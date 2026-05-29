Koliko ostane od plače 100.000 evrov v Evropi: razlike so ogromne
Na papirju 100.000 evrov letno zveni kot odlična plača. A realnost je precej drugačna – velik del tega zneska "odnesejo" davki in prispevki, ki se po Evropi močno razlikujejo.
Analiza strani Euronews kaže, da se neto dohodek pri tej plači giblje od okoli 50.750 evrov v Belgiji do kar 86.930 evrov v Bolgariji. To pomeni, da lahko na isti bruto plači izgubite ali prihranite več kot 30.000 evrov – samo zaradi države, v kateri delate.
Kaj to pomeni za vas? Kje je Slovenija?
Ključno sporočilo je preprosto: bruto plača vam ne pove prave zgodbe.
Če delate v državah z višjo obdavčitvijo (npr. Nemčija, Italija ali Belgija), vam lahko ostane le okoli polovica plače. V Nemčiji približno 57.900 evrov, v Italiji okoli 56.700 evrov.
Na drugi strani pa v nekaterih državah z nižjimi davki (npr. Estonija, Češka, Švica) zadržite precej več – tudi nad 70.000 evrov neto.
Za vas kot bralca to pomeni:
- višja bruto plača ne pomeni nujno višjega življenjskega standarda,
- selitev ali delo v drugi državi lahko močno vpliva na vaš realni dohodek,
- razlike med državami so večje, kot večina pričakuje.
In kje je Slovenija na lestvici, ki jo je pripravila stran Euronews? Nekje ne repu, in sicer s 55.060 evri neto.
Ob tem pa se še spomnimo, kako se izračuna neto iz bruto plače.
Kako je pri sosedih?
Poglejmo naše sosede: pri 100.000 evrov bruto plače prejmejo zaposleni:
- na Hrvaškem 61.000 evrov neto,
- v Italiji 56.700 evrov,
- na Madžarskem 66.500 evrov,
- v Avstriji 54.200 evrov.
Zakaj so razlike tako velike?
Glavni razlog so različni davčni sistemi:
- progresivni davki (višja plača = večji delež davka),
- različno visoki prispevki za socialno varnost,
- davčne olajšave (otroci, partner, status).
V Evropi povprečen posameznik sicer ohrani okoli 60–75 odstotkov bruto plače, a pri višjih prihodkih delež pogosto pade.
Skrito pravilo: šteje samo neto
Pri vseh finančnih odločitvah – nova služba, selitev ali pogajanje za plačo – je najpomembnejše vprašanje: koliko vam na koncu dejansko ostane na računu.
Bruto številka je pomembna za primerjavo, a vaše življenje financira neto plača.
Kako to uporabiti v praksi?
Če razmišljate o višji plači ali selitvi, vedno preverite:
- neto znesek (ne bruto),
- stroške življenja v državi,
- davčno obremenitev.
Pri tem vam lahko pomaga tudi vsebina na Cekin.si:
- Koliko bi morali imeti prihranjenega glede na starost
- Kako z 200 evrov več na mesec spremenite svojo finančno situacijo
- Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to
Visoka plača še nikoli ni pomenila samodejno finančne svobode. Razlike v davkih so v Evropi tako velike, da lahko ista številka na pogodbi pomeni popolnoma drugačno življenje.
Zato je ključno, da ne gledate samo bruto zneska – ampak vedno vprašate:
Viri: Euronews, Cekin.si, Investitor
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV