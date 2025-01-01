Vsakemu izmed nas se je zagotovo že zgodilo, da je kupil nov izdelek, kateri bi moral delovati brezhibno, vendar se je izkazalo, da z njim nekaj ni v redu. V taki situaciji bi se večina odpravila nazaj v trgovino, pokazala račun, razložila težavo in pričakovala, da bo izdelek zamenjan ali popravljen. Vendar pa marsikdaj postopek reklamacije ni tako preprost.
Kako zavarovalnice izračunajo premijo avtomobilskega zavarovanja? Ne upoštevajo le moči motorja ali starosti voznika, temveč več različnih dejavnikov. Zato se cena zavarovanja pogosto spremeni ob menjavi vozila, po nesreči in včasih lahko tudi ob selitvi.
Poseben izziv za panogo prinaša dolgoživost, saj demografska realnost, ki jo zaznamuje starajoča se družba, zahteva korenito preobrazbo tradicionalnih zavarovalnih modelov in pristopov.
Naravne nesreče, kot so požari, neurja in potresi, so v prvi polovici letošnjega leta po svetu povzročile za 131 milijard dolarjev (113,1 milijarde evrov) škode, kar je drugi najvišji polletni znesek po letu 1980, je objavila nemška pozavarovalnica Munich Re.
Uporabljati se je začel zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. Pri sklepanju zavarovalnih pogodb življenjskega ali kreditnega zavarovanja in kreditnih pogodb za nepremičnino imajo odslej enako pravico kot drugi.
Nemški zdravstveni sistem je v dveh letih utrpel škodo v višini 200 milijonov evrov zaradi goljufij s ponarejenimi recepti, lažnimi podjetji in prevarami v sektorju nege. Preberite, kako potekajo te zlorabe!
V Sloveniji zavarovalniški sektor zaradi goljufij vsako leto izgubi med 100 in 200 milijonov evrov. Najpogostejše so na področju avtomobilskih zavarovanj, se pa pojavljajo tudi pri premoženjskih in nezgodnih zavarovanjih. Pri odkrivanju goljufij si zavarovalnice pomagajo tudi z umetno inteligenco.
Vzajemna bo v sredo začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe. Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini do 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo v denarju ali delnicah, upravičenci do deleža nad 120 evrov pa bodo prejeli delnice.
Srednja Evropa doživlja največje poplave v zadnjih desetletjih, ki naj bi povzročile več milijard gospodarskih izgub. Katere panoge so najbolj prizadete?
Predlog zakona o pozabi po preboleli bolezni ureja pravico oseb po prebolelem raku in oseb, okuženih z virusom hepatitisa C ali HIV, do nediskriminatornega dostopa do zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj ter kreditnih pogodb za nepremičnino. Predlog, ki ga je potrdila vlada, določa tudi globe za kršitve.
Naravne nesreče lahko povzročijo ogromno škodo na nepremičninah in ogrozijo varnost prebivalcev. Če ste lastnik nepremičnine, je ključnega pomena, da se pripravite na morebitne naravne nesreče in zaščitite svojo družino ter dom.