Brez kredita in pomoči staršev kupil stanovanje – razkril je trik
Nakup

Dvig minimalne plače 2026: za koliko?
Zaposleni

TIKO PRO – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!
Novice

Tisti, ki tako plačujete, lahko prejmete nagrado
Novice

Veliki finančni horoskop 2026: kaj čaka vaše znamenje?
Novice

Kam po najbolj ugoden kredit?
Krediti

Vsak se vsaj enkrat v življenju sreča s kreditom - potrošniškim ali stanovanjskim. Gre za pomembne prelomnice v življenju, saj se je treba odločiti in izpogajati za najugodnejše posojilo.

Ali je bolje kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik?
Nepremičnine

Odločitev, ali kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik, je ena izmed večjih finančnih odločitev, s katerimi se soočamo v življenju. Obe možnosti imata svoje prednosti in slabosti, ki jih moramo skrbno pretehtati glede na našo finančno situacijo, življenjski slog in dolgoročne cilje.

Svet ECB tretjič zapored znižal evrske obrestne mere
Krediti

Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno s pričakovanji za 0,25 odstotne točke znižal vse tri glavne evrske obrestne mere. Gre za tretje zaporedno znižanje evrskih obrestnih mer in četrti rez vanje od junijskega obrata v denarni politiki.

Pomembna informacija za vse, ki razmišljate o nakupu ali prenovi domovanja
Krediti

Cene nepremičnin so v zadnjih letih poletele v nebo, tudi stroški gradnje ali obnove hiše so zelo visoki, kar mnoge odvrne od tega, da bi si ustvarili nov oziroma bolj funkcionalen dom. Vseeno ni razloga, da bi kar obupali, še posebej, če načrtujete nakup oziroma gradnjo pasivnega ali nizkoenergijskega doma in v kolikor se odločate za energetsko prenovo nepremičnine.

Kaj pomeni znižanje obrestnih mer ECB za kreditojemalce?
Krediti

Evropska centralna banka (ECB) je v prizadevanju za spodbujanje gospodarske rasti in umirjanje inflacije z znižanjem stroškov zadolževanja sprejela odločitev o znižanju obrestne mere. Poteza ima pomembne posledice za trg kreditov in obrestnih mer. Kakšen pa bi bil lahko konkreten vpliv na slovenske kreditojemalce?

Kako dobiti denar za prenovo stanovanja ali hiše?
Krediti

Narava nam pošilja nazorne signale, da je skrajni čas za vzpostavitev vseh možnih mehanizmov za zmanjšanje vpliva na okolje. Pri tem poleg izkoriščanja obnovljivih virov energije pomembno vlogo igrajo tudi energetsko učinkovite rešitve za dom, ki pa pogosto zahtevajo precej višjo začetno investicijo, kot klasične oblike gradnje ter prenove. So lahko ugodna rešitev zeleni krediti?

Odvetnica razkriva, kaj storiti, če vas nekdo prosi, da bi bili njegov porok
Krediti

Porok jamči za odplačilo dolga z vsem svojim premoženjem in je dolžan odplačevati kredit, če ga kreditojemalec ni več zmožen. Finančno tveganje je veliko, zato je pred prevzemom poroštva bistven tehten premislek. Odvetnica Katarina Čeč Labernik pred podpisom pogodb, ki bi lahko vplivale na premoženje – torej tudi prevzem poroštva – obenem svetuje posvet s pravnim strokovnjakom.

Obrestne mere za stanovanjske kredite nekoliko nižje
Krediti

V Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da so zaznali znižanje obrestnih mer za stanovanjske kredite.

Znano, kdo je kupoval stanovanja v soseski Schellenburg
Prodaja

Poglejte, kaj so ugotovili ...

Končno ugodnejši pogoji tudi za gospodinjstva
Zeleno

Če hočemo spodbuditi gospodinjstva k novim okoljskim naložbam, jim je treba ponuditi dobre pogoje financiranja.

Pomembna novica za vse, ki potrebujete kredit

Banka Slovenije se je odzvala na težavo z omejitvami kreditiranja potrošnikov. Zato je določila spremembe, ki bodo v veljavo stopile 1. julija, prinašajo pa olajšanje za vse, ki niso mogli priti do kredita.

