Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?

Vozniški izpit je za številne mlade eden najpomembnejših mejnikov na poti v samostojnost. Omogoča večjo svobodo, lažji dostop do zaposlitve, izobraževanja in vsakodnevnih opravkov. Hkrati pa predstavlja tudi precejšen finančni zalogaj, ki ga marsikateri mladostnik težko pokrije sam. Zato se številne družine soočajo z vprašanjem: ali naj stroške vozniškega izpita prevzamejo starši ali naj otrok prispeva vsaj del denarja? Po mnenju številnih finančnih strokovnjakov univerzalnega odgovora ni. Odločitev je odvisna od finančnega položaja družine, starosti otroka, njegove odgovornosti in dolgoročnih ciljev.

Vozniški izpit je vse dražja naložba

V številnih državah stroški pridobitve vozniškega dovoljenja rastejo. Poleg teoretičnega dela, zdravniškega pregleda in izpitnih voženj je treba pogosto plačati še dodatne ure vožnje, če kandidat izpita ne opravi v prvem poskusu.

icon-expand Vozniški izpit za številne mlade pomeni prvi pravi korak k samostojnosti, za starše pa pogosto pomembno finančno odločitev. FOTO: Thinkstock

Analiza ameriškega portala The Zebra kaže, da so stroški vožnje in pridobitve vozniškega dovoljenja za številne družine pomembna finančna obremenitev. Raziskava je tudi pokazala, da imajo mladi iz premožnejših družin bistveno več možnosti za pridobitev vozniškega dovoljenja kot vrstniki iz gospodinjstev z nižjimi dohodki. To pomeni, da vozniški izpit ni le vprašanje mobilnosti, ampak pogosto tudi vprašanje socialnih in ekonomskih razlik. Tudi v Sloveniji so vozniški izpiti izredno dragi, nato pa imajo mladi še strošek z lastništvom osebnega vozila. Velik strošek so tudi parkirišča.

Argument ZA: starši otroku pomagajo do večje samostojnosti

Mnogi starši vozniški izpit vidijo kot naložbo v otrokovo prihodnost. Mlad človek z vozniškim dovoljenjem ima običajno več možnosti za študentsko delo, lažje sprejme zaposlitev zunaj kraja bivanja in je manj odvisen od staršev ali javnega prevoza. Ameriška avtomobilska organizacija AAA poudarja, da imajo starši ključno vlogo pri oblikovanju varnih vozniških navad in učenju odgovorne vožnje. Aktivna vključenost staršev v proces usposabljanja lahko pomembno vpliva na kasnejše vedenje mladih voznikov na cesti. Nekateri starši zato menijo, da je financiranje vozniškega izpita podobno kot plačilo šolanja ali drugih oblik izobraževanja.

Argument PROTI: otrok mora prevzeti del odgovornosti

icon-expand Nekateri strokovnjaki menijo, da otrok bolj ceni vozniški izpit, če del denarja zanj zasluži sam. FOTO: Thinkstock

Na drugi strani številni finančni svetovalci opozarjajo, da popolnoma brezplačna pomoč ni vedno najboljša rešitev. CNBC poroča, da strokovnjaki pri finančni podpori mladim priporočajo jasna pravila in dogovore. Podpora naj bi bila "načrt" za razvoj samostojnosti, ne pa dolgoročna navada. Prav zato se številne družine odločijo za kompromis. Otrok lahko na primer: - del stroškov zasluži s počitniškim delom, - plača teoretični del izpita, - prispeva za dodatne ure vožnje, - prevzame stroške goriva po opravljenem izpitu. Tak pristop pogosto krepi občutek odgovornosti in vrednosti vloženega denarja.

Kdaj je smiselno, da stroške v celoti krijejo starši?

Finančni strokovnjaki poudarjajo, da ni nič narobe, če starši vozniški izpit plačajo v celoti, če si to lahko privoščijo. To je lahko smiselno predvsem: - kadar je vozniški izpit potreben za izobraževanje ali zaposlitev, - če otrok dosega dobre rezultate in kaže odgovornost, - kadar družina vozniški izpit razume kot naložbo v prihodnost. Pomembno pa je, da otrok razume dejansko vrednost te pomoči in je ne jemlje kot samoumevno.

Najboljša rešitev je pogosto nekje vmes

Psihologi in strokovnjaki za osebne finance pogosto poudarjajo, da otroci največ odnesejo iz situacij, kjer so vključeni v odločanje in prevzemajo del odgovornosti. Če starši krijejo del stroškov, otrok pa prispeva svoj delež, to pogosto ustvarja občutek partnerstva namesto odvisnosti. Tak model mladega človeka uči pomembne življenjske lekcije: načrtovanja, varčevanja, odgovornosti in vrednosti denarja.

Kaj je pomembnejše od denarja?

Morda najpomembnejše vprašanje sploh ni, kdo bo vozniški izpit plačal. Ključno je, ali je mladostnik dovolj zrel za odgovornost, ki jo prinaša vožnja avtomobila. Vožniško dovoljenje namreč ni le dokument. Je tudi odgovornost do sebe, potnikov in drugih udeležencev v prometu. In prav pri tem imajo starši, ne glede na to, kdo plača račun, najpomembnejšo vlogo.

Anketa + Arhiv Ali bi morali starši financirati vozniški izpit svojemu otroku? Da, v celoti. To je naložba v njegovo prihodnost. Da, vendar naj otrok prispeva del stroškov. Ne, večino stroškov bi moral kriti sam. Odvisno od finančnega položaja družine. Moški Ženska Da, v celoti. To je naložba v njegovo prihodnost. 31 Da, vendar naj otrok prispeva del stroškov. 62 Ne, večino stroškov bi moral kriti sam. 24 Odvisno od finančnega položaja družine. 44 Da, v celoti. To je naložba v njegovo prihodnost. 16 Da, vendar naj otrok prispeva del stroškov. 29 Ne, večino stroškov bi moral kriti sam. 19 Odvisno od finančnega položaja družine. 16 Da, v celoti. To je naložba v njegovo prihodnost. 15 Da, vendar naj otrok prispeva del stroškov. 33 Ne, večino stroškov bi moral kriti sam. 5 Odvisno od finančnega položaja družine. 28 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?