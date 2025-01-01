Cekin.si
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Varčevanje

S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pokojnine

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Potrošnik

Stroški elektrike - tako jih boste znižali

Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Potrošnik

Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani

Božična torta zamajala imperij modne ikone
Novice

Božična torta zamajala imperij modne ikone

Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Varčevanje

Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje

Moški razkriva dve preprosti navadi, s katerima je iz dolgov prišel do finančne svobode. Preberite, kako ju lahko uporabite tudi vi.

Gotovina je izginila? Kako generacija Z spreminja potrošniške navade
Varčevanje

Gotovina je izginila? Kako generacija Z spreminja potrošniške navade

Gotovina za generacijo Z postaja nepomembna, saj 45 odstotkov nakupov opravijo s telefoni. Raziskave kažejo na opuščanje denarnic in porast digitalnih plačil, a hkrati opozarjajo na nevarnosti impulzivnega trošenja in finančnih pasti sodobnega časa.

Že 10 let živi brez službe in denarja. Sedaj gradi svoj dom
Varčevanje

Že 10 let živi brez službe in denarja. Sedaj gradi svoj dom

Jo Nemeth je pred 10 leti zapustila službo, zaprla bančni račun in se odpovedala denarju. Danes živi v harmoniji z naravo – brez dolgov, položnic in stresa.

To morate z denarjem storiti že novembra!
Varčevanje

To morate z denarjem storiti že novembra!

Začnite načrtovati svoje finančne uspehe že danes! Odkrijte, kako lahko s postopnim uvajanjem navad in realističnimi cilji preprečite razočaranja ter si zagotovite trdno finančno prihodnost, s priporočili psihologa Benjamina Gardnerja.

Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno
Varčevanje

Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno

Po podatkih Eurostata ima več kot 40 % gospodinjstev v EU manj kot 1.000 evrov prihrankov, kar pomeni, da so ranljiva ob nepričakovanih stroških. Preverite konkretne strategije, praktične korake in psihološke trike, ki vam bodo pomagali privarčevati vsak mesec – ne glede na višino plače.

Kako privarčevati 10.000 evrov v enem letu? Resnična zgodba, ki vas bo navdihnila
Varčevanje

Kako privarčevati 10.000 evrov v enem letu? Resnična zgodba, ki vas bo navdihnila

23-letni Hrvat je na spletu razkril, kako mu je uspelo v 13 mesecih privarčevati neverjetnih 10.000 evrov. Poglejte, koliko znaša njegova plača.

'Porabimo 3000 evrov na mesec, pa komaj preživimo'. Iskrena izjava, ki je razburkala splet
Varčevanje

'Porabimo 3000 evrov na mesec, pa komaj preživimo'. Iskrena izjava, ki je razburkala splet

Hrvatica je razkrila mesečne stroške svoje družine in sprožila burno razpravo. Odkrijte, kako ljudje resnično živijo in kje iščejo rešitve za finančni pritisk.

Pozabila na bančni račun. Po 60 letih jo je čakalo presenetljivo odkritje
Varčevanje

Pozabila na bančni račun. Po 60 letih jo je čakalo presenetljivo odkritje

76-letna Škotinja je po naključju odkrila star varčevalni račun. Po 60 letih jo je v banki čakalo nepričakovano presenečenje. Preverite, zakaj ni edina.

Varčujete narobe? 6 napak, ki vas lahko drago stanejo
Varčevanje

Varčujete narobe? 6 napak, ki vas lahko drago stanejo

Varčevanje ni vedno pametno – preverite, katere napake pri varčevanju vas lahko stanejo tisoče evrov in kako se jim izogniti.

'Ostanite mirni in imejte pri sebi gotovino'
Varčevanje

'Ostanite mirni in imejte pri sebi gotovino'

Raziskovalci svetujejo, da imate nekaj gotovine doma, da boste pripravljeni na morebitne krizne razmere.

Kaj je maščevalno varčevanje?

V času gospodarske negotovosti se vedno več ljudi odloča za čustveno pogojene finančne odločitve – in to ni nujno slabo. Namesto impulzivnega trošenja, ki je sledilo pandemiji, se zdaj pojavlja nov trend: maščevalno varčevanje.

Kaj je maščevalno varčevanje?
