Večina staršev razmišlja o tem, kako otrokom pomagati pri študiju, nakupu prvega avtomobila ali stanovanja. Britanski par iz Walesa pa je sprejel precej drugačno odločitev: za svoja otroka sta začela varčevati za pokojnino, še preden sta dopolnila dve leti starosti, poroča stran BBC. Za 20-mesečnega in petmesečnega otroka vsak mesec v pokojninska računa vplačujeta po 50 funtov (približno 59 evrov). Do denarja po veljavnih pravilih ne bosta mogla dostopati vse do 57. leta starosti.

Manj restavracij, več za prihodnost

Starša poleg pokojninskih računov vplačujeta tudi v dolgoročne varčevalne račune, do katerih bosta otroka lahko dostopala ob polnoletnosti. Skupaj za prihodnost otrok vsak mesec namenita okoli 220 funtov (približno 255 evrov). Priznavata, da zaradi tega živita nekoliko bolj varčno kot nekoč. "Ne hodiva več tako pogosto v restavracije in za rojstne dneve ali božič si ne kupujeva več tako dragih daril. Želiva si, da bi imela otroka v prihodnosti boljše izhodišče," pojasnjujeta.

Moč zgodnjega začetka

icon-expand Večina staršev varčuje za študij ali stanovanje. Ta par je izbral drugačno pot: pokojnino svojih otrok. FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki za pokojnine poudarjajo, da je največja prednost takšnega varčevanja čas. Če družina od rojstva naprej mesečno vlaga relativno majhne zneske, lahko zaradi obrestno-obrestnega učinka in dolgoročne rasti naložb nastane presenetljivo visok znesek. Po izračunih finančnih strokovnjakov lahko 50 funtov mesečnega vplačila skozi daljše obdobje zraste v več kot 100.000 funtov (okoli 116.000 evrov) pokojninskih prihrankov. Čim prej se začne varčevanje, tem več časa ima denar za rast.

Vse več staršev razmišlja dolgoročno

Podatki iz Združenega kraljestva kažejo, da zanimanje za tovrstno varčevanje narašča. Vedno več staršev išče načine, kako otrokom zagotoviti finančno varnost tudi desetletja v prihodnost. Čeprav se mnogim zdi nenavadno razmišljati o pokojnini dojenčka, zagovorniki takšnega pristopa pravijo, da gre predvsem za eno stvar: otrokom omogočiti boljši finančni začetek in zmanjšati breme, s katerim se bodo srečali kot odrasli.

Nekaj uporabnih smernic za starše Začnite zgodaj, tudi z majhnimi zneski Največja prednost dolgoročnega varčevanja ni višina vplačil, temveč čas. Po izračunih družbe Fidelity lahko že 50 funtov mesečno (59 evrov), vplačanih od rojstva otroka naprej, zaradi dolgoročnega nalaganja in obrestno-obrestnega učinka do upokojitve zraste v približno 135.000 funtov (okoli 156.000 evrov). Ne pozabite na lastno finančno varnost Strokovnjaki opozarjajo, da bi morali starši najprej poskrbeti za lastne prihranke in pokojnino. Šele nato je smiselno razmišljati o dolgoročnem varčevanju za otroke. Razmislite o več ciljih hkrati Nekateri starši varčujejo za študij, drugi za prvo stanovanje ali podjetniški začetek. Kombinacija kratkoročnejših in dolgoročnih prihrankov lahko otrokom kasneje ponudi več možnosti. Rednost je pomembnejša od popolnosti Veliko družin si ne more privoščiti visokih mesečnih vplačil. Finančni svetovalci poudarjajo, da je pomembneje redno varčevati manjše zneske kot občasno vplačevati večje. Otrokom podarite tudi finančno znanje Poleg denarja je ena najdragocenejših popotnic finančna pismenost. Razumevanje varčevanja, investiranja in dolgoročnega načrtovanja lahko otrokom koristi vse življenje.