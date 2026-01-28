Čeprav banke uporabljajo enaka pravila za vse komitente, se pri upokojencih hitro pokaže, da sta pri odobritvi odločilna predvsem dva dejavnika: koliko denarja ostane po plačilu obrokov in do katere starosti je kredit še mogoče odplačevati. Banke se pri izračunu kreditne sposobnosti sklicujejo na makrobonitetna pravila, po katerih mora kreditojemalcu praviloma ostati najmanj 745 evrov; znesek je višji, če ima vzdrževane družinske člane. Večina bank hkrati postavlja mejo zapadlosti nekje med 75 in 80 let.

Addiko banka o tem, kako pri upokojencih izračunajo kreditno sposobnost

V Addiko banki so pojasnili, da upokojencem ponujajo enake bančne produkte in storitve kot drugim strankam. Ne ponujajo stanovanjskih kreditov, potrošniški kredit pa mora biti po njihovih pravilih poplačan najpozneje do 80. leta starosti, medtem ko pri izrednem limitu na transakcijskem računu ni starostne omejitve. Ključni kriterij za odobritev kredita je kreditna sposobnost, ki se pri upokojencih izračuna na podlagi povprečne pokojnine, pri čemer upoštevajo tudi delež letnega dodatka. Nato preverijo, kako nova anuiteta skupaj z obstoječimi obveznostmi vpliva na mesečni proračun, na končno odločitev pa lahko vpliva tudi kreditna zgodovina oziroma plačilna disciplina. Pri gotovinskih kreditih vrsta zaposlitve ne vpliva na višino obrestne mere. Prav tako ne zahtevajo zavarovanja in tudi življenjsko zavarovanje ni pogoj, temveč možnost po želji stranke. Stroškovno ponudbo opisujejo kot enostavno in pregledno, saj vključuje le en strošek – mesečno vodenje kredita, ki trenutno znaša 6,45 evra. Kot prednost dodajajo, da je kredit do 15.000 evrov mogoče skleniti tudi prek spleta, pri čemer sta potrebna ustrezno digitalno potrdilo oziroma identifikacija. Ob sklenitvi kredita običajno zahtevajo osebni dokument, davčno številko, bančno kartico na vpogled in potrdilo ZPIZ za zadnji mesec. Upokojenci v Addiko banki sicer predstavljajo manjši delež med novimi kreditojemalci. Najpogostejši razlog za zavrnitev je nezadostna kreditna sposobnost, saj so prihodki upokojencev praviloma nižji kot pri aktivno zaposlenih, so pojasnili.

icon-expand Upokojenci redko najamejo stanovanjski kredit. Večkrat zaprosijo za majhna potrošniška posojila. FOTO: Profimedia

Banka Sparkasse: Opozarjajo na minimalni razpoložljivi dohodek po poplačilu obveznosti

V Banki Sparkasse pojasnjujejo, da je pri upokojencih, enako kot pri zaposlenih, ključen pogoj zadostna kreditna sposobnost, pri čemer posebej opozarjajo na minimalni razpoložljivi dohodek po poplačilu obveznosti. Po sklepu Banke Slovenije mora upokojencu po odbitju vseh kreditov od pokojnine ostati 745 evrov, za odplačevanje finančnih obveznosti pa ne sme nameniti več kot polovice svojih dohodkov. Obenem imajo starostno omejitev, saj lahko upokojenec odplačuje kredit do 75. leta. Pri izračunu upoštevajo tudi dodatne prihodke, kot so najemnine, letni dodatek, republiška priznavalnina, nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, dodatek k tuji pokojnini ter drugi različni dodatki in nadomestila, zato ni nujno, da je pokojnina edini vir, ki vpliva na kreditno sposobnost. Posebno pozornost namenjajo primerom, ko stranka najame kredit še kot zaposlena, nato pa ga odplačuje po upokojitvi, saj v izračun vključijo predvideno zmanjšanje dohodkov, da bi preprečili preveliko obremenitev po upokojitvi. Upokojencem omogočajo tako potrošniške kot stanovanjske kredite, obenem pa tudi limite in kreditne kartice. Največ povpraševanja je po manjših potrošniških kreditih, stanovanjski krediti pa so med upokojenci redkejši. Pri cenovni politiki ne ločijo med upokojenci in zaposlenimi, pri stanovanjskem kreditu pa obračunajo enkratni strošek odobritve, ki vključuje tudi vrednotenje nepremičnine, stroškov vodenja pa ne zaračunavajo. Glede zavarovanj opažajo, da upokojenci zaradi visokih premij praviloma ne sklepajo življenjskih zavarovanj, zato to običajno ni pogoj. Najpogostejša oblika zavarovanja je poroštvo, ki prav tako praviloma ni pogoj za odobritev. Upokojenci sicer med novimi kreditojemalci predstavljajo okoli pet odstotkov, njihovi potrošniški krediti pa so po povprečnem znesku in ročnosti približno 20 odstotkov nižji oziroma krajši od kreditov drugih komitentov. Med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev sta slaba kreditna zgodovina in prenizka kreditna sposobnost. Obstoječi komitenti, ki prejemajo pokojnino na račun pri banki, pogosto ne potrebujejo dodatnih dokazil, medtem ko nova stranka običajno priloži še zadnji odrezek pokojnine in zadnje tri izpiske transakcijskega računa. Pri primerjavi ponudb so v Sparkasse izpostavili pomen efektivne obrestne mere, hkrati pa svetujejo, naj stranke preverijo tudi tip obrestne mere in stroške predčasnega poplačila, ki so zlasti relevantni pri stanovanjskih kreditih.

