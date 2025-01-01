Zakon o študentskem delu prinaša zvišanje subvencije za prehrano na 5,05 evra, boni bodo na voljo vsak dan, termini koriščenja pa daljši. Spreminja se tudi izračun urne postavke za študentsko delo, kar bo vodilo v ugodnejši bruto znesek.
Visokošolsko ministrstvo v skladu z novim zakonom o visokem šolstvu pripravlja nov pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, v katerem ne bo več ugodnosti ob vpisu za kandidate s posebnimi potrebami in statusom. Ob nasprotovanju predvsem med starši in kandidati ministrstvo pojasnjuje, da je bila dosedanja ureditev nepravična.
Štipendije so namenjene podpori mladim perspektivnim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij.
V ponedeljek, 24. novembra, se bo ob 20. uri začel kviz Na lovu, na katerega že nestrpno čakamo. Voditelj oddaje bo priljubljeni Peter Poles. Na lovu ni klasični kviz, temveč dinamična in napeta preizkušnja, v kateri morajo tekmovalci ubežati Lovcu. Pred začetkom oddaje smo se s Polesom pogovarjali o pomenu nenehnega širjenja znanja in radovednosti.
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poudarja zaskrbljujoče naraščanje neupravičenih stroškov, s katerimi se srečujejo študentje. Organizacija poziva pristojna ministrstva in univerze k sistematičnemu pregledu ter zmanjšanju teh dodatnih finančnih bremen, ki segajo od administrativnih taks do obveznih nabav učil in ekskurzij. Ključen ukrep za rešitev predstavlja digitalizacija učnih gradiv, kar bi lahko občutno znižalo stroške, kot nakazujejo tudi izkušnje Univerze v Ljubljani z njihovim spletnim portalom e-knjige. Potreben je celovit pristop za zagotovitev dostopnosti izobraževanja.
Z novim zakonom se izboljšujejo pogoji študentskega dela in prehrane. Urna postavka je višja, subvencije za obroke bolj dostopne, spremenjeni so tudi roki za zaključek študija. To so ključni koraki k boljši preskrbljenosti in ugodnejšemu študentskemu življenju.
Učenje na pamet ni več dovolj. Svet se spreminja hitreje kot šolski sistemi, zato Ranko Rajović, ustanovitelj sistema NTC, poziva k prenovi izobraževanja. Ključ je v funkcionalnem znanju in metodah, ki se približajo igri. Zakaj je to pomembno in kako lahko šole sledijo najboljšim praksam iz sveta?
Katere digitalne veščine so danes ključne za zaposlene? Preverite, kako jih razvijati in zakaj je digitalna pismenost temelj sodobne kariere.
"Splača se potruditi za prihodnost," pravi 27-letni Žan Kidrič, prejemnik priznanja NAJzgodba vseživljenjskega učenja. Po diagnozi možganskega tumorja je iz sebe potegnil najboljše. S pozitivnim razmišljanjem je zasnoval življenjski načrt z jasnimi cilji – izobrazba, kariera, družina in vse drugo lepo, kar življenje prinaša.
Alexandr Wang, soustanovitelj Scale AI, napoveduje, da bo umetna inteligenca v petih letih sposobna napisati vso kodo, ki jo je kdaj ustvaril. Opozarja na revolucijo v programiranju in poziva mlade k hitremu prilagajanju.
V Sloveniji je poleg treh javnih univerz mogoče študirati tudi na več zasebnih univerzah, fakultetah in visokih šolah, kjer se cene za letnik študija močno razlikujejo glede na program in zavod ter se tudi v novem študijskem letu gibljejo med 2000 in slabimi 9000 evri. Plačljivi študijski programi so sicer precej raznoliki.