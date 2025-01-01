Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Davki Krediti Varčevanje Investicije Zavarovanja Banke Vzgoja za uspeh Fino o financah
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Oni bodo največ zaslužili v 2026
Novice

Oni bodo največ zaslužili v 2026

Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Igre na srečo

Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko

Industrija, ki podira finančne rekorde
Gospodarstvo

Industrija, ki podira finančne rekorde

Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Podjetništvo

Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto

Babica: Vnukom ne kupujem daril
Vzgoja za uspeh

Babica: Vnukom ne kupujem daril

Babičina poteza odmeva med starši, saj se je namesto kratkotrajnih božičnih daril odločila za pametno naložbo v dolgoročno prihodnost vnukov, s čimer poudarja pomembnost trajnih vrednot.

Kako otrokom razložiti, da si ne morete privoščiti nečesa, kar želijo
Vzgoja za uspeh

Kako otrokom razložiti, da si ne morete privoščiti nečesa, kar želijo

Psiholog razkriva, zakaj fraza "Ne moremo si privoščiti" škodi otroku in kaj reči namesto tega.

Kako otrokom razložiti pomen denarja? 5 preprostih in učinkovitih načinov
Vzgoja za uspeh

Kako otrokom razložiti pomen denarja? 5 preprostih in učinkovitih načinov

Že majhni otroci lahko razumejo, kaj denar pomeni in kako z njim ravnati. Odkrijte 5 zanimivih načinov, kako jih naučiti finančne odgovornosti skozi vsakdanje situacije.

Koliko stanejo najstniki? Starši plačujejo, otroci pa ne vedo – zakaj je to težava
Vzgoja za uspeh

Koliko stanejo najstniki? Starši plačujejo, otroci pa ne vedo – zakaj je to težava

Veliko najstnikov ne razume, koliko njihovi starši plačujejo za njih in kaj pomeni finančna neodvisnost. Zakaj je zgodnji pogovor o denarju ključen za njihovo prihodnost?

Tri ključne veščine za otrokov uspeh v šoli in življenju
Vzgoja za uspeh

Tri ključne veščine za otrokov uspeh v šoli in življenju

Čeprav si vsi želimo, da bi bili naši otroci uspešni, je pomembno, da ne zanemarimo njihovega čustvenega in duševnega zdravja.

Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Vzgoja za uspeh

Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari

Način, kako odrasli ravnajo z denarjem, pogosto izvira iz tega, kar so kot otroci videli početi svoje starše.

Otroke do 15. leta naučite tega
Vzgoja za uspeh

Otroke do 15. leta naučite tega

Katere so pomembne veščine in spretnosti, ki jih morajo otroci poznati? Preverite seznam, ki ga je ustvarila pedagoginja.

Hčerki daje več kot 50 evrov žepnine na teden, sinu pa nič. Pošteno?
Vzgoja za uspeh

Hčerki daje več kot 50 evrov žepnine na teden, sinu pa nič. Pošteno?

Mama je za nasvet prosila na spletu, kjer je sprožila burne komentarje.

Šestletniki v Nemčiji bi lahko kmalu začeli varčevati za pokojnino
Vzgoja za uspeh

Šestletniki v Nemčiji bi lahko kmalu začeli varčevati za pokojnino

Večina ljudi ne začne varčevati za upokojitev, dokler ne dobi zaposlitve za polni delovni čas, vendar bi osnovnošolci v Nemčiji lahko začeli varčevati veliko prej.

Kako otrokom na spodbuden način približati finance? 5 fraz, ki jih zamenjajte za zdravo denarno vzgojo
Vzgoja za uspeh

Kako otrokom na spodbuden način približati finance? 5 fraz, ki jih zamenjajte za zdravo denarno vzgojo

Želite otrokom približati finance brez občutka krivde in strahu? Odkrijte, katere pogoste fraze lahko negativno vplivajo na otrokov odnos do denarja – in kako jih nadomestiti s spodbudnimi sporočili.

10 lekcij o denarju, ki bi jih vaši otroci morali poznati

Otroke bi morali že od malih nog učiti, kako varčevati z denarjem in kako ga najbolje razporediti. Vaši otroci vam bodo nekega dne hvaležni za to pomembno lekcijo, saj bodo znali bolje upravljati svoje finance.

10 lekcij o denarju, ki bi jih vaši otroci morali poznati
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega? novice
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega?
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe popin
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333