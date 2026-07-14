Večina ljudi ob prejemu plače ravna precej preprosto: pomembno se jim zdi, da je na računu čim več denarja. A finančni strokovnjaki opozarjajo, da to ni nujno najboljša strategija. Po njihovem mnenju namreč ni dobro ne to, da na računu nimate dovolj denarja za vsakodnevne obveznosti, ne to, da večji zneski mesece ali celo leta ležijo neizkoriščeni. Ključno vprašanje ni, kako visok je znesek na računu, temveč ali vam omogoča nemoteno pokrivanje življenjskih stroškov in dovolj finančne varnosti za nepredvidene dogodke.

Preverite, ali imate na računu premalo ali preveč denarja

icon-expand Na računu imejte dovolj za tekoče obveznosti in nujne primere, večje presežke pa je pogosto smiselno usmeriti v varčevanje. FOTO: Shutterstock

Finančni svetovalci priporočajo, da si zastavite tri preprosta vprašanja: - Ali imate na računu dovolj denarja za pokritje stroškov v naslednjih 30 dneh? - Ali imate ločeno oblikovan sklad za nepredvidene dogodke? - Ali vam del denarja že več mesecev stoji na računu brez kakršnega koli donosa? Če ste na zadnje vprašanje odgovorili pritrdilno, je mogoče, da del svojih prihrankov ne upravljate najbolj učinkovito.

Koliko denarja je dovolj?

Univerzalnega zneska ni. Finančni strokovnjaki pa pogosto priporočajo preprosto pravilo: na osebnem računu imejte približno toliko denarja, kolikor znašajo vaši osnovni mesečni življenjski stroški. Temu je smiselno dodati še manjšo rezervo za nepričakovane izdatke. To pomeni, da bi morali imeti na voljo dovolj sredstev za plačilo položnic, hrane, prevoza, kreditnih obveznosti in drugih rednih stroškov. Poleg tega je priporočljivo imeti še nekaj dodatnega denarja za okvare avtomobila, nujna popravila doma ali druge nepričakovane izdatke.

Kaj pa, če so vaši prihodki neenakomerni?

icon-expand Mlada ženska varčuje FOTO: Adobe Stock

Položaj je nekoliko drugačen pri samostojnih podjetnikih in vseh, ki nimajo zagotovljenega rednega mesečnega prihodka. Zanje strokovnjaki priporočajo večjo previdnost. V takšnih primerih je smiselno imeti na voljo sredstva za pokritje tudi do treh mesecev osnovnih življenjskih stroškov. Tako lahko lažje premostite obdobja, ko prilivov ni ali so nižji od običajnih.

Če ugotavljate, da ob koncu meseca težko privarčujete želeni znesek, je ena od možnosti tudi povečanje prihodkov. Pri strokovnjakih za kariero pogosto odmevajo nasveti, kako se pripraviti na pogovor z delodajalcem in si izpogajati višjo plačo - tudi do 20 odstotkov višjo.

Zakaj ni dobro imeti preveč denarja na računu?

Na prvi pogled se zdi velika vsota na transakcijskem računu dobra novica. Toda denar na večini osebnih računov prinaša zelo nizke obresti ali pa jih sploh ne prinaša. Medtem inflacija postopoma zmanjšuje njegovo kupno moč. Zato finančni svetovalci priporočajo, da denar, ki presega nujno likvidnostno rezervo, usmerite v varčevanje ali druge oblike naložb, ki ustrezajo vaši pripravljenosti na tveganje. Tako lahko dolgoročno bolje ohranjate oziroma povečujete vrednost svojega premoženja.

Ne mešajte tekočih stroškov in rezervnega sklada

Ena najpogostejših napak je, da ljudje denar za vsakodnevno porabo in denar za izredne razmere hranijo na istem "kupu". Finančni strokovnjaki opozarjajo, da bi moral biti sklad za nujne primere ločen od denarja, namenjenega rednim stroškom. Pogosto priporočilo je, da sklad za nujne primere pokriva med tremi in šestimi meseci življenjskih stroškov. Takšna rezerva lahko pomaga ob izgubi zaposlitve, nepričakovanih zdravstvenih stroških ali večjih okvarah in popravilih.

Bistvo ni v višini zneska, ampak v ravnovesju

Koliko denarja potrebujete na računu, je odvisno od vaših prihodkov, življenjskega sloga in finančnih obveznosti. Tudi če se vam zdi, da od plače težko kaj prihranite, obstajajo načini za varčevanje z manjšimi prihodki. Ne glede na to pa velja osnovno pravilo: na računu imejte dovolj sredstev za mirno vsakodnevno poslovanje oz. življenje, presežek pa razporedite tako, da bo dolgoročno ohranjal ali povečeval svojo vrednost. Eden najbolj znanih pristopov k upravljanju denarja je pravilo 50-30-20, o katerem smo na Cekin.si že poročali.

Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomembno le, koliko denarja imate na računu, temveč tudi, kako ga upravljate. Zato priporočajo oblikovanje sklada za nujne primere, uporabo preverjenih metod, kot je pravilo 50-30-20, in redno spremljanje svojih financ. Tudi manjši mesečni prihranki se lahko sčasoma spremenijo v pomembno finančno rezervo, ki vam pomaga ob nepredvidenih stroških ali drugih življenjskih spremembah.