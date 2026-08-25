Ko govorimo o nezvestobi, večina najprej pomisli na čustvene ali partnerske odnose. Toda strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na drugo obliko prikrivanja, ki lahko prav tako močno načne zaupanje med partnerjema: finančne skrivnosti. Po podatkih, ki jih navaja CNBC, je približno 30 odstotkov parov v zadnjem letu doživelo vsaj eno obliko tako imenovane finančne nezvestobe, o kateri smo poročali tudi na naši spletni strani Cekin.si. To pomeni, da je eden od partnerjev prikril pomembne informacije o denarju, dolgovih, prihodkih ali porabi. Podobne ugotovitve navaja tudi Forbes, ki je že pred leti poročal, da približno tretjina ljudi v partnerskih odnosih priznava, da je partnerju lagala ali prikrivala informacije o denarju. To se seveda dogaja tudi med ločitvenim postopkom, saj takrat kmalu že nekdanji partnerji pogosto skrivajo denar.

Kaj ljudje najpogosteje skrivajo?

icon-expand Finančne skrivnosti so pogostejše, kot si morda predstavljamo. Raziskave kažejo, da približno vsak tretji partner prikriva vsaj del svojih finančnih odločitev. FOTO: Adobe Stock

Finančna skrivnost ne pomeni nujno velikega dolga ali praznega bančnega računa. Pogosto gre za vsakdanje stvari, ki se sčasoma kopičijo. Po raziskavi, ki jo povzema CNBC, partnerji najpogosteje skrivajo: - nakupe brez vednosti drugega partnerja, - dolgove in kredite, - dejanske prihodke, - ločene račune, - finančne težave ali izgube. Strokovnjaki opozarjajo, da težava ni vedno v znesku, temveč v prikrivanju. Če eden od partnerjev zavestno skriva pomembne finančne informacije, lahko to sčasoma oslabi zaupanje v odnosu. Bodite previdni - obstaja tudi finančno nasilje. Številni ga ne poznajo in ga tudi ne znajo prepoznati, čeprav ga morda doživljajo tudi sami.

Zakaj ljudje skrivajo denar?

Razlogi so zelo različni. Po podatkih, ki jih navaja CNBC, številni posamezniki menijo, da jim ni treba razkriti vseh finančnih podrobnosti. Drugi želijo ohraniti občutek finančne neodvisnosti, nekateri pa se preprosto sramujejo svojih dolgov, slabih finančnih odločitev ali pretiranega zapravljanja. Pri tem ne gre vedno za slabe namene. Pogosto je v ozadju strah pred konfliktom ali občutek, da partner njihovega ravnanja ne bi razumel.

Ko skrivnosti postanejo problem

icon-expand Skriti dolgovi, tajni računi in nepričakovani nakupi lahko hitro načnejo zaupanje v partnerskem odnosu. FOTO: Adobe Stock

Po podatkih raziskave, ki jo je povzel Forbes, so finančne laži pri številnih parih povzročile prepire, zmanjšale zaupanje in v nekaterih primerih celo prispevale k razpadu zveze. Kar 42 odstotkov vprašanih, ki so bili soočeni s finančno prevaro partnerja, je poročalo o občutnem padcu zaupanja. Tudi CNBC opozarja, da so skrivnosti pogosto povezane z višjo zadolženostjo gospodinjstev. Pari, ki se soočajo s finančno nezvestobo, pogosteje poročajo o večjih dolgovih in finančnem stresu.

Kako se temu izogniti?

Po mnenju strokovnjakov, ki jih navajata Forbes in CNBC, je ključ predvsem odprta komunikacija. To ne pomeni, da morata partnerja poročati o vsakem nakupu, temveč da imata jasen dogovor o pomembnih finančnih vprašanjih: - koliko zapravljata, - kakšni so dolgovi, - kakšni so prihranki, - kakšni so skupni finančni cilji, - kako ravnata pri večjih nakupih.

Denar ostaja ena največjih preizkušenj za partnerske odnose

Čeprav se mnogi pari o denarju neradi pogovarjajo, raziskave kažejo, da je prav odprta komunikacija eden najpomembnejših temeljev finančne varnosti. Finančne skrivnosti so pogosto manj povezane z denarjem kot z zaupanjem. In prav zato strokovnjaki opozarjajo: vprašanje ni le, koliko zaslužite ali prihranite, temveč tudi, koliko ste pripravljeni o tem odkrito govoriti s partnerjem.