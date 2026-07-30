Danes se veliko govori o ETF-jih, pasivnem investiranju, finančni svobodi in digitalnih bankah. Kljub temu številni finančni strokovnjaki opozarjajo, da se najpomembnejša pravila ravnanja z denarjem v osnovi niso spremenila. Čeprav naše babice niso spremljale borznih indeksov in niso poznale kriptovalut, so pogosto imele zelo zdrav odnos do denarja. Kot ugotavljajo številni strokovnjaki za osebne finance, je dolgoročno bogastvo pogosto manj povezano z izbiro popolne investicije in bolj z vsakodnevnimi finančnimi navadami. Tudi CNBC poudarja, da se številne najdragocenejše finančne lekcije prenašajo med generacijami in ostajajo relevantne ne glede na tehnološki napredek.

icon-expand Babica in vnukinja - kaj se lahko naučimo od starejših? FOTO: Shutterstock

Živi pod svojimi zmožnostmi, ne nad njimi To je bilo eno od najpogostejših pravil starejših generacij. Naše babice niso kupovale stvari zato, da bi naredile vtis na druge. Če je nekaj delovalo, se ni menjalo. Če je bilo mogoče kaj popraviti, se je popravilo. Danes psihologi in finančni svetovalci pogosto opozarjajo na pojav tako imenovane življenjske inflacije. Ko se prihodki povečajo, se povečajo tudi izdatki. Večja plača tako ne pomeni nujno večjega prihranka. Kot piše CNBC, dolgoročna finančna stabilnost pogosto izhaja iz sposobnosti, da ne podležemo pritisku statusnih simbolov in nepotrebne potrošnje. Vsak evro ima svojo nalogo Mnoge babice so natančno vedele, za kaj je namenjen vsak del dohodka. Čeprav niso uporabljale aplikacij za proračun, so imele jasen sistem: nekaj za položnice, nekaj za hrano, nekaj za nepričakovane stroške in nekaj za prihodnost. Tudi danes finančni strokovnjaki poudarjajo pomen načrtovanja porabe. Business Insider med pogostimi navadami uspešnih varčevalcev izpostavlja prav namensko razporejanje denarja in premišljeno potrošnjo.

Dolg ni prijatelj Starejše generacije so si denar izposojale bistveno redkeje kot danes. Posojilo je bilo pogosto rezervirano za zelo velike življenjske nakupe, ne pa za vsakodnevno potrošnjo. Mnogi so odraščali v času, ko je veljalo, da dolg omejuje svobodo. To stališče podpirajo tudi sodobni strokovnjaki. CNBC opozarja, da vsak dolg zmanjšuje prihodnje finančne možnosti in prilagodljivost pri sprejemanju življenjskih odločitev.

Ne zavrzite stvari, ki jih je mogoče uporabiti Na prvi pogled se zdi ta navada staromodna. A v obdobju visokih življenjskih stroškov ponovno pridobiva na priljubljenosti. Popravilo oblačil, ponovna uporaba predmetov in izogibanje impulzivnim nakupom lahko na letni ravni pomeni precejšen prihranek. Številni tuji finančni mediji ugotavljajo, da se mlajše generacije v času draginje vse pogosteje vračajo k nekaterim navadam svojih starih staršev: nakupovanju rabljenih stvari, popravilom in bolj premišljeni porabi.

Vedno imejte nekaj na strani

icon-expand Naše babice niso poznale sodobnih investicijskih produktov, vendar so pogosto obvladale načela, ki stojijo za dolgoročno finančno stabilnostjo. FOTO: Shutterstock

Morda največja finančna modrost naših babic je bila preprosta: vedno imejte nekaj prihranjenega. Nekatere so hranile gotovino doma, druge so varčevale na bančni knjižici. Pomembna pa ni bila oblika, temveč miselnost. Današnji finančni svetovalci govorijo o nujnem skladu, ki naj pokrije vsaj nekaj mesecev življenjskih stroškov. Ideja je pravzaprav enaka kot nekoč – pripravljenost na nepričakovane situacije.

Kupujte kakovost, ne količine Marsikatera babica je raje kupila en kakovosten kos oblačila ali gospodinjski aparat, ki je zdržal desetletje ali dve. Ta filozofija se danes vrača v obliki trendov, kot sta "buy less, buy better" (kupuj manj, a kakovostnejše) in premišljena potrošnja. Kupovanje najcenejših izdelkov pogosto pomeni, da jih moramo hitreje zamenjati, kar dolgoročno lahko stane več.

Največja lekcija ni povezana z denarjem