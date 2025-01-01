Učenje na pamet ni več dovolj. Svet se spreminja hitreje kot šolski sistemi, zato Ranko Rajović, ustanovitelj sistema NTC, poziva k prenovi izobraževanja. Ključ je v funkcionalnem znanju in metodah, ki se približajo igri. Zakaj je to pomembno in kako lahko šole sledijo najboljšim praksam iz sveta?
Učenje ni veščina, s katero se rodimo – je nekaj, kar se lahko naučimo. Odkrijte devet učinkovitih tehnik, ki vam bodo pomagale izboljšati pomnjenje, razumevanje in uporabo znanja. Od vizualizacije in miselnih vzorcev do mnemotehnik in palače spomina – preverite, katera metoda vam najbolj ustreza. Učite se pametneje, ne več.
Celo življenje se učimo, a marsikoga hromi strah pred neuspehom. Notranji dvomi, trema pred izpiti in občutek, da nismo dovolj sposobni, se pojavljajo ne glede na starost. Mladi pogosto trpijo zaradi občutka, da morajo biti popolni, medtem ko odrasle ovirajo predsodki, da so prestari za izobraževanje ali da nimajo dovolj časa. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je prav soočanje s strahovi ključ do napredka in rasti ter da neuspeh ni konec poti, temveč le njen del.
Od danes bo mogoče v predprodaji kupiti subvencionirane dijaške vozovnice. Dijaki bodo lahko izbirali med mesečno ali letno subvencionirano vozovnico ter mesečno ali letno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec. Cene subvencioniranih vozovnic v novem šolskem letu ostajajo nespremenjene.
Vpis v srednje šole za šolsko leto 2025/2026 kaže, da je na voljo dovolj prostih mest za vse vrste programov, vključno z gimnazijskimi. Kljub povečanemu zanimanju za programe nižjega poklicnega izobraževanja in visoki prijavi na srednje strokovne šole, se dijakom ponuja široka paleta izbir. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poudarja, da je ključnega pomena pravočasna prijava in morebitna menjava šole do roka.
Nova novela zakona o maturi prinaša olajšave za dijake in spremembe v procesu izobraževanja. Ključni cilj je izboljšati možnosti za nadaljnje študiranje za dijake strokovnih šol z uvedbo petpredmetne mature in uskladiti pogoje za opravljanje mature v dveh delih. Spremembe bodo dijakom omogočile boljšo pripravo na študij in večjo možnost uspeha. Minister Vinko Logaj je izpostavil, da gre za korak k izenačevanju možnosti in dvigu kakovosti izobraževanja.
Osnovno šolo bo letos zaključilo okoli 22.000 učencev, ki se bodo morali v prihodnjih dneh odločiti o nadaljnji poklicni poti. Pri tem pa je marsikdo v dvomih, katero srednjo šolo izbrati, ali jo izbrati na podlagi želje, svojih zmožnosti ali razmisleka o nadaljnji karierni poti. Pri odločitvi jim lahko pomagajo šolske svetovalne službe.
Tajda Svetek si je upala storiti drzen korak in danes študira športno psihologijo na Irskem. Njena študijska pot se je začela na Nizozemskem, nato pa jo je želja po novih izzivih popeljala naprej. V intervjuju razkriva, kako je našla način za financiranje študija, katere so ključne razlike med Slovenijo in tujino ter kaj svetuje študentom, ki razmišljajo o odhodu.
Združene države so prva svetovna destinacija za visokošolsko izobraževanje. Katere države sledijo?
Študij v tujini prinaša nove izzive, širi obzorja ter nudi priložnosti za osebni in profesionalni razvoj. Vendar pa je pred dejanskim odhodom treba marsikaj urediti ter pravočasno in premišljeno načrtovati. Preverite, kje iskati nasvete in vire, ki vam lahko pomagajo.
Pripravili smo nekaj nasvetov, kako se pripraviti na informativni dan.