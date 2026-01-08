Švica znova postaja finančni pristan za premožne Američane. Zaradi negotovosti v gospodarstvu, šibkejšega dolarja in geopolitičnih napetosti se kapital seli v švicarske banke in nepremičnine. Presenetljivo pa se varčevalni trend širi tudi med generacijo Z, ki je znana po impulzivni porabi.

Premožni Američani množično odpirajo bančne in investicijske račune v tej gorski deželi, in nekateri celo prenašajo milijone dolarjev tja. Razlog? Švica je trdnjava stabilnosti in finančno središče, ki nudi varnost v negotovem svetu. Ponuja močno, nevtralno politiko, izjemno stabilno gospodarstvo in pravni sistem, na katerega se lahko premožni zanesejo.

Švica je znala zanimanje Američanov dobro izkoristiti - po letu 2013 so se namreč švicarske banke prilagodile ameriškim davčnim pravilom. Sedaj lahko ameriški bogataši, ob pomoči ameriško-registriranih švicarskih upraviteljev premoženja, brez težav in transparentno prenesejo svoj kapital iz ZDA v Švico.