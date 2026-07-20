Zakaj nekateri ostanejo brez denarja, drugi pa ne?

Verjetno poznate takšne ljudi. Nimajo posebej visokih plač, ne vozijo luksuznih avtomobilov in se ne hvalijo z bogastvom. Kljub temu pa skoraj nikoli niso v finančni stiski. Če se pokvari avto, imajo rezervo. Če izgubijo službo, jih ne zagrabi panika. Če pride nepričakovan račun, ga lahko poravnajo. Na drugi strani so ljudje z bistveno višjimi prihodki, ki pogosto živijo od plače do plače. Kot opozarjajo številni finančni strokovnjaki, bogastvo in finančna varnost nista nujno povezana z višino plače, temveč predvsem z načinom upravljanja denarja. Pomembnejše od tega, koliko zaslužite, je, koliko denarja vam na koncu meseca ostane.

Mnogi finančno stabilni ljudje nimajo nadpovprečnih plač, imajo pa navade, ki jim pomagajo ustvarjati prihranke.

Ne povečujejo stroškov vsakič, ko dobijo več denarja

icon-expand Večji prihodki ne pomenijo nujno več premoženja, če z njimi raste tudi poraba. FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak je tako imenovana inflacija življenjskega sloga. Ko ljudje dobijo povišico, pogosto takoj povečajo tudi porabo – kupijo dražji telefon, večji avto ali si privoščijo dražje počitnice. Strokovnjaki opozarjajo, da se zaradi tega finančni položaj pogosto ne izboljša, čeprav prihodki rastejo. Ljudje, ki dolgoročno kopičijo prihranke, navadno del dodatnega prihodka preusmerijo v varčevanje ali naložbe, namesto da bi ves denar porabili za višji življenjski standard.

Najprej plačajo sebi

Po poročanju CNBC je ena najpogostejših navad finančno uspešnih ljudi avtomatsko varčevanje. Takoj po prejemu plače določen znesek prenesejo na ločen varčevalni račun in šele nato razmišljajo o porabi. Psihologi in finančni strokovnjaki ugotavljajo, da je prav ustvarjanje avtomatiziranih navad pogosto učinkovitejše od zanašanja na samodisciplino. Če denarja ne vidite na tekočem računu, je manj verjetno, da ga boste impulzivno porabili, kar smo na Cekin.si že večkrat poudarjali.

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da je avtomatsko varčevanje eden najučinkovitejših načinov za ustvarjanje finančne rezerve. FOTO: Adobe Stock

Razmišljajo dolgoročno

Raziskava britanske Open University je pokazala, da je med najmočnejšimi napovedniki premoženja sposobnost načrtovanja vnaprej. Celo ob podobnih prihodkih so bili ljudje, ki so razmišljali dolgoročno, praviloma finančno uspešnejši. Gre za preprost miselni premik. Namesto vprašanja Ali si to lahko danes privoščim?, se vprašajo Kako bo ta odločitev vplivala na moje finance čez leto, pet ali deset let?. Po ugotovitvah psihologov so ljudje, ki lažje odložijo trenutno zadovoljstvo zaradi prihodnjih koristi, dolgoročno uspešnejši tudi pri ustvarjanju prihrankov.

Vedno imajo rezervni sklad

Ena od največjih razlik med finančno stabilnimi in finančno ranljivimi ljudmi je obstoj varnostne rezerve. Ameriški Consumer Financial Protection Bureau poudarja, da lahko že razmeroma majhen znesek prihrankov pomembno zmanjša finančni stres in prepreči zadolževanje ob nepričakovanih dogodkih. To ne pomeni, da imajo na računu desetine tisočev evrov. Pogosto gre za postopoma zgrajen sklad za nujne primere, ki pokriva nekaj mesecev osnovnih življenjskih stroškov. Prav ta rezerva jim omogoča občutek varnosti in večjo finančno svobodo.

Finančna varnost se začne pri navadah, ne pri plači

Visoka plača vsekakor pomaga, ni pa zagotovilo za finančno varnost. Raziskave in strokovnjaki vedno znova ugotavljajo, da dolgoročno razliko ustvarjajo vsakodnevne navade: načrtovanje, nadzor nad porabo, redno varčevanje in sposobnost razmišljanja več let vnaprej. Zato imajo nekateri ljudje denar tudi takrat, ko ga drugi nimajo. Ne zato, ker bi nujno zaslužili več, ampak zato, ker drugače ravnajo z denarjem, ki ga imajo na voljo.