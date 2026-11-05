Včasih se finančne težave ne začnejo z eno veliko napačno odločitvijo, temveč z vrsto okoliščin, ki se nabirajo druga za drugo. To je na lastni koži občutila tudi samohranilka, ki se je znašla v položaju, ko je ostala brez rednih prihodkov, hkrati pa jo je bremenilo približno 14.000 evrov dolga. Ko jo je partner zapustil, je ostala sama s štirimi otroki, ogromnim finančnim bremenom in občutkom, da se je znašla v slepi ulici. 35-letna Charlene Woraker iz Sheffielda v Veliki Britaniji je leta kopičila dolgove na kreditnih karticah, prek nakupov na obroke in zaradi neplačanih računov. Ko je razmerje razpadlo, pa je položaj postal še precej bolj krut. Sama je morala skrbeti za štiri otroke, stare 17, 15, osem in tri leta, dolg pa je presegel 14.000 evrov. Takrat se ji je zdelo, da iz tega položaja ne bo mogla izplavati. "Bilo je izjemno stresno in ponoči nisem spala. Plačevanje minimalnih zneskov mi je dajalo občutek poraza," je priznala.

Obresti so ji oteževale pot iz dolgov

icon-expand Zaradi visokih obresti je imela občutek, da se dolg skoraj ne zmanjšuje. FOTO: Shutterstock

Težava ni bila samo višina dolga. Na nekaterih kreditnih karticah so obresti dosegale kar 33 odstotkov, zato so mesečna plačila komajda zniževala skupni dolg. Sprva je načrtovala, da bo dolg odplačevala približno tri leta. Nato pa se je odločila za precej bolj radikalen pristop. Pregledala je vse izdatke in si postavila jasno pravilo: vsak nepotreben strošek gre stran.

Leto dni stroge finančne diete

Najprej je odpovedala vse naročnine in plačljive storitve, ki jih ni nujno potrebovala. Nehala je naročati hrano na dom, začela načrtovati obroke in se popolnoma odpovedala številnim malim razvadam, ki na prvi pogled niso videti drage. "Odrekla sem se številnim stvarem, ki jih ljudje jemljejo za samoumevne. Izhodi s prijatelji, dostava hrane, nepotrebni nakupi in majhni priboljški. Celo leto nisem šla nikamor," je povedala. Poleg tega je stopila v stik z upniki in se poskušala dogovoriti za ugodnejše pogoje odplačevanja. Tudi to ji je pomagalo pospešiti pot iz dolgov.

Frizerja je zamenjala umetna inteligenca

Ena najbolj nenavadnih odločitev je bila povezana z osebno nego in kozmetiko. Charlene je namreč povsem opustila obiske frizerskih in kozmetičnih salonov. Po lastnih izračunih je s tem prihranila najmanj 150 britanskih funtov mesečno oziroma okoli 175 evrov. Naučila se je sama striči in barvati lase, doma si je pripravljala nekatere kozmetične izdelke, pri idejah pa si je pomagala celo z umetno inteligenco. Ta ji je med drugim predlagala domače alternative dražjim kozmetičnim izdelkom. Med bolj nenavadnimi rešitvami je bila uporaba kakava v prahu namesto bronzerja. Pred tem je samo za ličila porabila okoli 50 funtov mesečno oziroma približno 58 evrov, posamezni obiski salonov pa so jo stali od 150 do 250 funtov oziroma med 175 in 292 evri. Ves prihranjeni denar je nato namenila odplačevanju dolgov.

Trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabila

Po letu dni odrekanj je prišel trenutek, ki ga je dolgo čakala. Maja je nakazala še zadnjih 100 funtov oziroma približno 117 evrov in dolg dokončno odplačala. "Spomnim se trenutka, ko sem prišla do zadnjih 100 funtov. Opazovati, kako se je tako velik znesek zmanjšal na nič, je bil neverjeten občutek. Vsako plačilo je bilo majhna zmaga," se spominja. Danes svoje izkušnje z načrtovanjem družinskega proračuna in nadzorom stroškov deli tudi na družbenih omrežjih. Njena zgodba je opomnik, da pot iz dolgov ni hitra ali lahka, lahko pa se začne že z majhnimi odločitvami, ki jih ponavljamo vsak dan.