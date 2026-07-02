Koliko je "dovolj" prihrankov?

Vprašanje, koliko bi morali privarčevati glede na svojo plačo, je eno najpogostejših, hkrati pa tudi eno najbolj zavajajočih. Na Cekin.si smo o tem že večkrat pisali, predvsem v kontekstu priljubljenega pravila 50/30/20, ki ga mnogi danes jemljejo kot osnovo za upravljanje osebnih financ. To pravilo predvideva, da polovico prihodkov namenite nujnim stroškom, 30 odstotkov željam in 20 odstotkov varčevanju ali odplačevanju dolgov. Gre za preprost okvir, ki pomaga vzpostaviti ravnovesje med življenjem in prihodnostjo. A kot pogosto poudarjamo tudi na Cekin.si, je to predvsem smernica – ne pa zakon.

Zakaj pravilo 50/30/20 pogosto ne deluje v praksi?

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Na papirju je 20 odstotkov varčevanja videti dosegljiv cilj. V praksi pa se hitro izkaže, da se večina gospodinjstev tega ne more držati. Pravilo namreč predpostavlja, da osnovni stroški ne presegajo polovice prihodkov. To pa v realnosti pogosto ne drži, še posebej v obdobju visokih cen nepremičnin, energentov in hrane. Tudi tuji finančni mediji opozarjajo, da gre pri tem modelu za približek, ne za natančno pravilo, saj se mora vsak posameznik prilagoditi lastnim razmeram. Z drugimi besedami: če vam stroški bivanja poberejo 60 ali celo 70 odstotkov plače, ni realno pričakovati, da boste lahko privarčevali 20 odstotkov – vsaj ne brez večjih kompromisov. Prav zato na Cekin.si pogosto opozarjamo tudi na pasti višjih prihodkov – zakaj lahko denarja zmanjka tudi takrat, ko zaslužite več.

Realnost: ljudje varčujejo precej manj

Če pogledamo širšo sliko, postane jasno, da ideal iz učbenikov ni realnost večine. Finančne analize kažejo, da povprečna gospodinjstva pogosto prihranijo bistveno manj kot 20 odstotkov prihodkov, kar pomeni, da je priporočilo bolj ambiciozen cilj kot vsakodnevna praksa. To ne pomeni, da pravilo 50/30/20 ne deluje, ampak da ga je treba razumeti kot orientacijo, ne kot standard, ki ga morate nujno doseči. Tudi 200 evrov več na mesec lahko bistveno spremeni vašo finančno situacijo ...

Koliko bi morali varčevati glede na svojo plačo?

icon-expand Preglejte stroške in začnite razmišljati v razponih. FOTO: Adobe Stock

Če pravilo 50/30/20 ne zadošča, kako potem določiti realen cilj? Najbolj smiselno je razmišljati v razponih. Pri nižjih prihodkih je pogosto že uspeh, če uspete privarčevati nekaj odstotkov. V takih primerih ima večji vpliv že sama navada varčevanja kot pa višina zneska. Pri srednjih prihodkih se začne pojavljati več manevrskega prostora. Tu se kot realen cilj pokaže postopno približevanje dvomestnim odstotkom. Pri višjih prihodkih pa postane jasno nekaj, o čemer smo na Cekin.si že večkrat pisali: višja plača sama po sebi ne pomeni več prihrankov. Če se življenjski standard povečuje skupaj s prihodki, lahko tudi visoki zaslužki hitro izginejo. To lepo pokaže tudi primerjava različnih plač in življenjskih stroškov, kjer se hitro vidi, kako različno izgleda mesec glede na prihodke.

Stopnja varčevanja je pomembnejša od višine plače

Ključna ugotovitev finančne stroke je, da dolgoročno ni odločilno, koliko zaslužite, temveč koliko uspete obdržati. Višja stopnja varčevanja pomeni večjo finančno varnost, več možnosti za naložbe in tudi več svobode pri življenjskih odločitvah. To logiko vse pogosteje poudarjajo tudi tuji analitiki: že razlika nekaj odstotnih točk pri varčevanju lahko dolgoročno pomeni občutno razliko v premoženju. Na Cekin.si smo že pisali tudi o tem, zakaj razlike v plačah pogosto niso le posledica izobrazbe, ampak tudi finančnih odločitev in navad.

Brez varnostne rezerve ne gre

icon-expand Vedno poskrbite za varnostno rezervo. FOTO: Adobe Stock

Poleg mesečnega varčevanja strokovnjaki poudarjajo še en ključni cilj: ustvariti tako imenovani varnostni sklad. Kako visoki so dejanski življenjski stroški in koliko bi morali imeti na strani, smo podrobneje analizirali v ločenem članku. Priporočila so precej enotna: na strani bi morali imeti vsaj tri do šest mesecev življenjskih stroškov, ki jih lahko uporabite v primeru izgube prihodkov ali nepričakovanih izdatkov. Ta denar ni namenjen dopustu ali večjim nakupom, temveč izključno zaščiti pred finančnimi šoki. Prav odsotnost takšne rezerve je pogosto razlog, da ljudje ob nepričakovanih stroških zapadejo v dolgove.

Kaj narediti, če ne morete varčevati?

To je realnost velikega dela ljudi – in prav zato je pomembno poudariti, da varčevanje ni "vse ali nič". Če ne morete privarčevati 20 odstotkov, začnite z manj. Tudi majhen znesek lahko sčasoma naredi veliko razliko. Ključno je, da varčevanje postane navada, ne pa občasna odločitev. Pomaga tudi avtomatizacija – na primer trajnik takoj po prejemu plače. Tako zmanjšate skušnjavo, da bi denar porabili. Če razmišljate, kako izboljšati prihodke, preverite tudi, kakšne so realne možnosti za višjo plačo in kako se ji približati.

Ni ene prave številke, je pa prava strategija

Kot pogosto poudarjamo na Cekin.si, univerzalnega odgovora na vprašanje, koliko bi morali privarčevati, ni. Obstajajo smernice, obstajajo pravila – a vsaka finančna situacija je zgodba zase. Pravilo 50/30/20 je dober začetek, vendar ga je treba prilagoditi realnosti. Še pomembneje pa je nekaj drugega: da sploh začnete. Na koncu namreč ne odloča idealen odstotek, ampak ponavljajoče se odločitve. In te – ne glede na višino plače – določajo vašo finančno prihodnost.