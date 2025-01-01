Vsak se vsaj enkrat v življenju sreča s kreditom - potrošniškim ali stanovanjskim. Gre za pomembne prelomnice v življenju, saj se je treba odločiti in izpogajati za najugodnejše posojilo.
Odločitev, ali kupiti stanovanje na kredit ali biti podnajemnik, je ena izmed večjih finančnih odločitev, s katerimi se soočamo v življenju. Obe možnosti imata svoje prednosti in slabosti, ki jih moramo skrbno pretehtati glede na našo finančno situacijo, življenjski slog in dolgoročne cilje.
Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno s pričakovanji za 0,25 odstotne točke znižal vse tri glavne evrske obrestne mere. Gre za tretje zaporedno znižanje evrskih obrestnih mer in četrti rez vanje od junijskega obrata v denarni politiki.
Cene nepremičnin so v zadnjih letih poletele v nebo, tudi stroški gradnje ali obnove hiše so zelo visoki, kar mnoge odvrne od tega, da bi si ustvarili nov oziroma bolj funkcionalen dom. Vseeno ni razloga, da bi kar obupali, še posebej, če načrtujete nakup oziroma gradnjo pasivnega ali nizkoenergijskega doma in v kolikor se odločate za energetsko prenovo nepremičnine.
Evropska centralna banka (ECB) je v prizadevanju za spodbujanje gospodarske rasti in umirjanje inflacije z znižanjem stroškov zadolževanja sprejela odločitev o znižanju obrestne mere. Poteza ima pomembne posledice za trg kreditov in obrestnih mer. Kakšen pa bi bil lahko konkreten vpliv na slovenske kreditojemalce?
Narava nam pošilja nazorne signale, da je skrajni čas za vzpostavitev vseh možnih mehanizmov za zmanjšanje vpliva na okolje. Pri tem poleg izkoriščanja obnovljivih virov energije pomembno vlogo igrajo tudi energetsko učinkovite rešitve za dom, ki pa pogosto zahtevajo precej višjo začetno investicijo, kot klasične oblike gradnje ter prenove. So lahko ugodna rešitev zeleni krediti?
Porok jamči za odplačilo dolga z vsem svojim premoženjem in je dolžan odplačevati kredit, če ga kreditojemalec ni več zmožen. Finančno tveganje je veliko, zato je pred prevzemom poroštva bistven tehten premislek. Odvetnica Katarina Čeč Labernik pred podpisom pogodb, ki bi lahko vplivale na premoženje – torej tudi prevzem poroštva – obenem svetuje posvet s pravnim strokovnjakom.
V Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da so zaznali znižanje obrestnih mer za stanovanjske kredite.
Če hočemo spodbuditi gospodinjstva k novim okoljskim naložbam, jim je treba ponuditi dobre pogoje financiranja.
Banka Slovenije se je odzvala na težavo z omejitvami kreditiranja potrošnikov. Zato je določila spremembe, ki bodo v veljavo stopile 1. julija, prinašajo pa olajšanje za vse, ki niso mogli priti do kredita.