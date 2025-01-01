Moški razkriva dve preprosti navadi, s katerima je iz dolgov prišel do finančne svobode. Preberite, kako ju lahko uporabite tudi vi.
Gotovina za generacijo Z postaja nepomembna, saj 45 odstotkov nakupov opravijo s telefoni. Raziskave kažejo na opuščanje denarnic in porast digitalnih plačil, a hkrati opozarjajo na nevarnosti impulzivnega trošenja in finančnih pasti sodobnega časa.
Jo Nemeth je pred 10 leti zapustila službo, zaprla bančni račun in se odpovedala denarju. Danes živi v harmoniji z naravo – brez dolgov, položnic in stresa.
Začnite načrtovati svoje finančne uspehe že danes! Odkrijte, kako lahko s postopnim uvajanjem navad in realističnimi cilji preprečite razočaranja ter si zagotovite trdno finančno prihodnost, s priporočili psihologa Benjamina Gardnerja.
Po podatkih Eurostata ima več kot 40 % gospodinjstev v EU manj kot 1.000 evrov prihrankov, kar pomeni, da so ranljiva ob nepričakovanih stroških. Preverite konkretne strategije, praktične korake in psihološke trike, ki vam bodo pomagali privarčevati vsak mesec – ne glede na višino plače.
23-letni Hrvat je na spletu razkril, kako mu je uspelo v 13 mesecih privarčevati neverjetnih 10.000 evrov. Poglejte, koliko znaša njegova plača.
Hrvatica je razkrila mesečne stroške svoje družine in sprožila burno razpravo. Odkrijte, kako ljudje resnično živijo in kje iščejo rešitve za finančni pritisk.
76-letna Škotinja je po naključju odkrila star varčevalni račun. Po 60 letih jo je v banki čakalo nepričakovano presenečenje. Preverite, zakaj ni edina.
Varčevanje ni vedno pametno – preverite, katere napake pri varčevanju vas lahko stanejo tisoče evrov in kako se jim izogniti.
Raziskovalci svetujejo, da imate nekaj gotovine doma, da boste pripravljeni na morebitne krizne razmere.
V času gospodarske negotovosti se vedno več ljudi odloča za čustveno pogojene finančne odločitve – in to ni nujno slabo. Namesto impulzivnega trošenja, ki je sledilo pandemiji, se zdaj pojavlja nov trend: maščevalno varčevanje.