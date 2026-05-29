Koliko ostane od plače 100.000 evrov v Evropi: razlike so ogromne

Na papirju 100.000 evrov letno zveni kot odlična plača. A realnost je precej drugačna – velik del tega zneska "odnesejo" davki in prispevki, ki se po Evropi močno razlikujejo.

Analiza strani Euronews kaže, da se neto dohodek pri tej plači giblje od okoli 50.750 evrov v Belgiji do kar 86.930 evrov v Bolgariji. To pomeni, da lahko na isti bruto plači izgubite ali prihranite več kot 30.000 evrov – samo zaradi države, v kateri delate.

Kaj to pomeni za vas? Kje je Slovenija?

Ključno sporočilo je preprosto: bruto plača vam ne pove prave zgodbe.

Če delate v državah z višjo obdavčitvijo (npr. Nemčija, Italija ali Belgija), vam lahko ostane le okoli polovica plače. V Nemčiji približno 57.900 evrov, v Italiji okoli 56.700 evrov.

Na drugi strani pa v nekaterih državah z nižjimi davki (npr. Estonija, Češka, Švica) zadržite precej več – tudi nad 70.000 evrov neto.

Za vas kot bralca to pomeni:

- višja bruto plača ne pomeni nujno višjega življenjskega standarda,

- selitev ali delo v drugi državi lahko močno vpliva na vaš realni dohodek,

- razlike med državami so večje, kot večina pričakuje.

In kje je Slovenija na lestvici, ki jo je pripravila stran Euronews? Nekje ne repu, in sicer s 55.060 evri neto

Ob tem pa se še spomnimo, kako se izračuna neto iz bruto plače

Kako je pri sosedih?

Plača 100.000 € zveni veliko, a po davkih lahko ostane precej manj kot pričakujete.FOTO: Shutterstock

Poglejmo naše sosede: pri 100.000 evrov bruto plače prejmejo zaposleni: 

- na Hrvaškem 61.000 evrov neto, 

- v Italiji 56.700 evrov,

- na Madžarskem 66.500 evrov,

- v Avstriji 54.200 evrov. 

Zakaj so razlike tako velike?

Končni znesek na računu je tisti, ki šteje – ne bruto številka na pogodbi.FOTO: Adobe Stock

Glavni razlog so različni davčni sistemi:

- progresivni davki (višja plača = večji delež davka),

- različno visoki prispevki za socialno varnost,

- davčne olajšave (otroci, partner, status).

V Evropi povprečen posameznik sicer ohrani okoli 60–75 odstotkov bruto plače, a pri višjih prihodkih delež pogosto pade.

Skrito pravilo: šteje samo neto

Pri vseh finančnih odločitvah – nova služba, selitev ali pogajanje za plačo – je najpomembnejše vprašanje: koliko vam na koncu dejansko ostane na računu.

Bruto številka je pomembna za primerjavo, a vaše življenje financira neto plača.

Kako to uporabiti v praksi?

Enaka bruto plača, popolnoma druga neto realnost – odvisno od države in davkov.FOTO: Adobe Stock

Če razmišljate o višji plači ali selitvi, vedno preverite:

- neto znesek (ne bruto),

- stroške življenja v državi,

- davčno obremenitev.

Visoka plača še nikoli ni pomenila samodejno finančne svobode. Razlike v davkih so v Evropi tako velike, da lahko ista številka na pogodbi pomeni popolnoma drugačno življenje.

Zato je ključno, da ne gledate samo bruto zneska – ampak vedno vprašate:

koliko od tega bom res obdržal?

Viri: Euronews, Cekin.si, Investitor