Deželna banka Slovenije: Upokojenci lahko načeloma najamejo kateri koli kredit

V Deželni banki Slovenije je edini dodatni pogoj starostna omejitev ob zapadlosti, saj kreditojemalec ob poteku kredita ne sme biti starejši od 80 let. Vse ostalo, od višine odobrenega zneska do mesečnega obroka, je po njihovih navedbah vezano na individualno presojo kreditne sposobnosti in plačilne discipline. Upokojenci lahko načeloma najamejo kateri koli kredit, posebnih produktov zanje pa banka nima. Status upokojenca ne vpliva na obrestno mero ali druge pogoje, stroški pa so odvisni od vrste kredita in načina zavarovanja. Življenjsko zavarovanje ni pogoj za odobritev, lahko pa pri stanovanjskem kreditu vpliva na višino obrestne mere. Katera dokumentacija je potrebna ob sklenitvi, je odvisno od vrste kredita. V Deželni banki strankam svetujejo, naj se o naboru dokazil in pogojih pozanimajo v poslovalnici ali na spletni strani banke, kjer je mogoče opraviti tudi informativni izračun.

icon-expand Povprečni znesek in ročnost kredita sta pri upokojencih praviloma nižja kot pri zaposlenih. FOTO: Profimedia

Gorenjska banka: Če je upokojenec odplačilno sposoben, potem lahko zaprosi za te kredite ...

Tudi v Gorenjski banki so navedli, da upokojenec ob zapadlosti kredita ne sme biti starejši od 80 let, da mora imeti zadostno višino rednega mesečnega prejemka in urejeno kreditno zgodovino. Kreditno sposobnost presojajo v skladu z zakonodajo, pri čemer so poudarili, da lahko obveznosti znašajo največ 50 odstotkov povprečne pokojnine v zadnjih 12 mesecih, po plačilu vseh obveznosti pa mora kreditojemalcu ostati najmanj 745 evrov in dodatni zakonsko določen znesek za morebitne vzdrževane člane. Če je upokojenec odplačilno sposoben, lahko zaprosi tako za potrošniški oziroma hitri kredit kot tudi za stanovanjski kredit. Posebnih kreditov, namenjenih izključno upokojencem, nimajo, se pa ti najpogosteje odločajo za hitre potrošniške kredite. Obrestne mere in stroški so po njihovih navedbah enaki za vse stranke, ne glede, ali je kreditojemalec upokojenec ali zaposlen. Na efektivno obrestno mero pa vplivajo ročnost, obrestna mera in vsi stroški, povezani z odobritvijo, zavarovanjem ter morebitnimi dodatnimi storitvami. Tudi zavarovanje je enako pri vseh strankah, saj je kredit lahko nezavarovan, zavarovan z zavarovalno premijo ali z zastavo nepremičnine, življenjsko zavarovanje pa ni pogoj. Kot najpogostejše razloge za zavrnitev odobritve upokojencem so navedli prenizke prihodke glede na obstoječe zadolžitve in neurejeno kreditno zgodovino, starostna omejitev pa je po njihovih pojasnilih razlog le v manjšem delu. Pri dokumentih običajno zahtevajo dokazilo o rednem prilivu, na primer zadnji pokojninski izpisek, ter izpiske osebnega računa, dodatna dokumentacija pa je odvisna od vrste kredita in načina zavarovanja.

