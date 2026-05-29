Koliko ostane od plače 100.000 evrov v Evropi: razlike so ogromne

Na papirju 100.000 evrov letno zveni kot odlična plača. A realnost je precej drugačna – velik del tega zneska "odnesejo" davki in prispevki, ki se po Evropi močno razlikujejo. Analiza strani Euronews kaže, da se neto dohodek pri tej plači giblje od okoli 50.750 evrov v Belgiji do kar 86.930 evrov v Bolgariji. To pomeni, da lahko na isti bruto plači izgubite ali prihranite več kot 30.000 evrov – samo zaradi države, v kateri delate.

Kaj to pomeni za vas? Kje je Slovenija?

Ključno sporočilo je preprosto: bruto plača vam ne pove prave zgodbe. Če delate v državah z višjo obdavčitvijo (npr. Nemčija, Italija ali Belgija), vam lahko ostane le okoli polovica plače. V Nemčiji približno 57.900 evrov, v Italiji okoli 56.700 evrov. Na drugi strani pa v nekaterih državah z nižjimi davki (npr. Estonija, Češka, Švica) zadržite precej več – tudi nad 70.000 evrov neto. Za vas kot bralca to pomeni: - višja bruto plača ne pomeni nujno višjega življenjskega standarda, - selitev ali delo v drugi državi lahko močno vpliva na vaš realni dohodek, - razlike med državami so večje, kot večina pričakuje. In kje je Slovenija na lestvici, ki jo je pripravila stran Euronews? Nekje ne repu, in sicer s 55.060 evri neto. Ob tem pa se še spomnimo, kako se izračuna neto iz bruto plače.

Kako je pri sosedih?

Poglejmo naše sosede: pri 100.000 evrov bruto plače prejmejo zaposleni: - na Hrvaškem 61.000 evrov neto, - v Italiji 56.700 evrov, - na Madžarskem 66.500 evrov, - v Avstriji 54.200 evrov.

Zakaj so razlike tako velike?

Glavni razlog so različni davčni sistemi: - progresivni davki (višja plača = večji delež davka), - različno visoki prispevki za socialno varnost, - davčne olajšave (otroci, partner, status). V Evropi povprečen posameznik sicer ohrani okoli 60–75 odstotkov bruto plače, a pri višjih prihodkih delež pogosto pade.

Skrito pravilo: šteje samo neto

Pri vseh finančnih odločitvah – nova služba, selitev ali pogajanje za plačo – je najpomembnejše vprašanje: koliko vam na koncu dejansko ostane na računu. Bruto številka je pomembna za primerjavo, a vaše življenje financira neto plača.

Kako to uporabiti v praksi?

Če razmišljate o višji plači ali selitvi, vedno preverite: - neto znesek (ne bruto), - stroške življenja v državi, - davčno obremenitev. Visoka plača še nikoli ni pomenila samodejno finančne svobode. Razlike v davkih so v Evropi tako velike, da lahko ista številka na pogodbi pomeni popolnoma drugačno življenje. Zato je ključno, da ne gledate samo bruto zneska – ampak vedno vprašate: koliko od tega bom res obdržal?