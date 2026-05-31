Imate redno plačo, mogoče celo nadpovprečno, pa vas kljub temu vsak mesec znova preseneti isti občutek: denarja preprosto ni dovolj. Čeprav niste brez prihodkov, živite iz meseca v mesec in brez večjih prihrankov. Kot smo že večkrat pisali na Cekin.si, ta občutek ni nujno povezan s tem, koliko zaslužite. Veliko pogosteje je povezan s tem, kako upravljate denar – in predvsem, kako ga doživljate.

Plača ni problem – problem je sistem

Veliko ljudi verjame, da bi se njihove finančne težave rešile z višjo plačo. V resnici pa se pogosto zgodi ravno nasprotno: z rastjo prihodkov se povečajo tudi izdatki. Na Cekin.si smo že analizirali primere, kjer so posamezniki z višjimi prihodki kljub temu ostajali brez prihrankov, saj se njihov življenjski standard nezavedno prilagodi višjemu zaslužku. Temu pravimo "finančna inflacija življenjskega sloga". Več zaslužite, več zapravite – pogosto brez jasnega nadzora.

Kam v resnici odteka vaš denar?

icon-expand Nezadovoljstvo s plačo FOTO: Adobe Stock

Ena največjih težav je, da večina ljudi sploh nima jasnega pregleda nad svojo porabo. Majhni, vsakdanji stroški – kava, naročnine, spontane odločitve – se seštejejo v zneske, ki jih na koncu meseca občutite precej bolj, kot pričakujete. Kot smo že pisali na Cekin.si pri analizah osebne porabe, ljudje pogosto podcenjujejo te "nevidne" izdatke. Prav ti pa so tisti, ki najbolj vplivajo na občutek, da denarja zmanjka. Če imate občutek, da denar samo izgine, je to prvi signal, da nimate nadzora nad tokom denarja.

Zakaj kljub vsemu ne ustvarite prihrankov?

Ključna napaka je, da varčevanje postavljate na konec meseca. Kar ostane, boste dali na stran. V praksi pa običajno ne ostane nič. Na Cekin.si smo večkrat poudarili, da je edini učinkovit pristop ta, da denar za prihranke odložite takoj, ko prejmete plačo. Tudi manjši zneski imajo dolgoročno velik učinek. Prav zato smo v članku, kako lahko že 200 evrov na mesec bistveno spremeni vašo finančno situacijo, pokazali, da ni ključ v velikih zneskih, ampak v doslednosti.

Iluzija "dovolj visoke plače"

icon-expand Ne glede na to, kako visoko plačo imajo, so nekateri z njo nezadovoljni. FOTO: Adobe Stock

Mnogi si postavljajo za cilj določeno številko – "ko bom zaslužil X evrov, bo dovolj". A ta meja se največkrat premika. Ko dosežete en cilj, se pojavi nov. Večji stanovanje, več potovanj, večji stroški. Občutek zadovoljstva pa ostane enak – ali celo slabši. Kot smo že ugotavljali na Cekin.si, finančna varnost ni odvisna samo od prihodkov, ampak predvsem od razmerja med prihodki in porabo.

Kako to spremeniti?

Prvi korak je, da začnete aktivno upravljati svoj denar. To ne pomeni velikih odpovedi, ampak jasen sistem. Pomaga vam lahko na primer pravilo 50/30/20, o katerem smo že pisali na Cekin.si – razdelitev prihodkov na nujne stroške, želje in varčevanje vam da nadzor nad tem, kam denar dejansko gre. Drugi korak je, da si ustvarite finančno varnostno mrežo. Če nimate prihrankov, boste vsako nepredvideno situacijo doživljali kot krizo. Zato priporočamo, da preberete tudi vodnik, ki smo ga objavili včeraj, kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo), kjer smo razložili, kako lahko postopoma zgradite osnovno varnost.

Občutek pomanjkanja je pogosto psihološki

icon-expand Vse več Slovencev prevzema nadzor nas osebnimi financami. FOTO: Adobe Stock

Zanimivo je, da občutek, da nimate dovolj denarja, pogosto ni le realno stanje, ampak tudi psihološki vzorec. Če nimate prihrankov ali nadzora nad financami, boste imeli občutek negotovosti – tudi če je vaša plača solidna. Ko enkrat ustvarite rezervo in sistem, se ta občutek bistveno zmanjša. Na Cekin.si opažamo, da bralci največkrat poročajo o tem premiku: ne gre za več denarja, ampak za več nadzora.

Rešitev ni v več denarja, ampak v boljšem upravljanju