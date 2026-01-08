Švica znova postaja finančni pristan za premožne Američane. Zaradi negotovosti v gospodarstvu, šibkejšega dolarja in geopolitičnih napetosti se kapital seli v švicarske banke in nepremičnine. Presenetljivo pa se varčevalni trend širi tudi med generacijo Z, ki je znana po impulzivni porabi.
Premožni Američani množično odpirajo bančne in investicijske račune v tej gorski deželi, in nekateri celo prenašajo milijone dolarjev tja. Razlog? Švica je trdnjava stabilnosti in finančno središče, ki nudi varnost v negotovem svetu. Ponuja močno, nevtralno politiko, izjemno stabilno gospodarstvo in pravni sistem, na katerega se lahko premožni zanesejo.
Švica je znala zanimanje Američanov dobro izkoristiti - po letu 2013 so se namreč švicarske banke prilagodile ameriškim davčnim pravilom. Sedaj lahko ameriški bogataši, ob pomoči ameriško-registriranih švicarskih upraviteljev premoženja, brez težav in transparentno prenesejo svoj kapital iz ZDA v Švico.
Poleg bančnih računov se povečuje tudi nakup nepremičnin
V alpskem kraju Andermatt so Američani leta 2024 kupili nepremičnine v vrednosti več kot 14 milijonov frankov (malo več kot 15 milijonov evrov), kar je skoraj dvakrat več kot leto prej.
V samo nekaj mesecih leta 2024 so tamkajšnje lokalne oblasti prejele več kot 1260 povpraševanj ameriških vlagateljev.
Zakaj ravno Andermatt?
Andermatt je edinstven kraj, saj je izvzet iz sicer strogega švicarskega zakona Lex Koller, ki omejuje tujce pri nakupu nepremičnin. To pomeni, da lahko tu Američani kupujejo in prodajajo, kar želijo, brez omejitev. Eden od kupcev je izrecno navedel "strah pred tem, v kar se ZDA spreminjajo", z imenovanjem predsednika Donalda Trumpa kot glavnega dejavnika pri odločitvi za nakup dvosobnega stanovanja za 2,2 milijona švicarskih frankov (2,4 milijona evrov). Želijo si stabilnost in varnost, ki ju ponuja Švica.
A to ni le zgodba o bogataših
Gospodarska negotovost preoblikuje celo generacijo Z, generacijo, ki je pogosto veljala za nagnjeno k impulzivnim nakupom. Mladi zdaj ustvarjajo "sezname brez nakupov" in celo uporabljajo umetno inteligenco, kot je ChatGPT, kot neke vrste "brezplačnega finančnega terapevta", da bi prenehali z nepotrebno porabo. Želijo se zaščititi pred morebitno recesijo. Ta kolektivna skrb in pripravljenost na spremembe kaže, kako zelo ekonomska negotovost vpliva na vsakega posameznika.
