Shaquille O'Neal otrokom postavlja pravila: brez dela ni denarja

Nekdanji košarkarski zvezdnik Shaquille O'Neal že več let javno poudarja, da njegovi otroci ne bodo samoumevno dedovali njegovega premoženja, ki je ocenjeno na približno 500 milijonov dolarjev (421,4 milijona evrov). Mediji, kot sta The Times of India in Basketball Network, poročajo, da jim pogosto pove neposredno: "Nismo bogati. Jaz sem bogat." O'Neal želi, da se njegovi otroci naučijo osnov finančne odgovornosti, samostojnosti in trdega dela – lastnosti, ki jih sam vidi kot ključno resnično dediščino. S tem želi preprečiti, da bi se zanašali na zapuščino in se ujeli v past občutka samoumevnosti.

Izobrazba kot obvezni pogoj za kakršnokoli finančno podporo

O'Neal otrok ne postavlja le pred zahtevo, da bodo morali sami zaslužiti svoj denar – od njih pričakuje tudi formalno izobrazbo. Številni tuji viri, med drugim Yahoo Finance, navajajo njegovo pravilo: vsak otrok mora imeti vsaj dve diplomi, preden lahko sploh razmišlja o tem, da bi oče investiral v njihovo poslovno idejo. Za Shaqa diploma ni le papir, temveč dokaz discipline, potrpežljivosti in razumevanja, da uspeh zahteva dolgotrajno delo. Ko izpolnijo izobrazbene pogoje, morajo pred njim predstaviti svojo poslovno idejo kot pred investitorjem – z jasno strukturo, številkami in razlago, zakaj je projekt smiseln.

Otroci morajo ideje predstaviti kot na pravem "pitchu"

icon-expand Shaquille O'Neal FOTO: Profimedia

Kot poročata The Times of India in Yahoo Finance, morajo otroci svojo podjetniško idejo predstaviti profesionalno in udarno – "boom, boom, boom", pravi Shaq. To pomeni, da pričakuje jasne podatke, poslovni načrt in argumente, zakaj je projekt vreden naložbe. S tem jih uči nečesa, kar sam dobro razume: uspeh ni rezultat slavnega priimka, temveč sposobnost razumevanja trga in prevzemanja odgovornosti.

Različne osebnosti, enaka pravila

Zanimivo je, da Shaq v številnih intervjujih pove, da so njegove hčerke pogosto bolj ambiciozne in usmerjene, medtem ko so sinovi bolj sproščeni. A to zanj ne pomeni popuščanja – vsem postavlja enake standarde, poročata Yahoo Finance in Basketball Network. O'Neal verjame, da otroci ne potrebujejo enakih talentov, temveč enake vrednote: delo, izobrazba, samostojnost in odgovornost.

Zakaj Shaq zavrača idejo o lahkem življenju svojih otrok?

O'Neal je svoj finančni imperij zgradil tako iz NBA kariere kot številnih poslovnih naložb – od verig restavracij do franšiz in investicij v podjetja. Toda, kot poudarja Basketball Network, si želi, da bi njegovi otroci razumeli, da njegovo bogastvo ni njihova varnostna mreža. Njegovo sporočilo je jasno: uspeh pride iz osebnega truda, ne iz družinskega premoženja.

"Resnična dediščina je samozavest"

Mediji, kot je The Times of India, izpostavljajo, da O'Neal kot največji dar svojim otrokom ne vidi denarja, temveč zaupanje v lastne sposobnosti. S tem ko postavlja visoke standarde, verjame, da jim daje največje možno darilo: zmožnost, da nekaj ustvarijo sami, brez očetovega imena.

Lekcija, ki presega slavo in milijone