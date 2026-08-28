Če imate občutek, da vsi okoli vas varčujejo več kot vi, niste edini. Družbena omrežja so polna zgodb o mladih, ki pri 25 letih kupujejo stanovanja, vlagajo v delnice in gradijo zajetne prihranke. A podatki kažejo precej drugačno sliko. Analize tujih finančnih institucij kažejo, da večina mladih največji finančni napredek doseže šele po 30. letu starosti. Prav takrat se prihranki začnejo povečevati bistveno hitreje kot v zgodnjih dvajsetih.

Dvajseta leta: obdobje gradnje temeljev

Po podatkih ameriške finančne družbe Fidelity imajo ljudje med 25. in 29. letom v povprečju okoli 26.600 dolarjev pokojninskih prihrankov (22.800 evrov), medtem ko imajo stari od 20 do 24 let povprečno le okoli 7.700 dolarjev (6.600 evrov). Fidelity poudarja, da je to povsem pričakovano, saj mnogi šele začenjajo kariero, odplačujejo študijske dolgove ali živijo v najemu. Podobne ugotovitve navaja tudi Vanguard. Njihovi podatki kažejo, da imajo osebe med 25. in 34. letom precej nižje prihranke kot starejše generacije, saj je to obdobje, ko se prihodki šele začnejo povečevati.

Največji skok pride po 30. letu

Pravi preobrat se zgodi med 30. in 40. letom.

icon-expand Mnogi v zgodnjih tridesetih letih prvič ustvarijo večjo finančno rezervo. Prihranki so praviloma precej višji kot v dvajsetih letih, predvsem zaradi višjih prihodkov in bolj rednega varčevanja. FOTO: Shutterstock

Podatki Fidelity kažejo, da povprečni pokojninski prihranki narastejo z 51.700 dolarjev (44.300 evrov) pri starosti od 30 do 34 let na 81.600 dolarjev (70.000 evrov) med 35. in 39. letom. To pomeni skoraj 60-odstotno rast v razmeroma kratkem obdobju. Po mnenju strokovnjakov je razlog preprost: plače so višje, kariera je stabilnejša, številni imajo že oblikovano varčevalno rutino, finančne odločitve pa postanejo bolj premišljene.

Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov?

Če pogledamo zgolj mlade odrasle, največ prihrankov praviloma zberejo posamezniki v drugi polovici tridesetih let. Po podatkih Vanguarda imajo ljudje med 35. in 44. letom povprečno več kot dvakrat višje pokojninske prihranke kot skupina med 25. in 34. letom. Tudi drugi finančni viri ugotavljajo, da se največje povečanje prihrankov zgodi prav v tem življenjskem obdobju. To ruši razširjen mit, da so največji finančni zmagovalci tisti, ki ogromne vsote privarčujejo že pri 20 ali 25 letih.

Zakaj se številni pri 30+ prvič počutijo finančno varne?

Raziskave, ki jih povzema Fidelity, kažejo, da ljudje v tridesetih letih pogosteje dosežejo mejnike, kot so: - višja plača, - prva napredovanja, - redno investiranje, - oblikovan sklad za nujne primere, - manj nepremišljenega trošenja. Finančni strokovnjaki zato opozarjajo, da primerjanje s posamezniki na družbenih omrežjih pogosto ustvarja izkrivljeno sliko. Veliko pomembneje od tega, koliko imate pri 25 letih, je, ali se vaše finančno stanje izboljšuje iz leta v leto.

Koliko bi morali imeti prihranjenega?

icon-expand Kako lahko mladi hitreje povečajo svoje prihranke? Najpogostejše strategije vključujejo avtomatsko varčevanje, redno investiranje, povečevanje prihodkov, zmanjšanje nepotrebnih stroškov ter oblikovanje sklada za nujne primere. FOTO: Shutterstock

Fidelity kot orientacijo navaja, da bi posameznik do 30. leta lahko privarčeval približno znesek ene letne plače, do 35. leta pa približno dvakratnik letnega dohodka. Gre za okvirne cilje, ne za stroga pravila, saj so prihodki, življenjski stroški in osebne okoliščine zelo različni. Pomembnejše vprašanje od primerjanja z drugimi je zato: ali danes varčujete več kot pred letom dni?

Podatki kažejo, da večina posameznikov največje finančne premike naredi med 30. in 40. letom starosti. Če pri 25 letih še nimate visokih prihrankov, to ne pomeni, da zaostajate. Za veliko večino ljudi se obdobje najhitrejšega kopičenja premoženja začne šele po prvih letih kariere, ko so prihodki višji in finančne navade bolj utrjene.

Anketa + Arhiv Koliko imate trenutno prihrankov? Manj kot 1.000 evrov Od 1.000 do 5.000 evrov Od 5.000 do 20.000 evrov Od 20.000 do 50.000 evrov Več kot 50.000 evrov Ne želim odgovoriti Moški Ženska Manj kot 1.000 evrov 10 Od 1.000 do 5.000 evrov 10 Od 5.000 do 20.000 evrov 17 Od 20.000 do 50.000 evrov 14 Več kot 50.000 evrov 21 Ne želim odgovoriti 12 Manj kot 1.000 evrov 8 Od 1.000 do 5.000 evrov 10 Od 5.000 do 20.000 evrov 11 Od 20.000 do 50.000 evrov 8 Več kot 50.000 evrov 19 Ne želim odgovoriti 10 Manj kot 1.000 evrov 2 Od 1.000 do 5.000 evrov 0 Od 5.000 do 20.000 evrov 6 Od 20.000 do 50.000 evrov 6 Več kot 50.000 evrov 2 Ne želim odgovoriti 2 Skupaj Moški Ženska