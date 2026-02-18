Finančni strokovnjaki svetujejo, da imate doma od 300 do 1000 evrov gotovine za primer nepredvidenih situacij, kot so izpad elektrike ali težave z elektronskim plačevanjem. Vendar je pomembno, da ne pretiravate z zneskom gotovine, saj ni zavarovana in zgublja na vrednosti. Poleg tega obstaja nevarnost izgube, kraje ali uničenja denarja. Če se odločite hraniti gotovino doma, je priporočljivo, da to storite diskretno in o tem nikomur ne poveste.

Poleg tega strokovnjaki svetujejo, da redno dopolnjujete svoj sklad za izredne razmere. V idealnem primeru bi morali imeti prihranjenih dovolj za tri do šest mesecev osnovnih stroškov, in sicer na računu, ki je lahko dostopen, vendar ločen od vsakdanje porabe. Glede na trenutno gospodarsko situacijo nekateri svetovalci priporočajo, da se ta rezerva poveča na devet do dvanajst mesecev, še posebej, če delate v sektorju, kjer se pričakujejo odpuščanja.

Če šele začenjate varčevati, je pomembno, da začnete z majhnimi zneski in postopoma povečujete prihranke. Celo majhen začetek je lahko koristen v primeru nepredvidenih situacij. Skratka, čeprav je lahko hranjenje gotovine doma v določenih situacijah koristno, je pomembno, da to počnete previdno in v skladu z lastnimi finančnimi zmožnostmi. Prav tako vam lahko redno varčevanje in ustvarjanje izrednega sklada pomaga pri soočanju z nepredvidenimi izdatki in zagotavlja finančno varnost v prihodnosti.

Uporabno, vendar previdno!

Naj spomnimo, da je varčevanje denarja v gotovini doma lahko koristno v določenih situacijah, vendar je pomembno razumeti morebitna tveganja. Hranjenje večjih količin denarja v gotovini je lahko praktično za nujne primere ali vsakodnevne potrebe, zlasti kadar banke niso zlahka dostopne ali se soočate z negotovostjo v finančnem sistemu. Pri večjih zneskih pa je vedno priporočljivo pomisliti na varnost svojega denarja. Shranjevanje gotovine doma zahteva primeren prostor za shranjevanje, kot so sefi ali drugi varni prostori, ki zmanjšujejo tveganje kraje ali poškodovanja denarja – na primer požara, poplave, potresa ...

icon-expand Skrivanje gotovine doma FOTO: Adobe Stock

Po drugi strani pa je dolgoročno hramba denarja doma lahko problematična zaradi inflacije. Denar, ki ga fizično shranjujete, namreč sčasoma izgublja kupno moč, saj inflacija zmanjšuje vrednost denarja. Prav tako ta način varčevanja ne omogoča rasti obresti ali kapitala, kot to počnejo banke ali investicijski skladi. Če želite varčevati na varen in produktiven način, razmislite o uporabi bančnih storitev, kot so varčevalni računi ali naložbe v finančne instrumente z nizkim tveganjem, ki lahko povečajo vrednost vašega denarja.