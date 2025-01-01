Cekin.si
Goljufivi zavarovalni zastopniki: poglejte, kaj so počeli
Zavarovanja

Goljufivi zavarovalni zastopniki: poglejte, kaj so počeli

Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom
Dodatki

Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom

Ali vam pripada božičnica, če se zaposlite decembra? Kaj določa zakon o zimskem regresu
Zaposleni

Ali vam pripada božičnica, če se zaposlite decembra? Kaj določa zakon o zimskem regresu

Ali ste upravičeni do zimskega regresa, če opravljate javna dela?
Zaposleni

Ali ste upravičeni do zimskega regresa, če opravljate javna dela?

Še boljši kot lani: Novoletni Loto na voljo že kmalu
Igre na srečo

Še boljši kot lani: Novoletni Loto na voljo že kmalu

Ne pustite se! Večina Slovencev ne zna uveljaviti svojih pravic – ste med njimi?
Zavarovanja

Ne pustite se! Večina Slovencev ne zna uveljaviti svojih pravic – ste med njimi?

Vsakemu izmed nas se je zagotovo že zgodilo, da je kupil nov izdelek, kateri bi moral delovati brezhibno, vendar se je izkazalo, da z njim nekaj ni v redu. V taki situaciji bi se večina odpravila nazaj v trgovino, pokazala račun, razložila težavo in pričakovala, da bo izdelek zamenjan ali popravljen. Vendar pa marsikdaj postopek reklamacije ni tako preprost.

Zavarovalnice razkrivajo: to so dejavniki, ki vam zvišajo premijo za avto!
Zavarovanja

Zavarovalnice razkrivajo: to so dejavniki, ki vam zvišajo premijo za avto!

Kako zavarovalnice izračunajo premijo avtomobilskega zavarovanja? Ne upoštevajo le moči motorja ali starosti voznika, temveč več različnih dejavnikov. Zato se cena zavarovanja pogosto spremeni ob menjavi vozila, po nesreči in včasih lahko tudi ob selitvi.

Kako preoblikovati zavarovanja v hitro starajoči se družbi?
Zavarovanja

Kako preoblikovati zavarovanja v hitro starajoči se družbi?

Poseben izziv za panogo prinaša dolgoživost, saj demografska realnost, ki jo zaznamuje starajoča se družba, zahteva korenito preobrazbo tradicionalnih zavarovalnih modelov in pristopov.

Naravne nesreče v prvi polovici 2025 pogoltnile milijarde
Zavarovanja

Naravne nesreče v prvi polovici 2025 pogoltnile milijarde

Naravne nesreče, kot so požari, neurja in potresi, so v prvi polovici letošnjega leta po svetu povzročile za 131 milijard dolarjev (113,1 milijarde evrov) škode, kar je drugi najvišji polletni znesek po letu 1980, je objavila nemška pozavarovalnica Munich Re.

Sedaj imate pravico do pozabe po preboleli bolezni
Zavarovanja

Sedaj imate pravico do pozabe po preboleli bolezni

Uporabljati se je začel zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. Pri sklepanju zavarovalnih pogodb življenjskega ali kreditnega zavarovanja in kreditnih pogodb za nepremičnino imajo odslej enako pravico kot drugi.

Kako so v zdravstvu z goljufijami povzročili škodo za več kot 200 milijonov evrov
Novice

Kako so v zdravstvu z goljufijami povzročili škodo za več kot 200 milijonov evrov

Nemški zdravstveni sistem je v dveh letih utrpel škodo v višini 200 milijonov evrov zaradi goljufij s ponarejenimi recepti, lažnimi podjetji in prevarami v sektorju nege. Preberite, kako potekajo te zlorabe!

Zavarovalniške goljufije: tako so Slovenci želeli pretentati zavarovalnico
Zavarovanja

Zavarovalniške goljufije: tako so Slovenci želeli pretentati zavarovalnico

V Sloveniji zavarovalniški sektor zaradi goljufij vsako leto izgubi med 100 in 200 milijonov evrov. Najpogostejše so na področju avtomobilskih zavarovanj, se pa pojavljajo tudi pri premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih. Pri odkrivanju goljufij si zavarovalnice pomagajo tudi z umetno inteligenco.

Na pošto prva obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja Vzajemne
Zavarovanja

Na pošto prva obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja Vzajemne

Vzajemna bo v sredo začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe. Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini do 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo v denarju ali delnicah, upravičenci do deleža nad 120 evrov pa bodo prejeli delnice.

Smrtonosne poplave v Evropi: koliko bodo stale gospodarstva?
Gospodarstvo

Smrtonosne poplave v Evropi: koliko bodo stale gospodarstva?

Srednja Evropa doživlja največje poplave v zadnjih desetletjih, ki naj bi povzročile več milijard gospodarskih izgub. Katere panoge so najbolj prizadete?

Kako do pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj, če ste v preteklosti zboleli?
Zavarovanja

Kako do pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj, če ste v preteklosti zboleli?

Predlog zakona o pozabi po preboleli bolezni ureja pravico oseb po prebolelem raku in oseb, okuženih z virusom hepatitisa C ali HIV, do nediskriminatornega dostopa do zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj ter kreditnih pogodb za nepremičnino. Predlog, ki ga je potrdila vlada, določa tudi globe za kršitve.

Kako naj se lastnik nepremičnine pripravi na naravne nesreče?

Naravne nesreče lahko povzročijo ogromno škodo na nepremičninah in ogrozijo varnost prebivalcev. Če ste lastnik nepremičnine, je ključnega pomena, da se pripravite na morebitne naravne nesreče in zaščitite svojo družino ter dom.

Kako naj se lastnik nepremičnine pripravi na naravne nesreče?