Intesa Sanpaolo: Zneski kreditov so v večini primerov nižji

icon-expand Starejši in denar FOTO: Adobe Stock

V Intesi Sanpaolo lahko upokojenci zaprosijo za stanovanjski in potrošniški kredit, pogoji odobravanja pa so enaki kot za ostale kreditojemalce. Izračun kreditne sposobnosti izvajajo skladno z makrobonitetnimi omejitvami kreditiranja prebivalstva, pri čemer kreditojemalec ob zapadlosti ne sme biti starejši od 77 let pri potrošniškem kreditu oziroma 75 let pri stanovanjskem kreditu. Ob odobritvi ne zaračunajo nobenih stroškov, kot sta strošek odobritve ali zavarovanja, zaračunajo pa mesečni strošek vodenja kredita v višini 4,5 evra. Pri kreditih, kjer je pogoj transakcijski račun z rednimi mesečnimi dohodki, je lahko v izračun efektivne obrestne mere vključen tudi strošek vodenja računa in debetne kartice. Delež upokojencev med novimi kreditojemalci je majhen, zneski kreditov pa so v večini primerov nižji, pri čemer so nameni različni, najpogosteje povezani s sprotno potrošnjo. Posebnih kreditnih produktov za upokojence nimajo, opažajo pa, da se ti pogosteje odločajo za potrošniške kredite, največkrat s fiksno obrestno mero. Potrošniški kredit je brez zavarovanja, življenjsko zavarovanje ni pogoj, stranka pa ga lahko sklene, če izpolnjuje pogoje in se zanj odloči. Kot razlog za zavrnitev v banki navajajo predvsem primere, ko upokojenec z nižjo pokojnino ni kreditno sposoben, ker mora po plačilu obrokov ostati zahtevanih 745 evrov. Pri dokumentaciji zahtevajo dokazilo o prejemanju pokojnine z mesečnim zneskom, če prosilec ni komitent banke, pa še zadnjih šest bančnih izpiskov druge banke. Upokojencem svetujejo, naj pri presoji ugodnosti ponudbe preverijo enkratne stroške ob sklenitvi, mesečne stroške ter dodatne pogoje banke, ki lahko pomenijo dodatne izdatke.

NLB: Stranke naj pridobijo individualno ponudbo

V NLB omogočajo upokojencem enake pogoje kot zaposlenim, pri čemer je najvišja dovoljena starost ob izteku posojila 80 let, osnova za izračun kreditne sposobnosti pa je pokojnina. Poudarjajo, da pri financiranju upoštevajo veljavne makrobonitetne omejitve, obenem pa opozarjajo, da je končna obrestna mera odvisna od številnih dejavnikov, kot so obseg sodelovanja z banko, boniteta in korektnost preteklega poslovanja, vrsta zavarovanja in tudi namen financiranja, pri "zelenem" financiranju pa je obrestna mera lahko ugodnejša. Strankam zato priporočajo, da poleg informativnih izračunov pridobijo individualno ponudbo v poslovalnici ali prek kontaktnega centra, saj se lahko bistveno razlikuje od splošno objavljenih izhodišč.

OTP banka: Minimalni znesek pokojnine ni opredeljen, saj je odločilna kreditna sposobnost

