosi visoke mode ročno izdelani z izjemno pozornostjo do detajlov, pogosto iz najdražjih materialov. V Franciji je ta naziv zakonsko zaščiten in ga lahko uporabljajo le modne hiše, ki izpolnjujejo stroge kriterije, kot so lastne delavnice v Parizu in redno predstavljanje kolekcij na tednih visoke mode.
New York se je v 20. stoletju uveljavil kot eno od štirih svetovnih prestolnic mode, ob boku Parizu, Milanu in Londonu. Medtem ko sta Pariz in Milano zgodovinsko znana po tradiciji in umetniški eleganci, se je New York razvil v središče komercialne mode in inovacij. Po drugi svetovni vojni je mesto postalo dom t.i. 'ameriškega športnega stila', ki je poudarjal udobje in vsakodnevno nosljivost. Danes New York gosti znameniti 'New York Fashion Week', ki je ključni dogodek za modne profesionalce, kupce in medije z vsega sveta.
