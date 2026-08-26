Če bi vam nekdo danes ponudil izbiro med lastnim stanovanjem in 200.000 evri na bančnem računu, kaj bi izbrali? Na prvi pogled se zdi odgovor preprost. Lastno stanovanje mnogi še vedno vidijo kot simbol varnosti, stabilnosti in finančnega uspeha. Po drugi strani pa 200.000 evrov v gotovini pomeni svobodo, likvidnost in možnost vlaganja. A finančni strokovnjaki opozarjajo, da univerzalnega odgovora ni.

Zakaj mnogi še vedno izberejo stanovanje?

Po podatkih ameriške centralne banke Federal Reserve je lastništvo nepremičnine še vedno eden najpomembnejših načinov ustvarjanja premoženja gospodinjstev. Lastniki stanovanj skozi leta gradijo kapital, medtem ko odplačujejo kredit in obenem pridobivajo korist od morebitne rasti vrednosti nepremičnine. Federal Reserve poudarja, da stanovanje za večino gospodinjstev predstavlja največji del njihovega premoženja. Tudi Forbes navaja, da je ena največjih prednosti lastništva nepremičnine tako imenovano "prisilno varčevanje". Del vsakega obroka kredita namreč postopoma povečuje lastniški delež v nepremičnini, kar marsikomu pomaga graditi dolgoročno finančno varnost. Za številne ljudi je pomemben tudi občutek stabilnosti. Lastno stanovanje pomeni manjšo negotovost glede najemnin, selitev in stanovanjskega trga.

Zakaj bi nekateri raje izbrali 200.000 evrov?

Na drugi strani finančni analitiki opozarjajo, da je likvidnost pogosto podcenjena.

icon-expand Nepremičnina ali denar na računu? Odgovor je pogosto bolj zapleten, kot se zdi na prvi pogled. FOTO: Shutterstock

Če imate 200.000 evrov na računu, lahko denar razpršite med različne naložbe, ga uporabite za podjetniške priložnosti ali pa si ustvarite varnostno rezervo za morebitne življenjske spremembe. Profesorica ekonomije Teresa Ghilarducci je za Forbes opozorila, da ljudje pogosto precenjujejo dolgoročne donose stanovanjskih nepremičnin. Po njenem mnenju je stanovanje predvsem prostor za bivanje in šele nato naložba. Prav tako CNBC poroča, da strokovnjaki v prihodnjem desetletju pričakujejo precej počasnejšo rast cen nepremičnin, kot smo ji bili priča v zadnjih letih. To pomeni, da lastništvo nepremičnine morda ne bo več tako močan generator premoženja, kot je bilo v preteklosti.

Kaj je boljša izbira?

Odgovor je odvisen predvsem od življenjske situacije. Če: - nimate urejenega stanovanjskega vprašanja, - želite dolgoročno ostati na isti lokaciji, - cenite stabilnost, je lahko stanovanje boljša izbira. Če pa: - pogosto menjate službo ali kraj bivanja, - želite več finančne fleksibilnosti, - imate dovolj znanja za vlaganje, imajo lahko 200.000 evrov večjo dolgoročno vrednost. Po mnenju številnih finančnih svetovalcev je ključno vprašanje, kaj bi z denarjem dejansko naredili. Če bi denar zgolj stal na računu, ga lahko inflacija postopoma zmanjšuje. Če bi ga pametno vlagali, pa lahko ustvari višje donose od nepremičnine.

Kaj pa vi?

To je ena tistih finančnih dilem, pri kateri ni enoznačnega zmagovalca. Stanovanje prinaša varnost in občutek doma, denar na računu pa svobodo in možnosti. Vprašanje je le: kaj vam v tem trenutku pomeni več?

Anketa + Arhiv Če bi morali danes izbrati samo eno možnost, kaj bi izbrali? Lastno stanovanje 200.000 evrov na računu Odvisno od življenjske situacije Ne vem Moški Ženska Lastno stanovanje 93 200.000 evrov na računu 76 Odvisno od življenjske situacije 37 Ne vem 9 Lastno stanovanje 60 200.000 evrov na računu 50 Odvisno od življenjske situacije 18 Ne vem 5 Lastno stanovanje 33 200.000 evrov na računu 26 Odvisno od življenjske situacije 19 Ne vem 4 Skupaj Moški Ženska