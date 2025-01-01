Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno

Po podatkih Eurostata ima več kot 40 % gospodinjstev v EU manj kot 1.000 evrov prihrankov, kar pomeni, da so ranljiva ob nepričakovanih stroških. Preverite konkretne strategije, praktične korake in psihološke trike, ki vam bodo pomagali privarčevati vsak mesec – ne glede na višino plače.