V OTP banki lahko upokojenci najamejo potrošniški in stanovanjski kredit, vendar se po njihovih izkušnjah večinoma odločajo za potrošniške kredite z nižjimi zneski, krajšo ročnostjo in fiksno obrestno mero. Pogoji so po njihovih navedbah enaki kot pri drugih kreditojemalcih, starostna omejitev pa je pri stanovanjskem kreditu do 80 let ob zapadlosti, pri potrošniškem pa do 75 let. Minimalni znesek pokojnine ni opredeljen, saj je odločilna kreditna sposobnost. Upoštevajo makrobonitetna pravila: razmerje med obroki in dohodkom ne sme preseči 50 odstotkov, po plačilu vseh obrokov pa mora mesečno ostati najmanj znesek minimalne kreditne sposobnosti (745 evrov), povišan za vzdrževane družinske člane. Osnova za izračun je pokojnina, upoštevajo pa lahko tudi rente; preverjanje vključuje še obstoječe obveznosti in življenjske stroške gospodinjstva. Stroški kreditov so enaki kot pri drugih komitentih. Trenutno imajo posebno ponudbo brez stroškov odobritve, stroška vodenja kredita pa ne zaračunavajo. Po njihovih pojasnilih imajo na efektivno obrestno mero največji vpliv obvezni stroški, ki se razporedijo čez obdobje kredita, pri upokojencih pa zaradi nižjih zneskov in krajših ročnosti relativno močno vplivajo tudi enkratni stroški, kot so odobritev, cenitev in zavarovanje. Pri potrošniških kreditih zavarovanja ne zahtevajo, pri stanovanjskih pa velja enako kot pri drugih – torej zastava nepremičnine ali zavarovalna premija, življenjsko zavarovanje pa ni pogoj. Upokojenci pri njih predstavljajo slabih deset odstotkov novih kreditojemalcev, povprečni znesek in ročnost pa sta nižja kot pri zaposlenih. Kot najpogostejši razlog za zavrnitev so navedli neizpolnjevanje kriterijev in odstopanje od kreditne politike, pogosto v povezavi z makrobonitetnimi omejitvami. Med dokumenti za odobritev zahtevajo osebni dokument in davčno številko ter obvestilo ZPIZ za zadnje tri mesece, pri tujih rentah pa dodatna dokazila o višini in trajanju prejemkov. Pri stanovanjskih kreditih je potrebna še dokumentacija, povezana s hipoteko. V banki svetujejo, naj se stranke pred najemom kredita dobro seznanijo z njegovo ceno in primerjajo več ponudb. Opozarjajo, da pri izbiri ni dovolj primerjati le obrestne mere, temveč tudi efektivno obrestno mero (EOM) z vsemi vključenimi stroški, stroške, ki niso zajeti v EOM (na primer cenitev nepremičnine, notarske storitve in sodne takse), pogoje predčasnega poplačila in morebitne dodatne oziroma skrite stroške.

UniCredit Banki Slovenija: Pri presoji kreditne sposobnosti upoštevajo tudi morebitne dodatne prihodke

icon-expand Finance v starosti FOTO: Adobe Stock

V UniCredit Banki Slovenija so pojasnili, da je pogoj za odobritev redni mesečni prihodki in ustrezna kreditna sposobnost v skladu z makrobonitetnimi omejitvami, ob zapadlosti pa starost kreditojemalca ne sme presegati 75 let. Z individualnim pristopom skušajo omogočiti najem vseh vrst kreditov, kadar je mogoče, pri čemer se upokojenci najpogosteje odločajo za potrošniški kredit. Pri presoji kreditne sposobnosti upoštevajo tudi morebitne dodatne prihodke, ki lahko povečajo sposobnost, ugoden vpliv pa ima tudi dobra kreditna zgodovina. Obrestne mere in stroški kredita so enaki za vse stranke, ne glede na njihov status ali vrsto dohodka, delež upokojencev, ki se odločijo za najem kredita, pa je v primerjavi z drugimi novimi kreditojemalci nižji. Pri strankah, starejših od 65 let, praviloma zahtevajo sklenitev življenjskega zavarovanja, če ni mogoče, pa sta možnosti poroštvo, pri katerem porok ob izteku kreditne pogodbe ne sme biti starejši od 65 let, ali zavarovanje z zastavo depozita. Kot najpogostejša razloga za zavrnitev navajajo prenizko kreditno sposobnost in starost stranke. Novi komitenti morajo za sklenitev kredita predložiti potrdilo ZPIZ za zadnjih 12 mesecev, bančne izpiske za zadnje tri mesece, veljaven osebni dokument in davčno številko, obstoječe stranke pa imajo postopek praviloma enostavnejši. Kot splošno priporočilo svetujejo, naj se upokojenci pred odločitvijo vzamejo čas za primerjavo ponudb in naj ne gledajo le obrestne mere, temveč EOM, stroške in pogoje zavarovanja, skupni strošek kredita in možnosti predčasnega poplačila. Predvsem pa naj realno ocenijo, kako bo mesečna anuiteta vplivala na razpoložljivi del pokojnine.

Ključni omejitvi: starost in razpoložljivi dohodek