Ukrep, ki ima resne posledice: brez potnega lista zaradi dolga do lastnega otroka

Če alimentacije oz. preživnine ne plačujete redno, vas lahko doleti ukrep, ki presega klasične finančne kazni: odvzem potnega lista. V Združenih državah Amerike so oblasti začele izvajati dolgo časa pozabljen zakon, ki omogoča prav to – omejitev osnovne svoboščine gibanja za starše, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do otrok. Po poročanju Associated Press in PBS NewsHour je ameriško zunanje ministrstvo (U.S. Department of State) v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in socialo (HHS) začelo aktivno in množično odvzemati veljavne potne liste državljanom z visokimi dolgovi za neplačano preživnino.

Kdo je prvi na udaru? Dolg nad 100.000 dolarjev – za zdaj

Kot navaja Associated Press, se ukrep v prvi fazi nanaša na približno 2.700 staršev, ki dolgujejo več kot 100.000 dolarjev neplačane alimentacije (85.000 evrov). Gre za osebe, pri katerih dolg ni posledica kratkotrajne finančne stiske, temveč dolgotrajnega izmikanja obveznostim. Ameriško zunanje ministrstvo je ob tem poudarilo, da je to šele začetek. Ko bodo zvezne države posredovale popolnejše podatke, se bo ukrep razširil tudi na vse, ki dolgujejo več kot 2.500 dolarjev (2.125 evrov), kar je zakonsko določen prag že vse od leta 1996, poroča PBS NewsHour.

Zakon obstaja že skoraj tri desetletja – zakaj šele zdaj?

Pravna podlaga za odvzem potnega lista obstaja že od leta 1996, ko je bil v ZDA sprejet zakon o reformi socialne varnosti. Ta dopušča zavrnitev izdaje ali preklic že izdanega potnega lista, če ima posameznik neporavnane obveznosti za preživnino nad določenim zneskom. Kot pojasnjuje U.S. Department of State, se je zakon v preteklosti uporabljal predvsem pasivno – praviloma ob vlogah za podaljšanje dokumentov. Zdaj pa oblasti prvič uvajajo proaktiven sistem, v katerem ministrstvo samodejno prekliče potni list na podlagi podatkov, ki jih posreduje HHS.

Kaj to pomeni v praksi: brez potovanja, tudi službenega

Ko je potni list preklican, ga ni več mogoče uporabljati – niti za zasebna niti za službena potovanja. Če se posameznik v času preklica nahaja v tujini, lahko na veleposlaništvu pridobi le začasni dokument za enkratno vrnitev v ZDA, poroča Associated Press. Novega potnega lista pa ni mogoče dobiti, dokler dolg ni poravnan in dokler zdravstveno-socialni organi posameznika uradno ne izbrišejo iz evidence dolžnikov.

Oblasti: to ni kazen, ampak zaščita otrok

Ameriško zunanje ministrstvo poudarja, da cilj ukrepa ni kaznovanje, temveč zagotavljanje rednih sredstev za otroke, ki so od preživnine življenjsko odvisni. Po podatkih, ki jih navaja PBS NewsHour, je program od leta 1998 pomagal izterjati že več kot 650 milijonov dolarjev neplačanih obveznosti (553 milijonov evrov). Gre za učinkovito orodje, ki ljudi prisili, da prevzamejo finančno odgovornost do svojih otrok, je za Associated Press povedala pomočnica državnega sekretarja za konzularne zadeve Mora Namdar.

Bi se kaj takega lahko zgodilo tudi v Evropi?