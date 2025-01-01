Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Štipendije Študenti Dijaki Vseživljenjsko učenje
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Dijaki

Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?

Imamo novega Loto milijonarja!
Novice

Imamo novega Loto milijonarja!

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pokojnine

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Zaposleni

Izpoved delavke, ki je pretresla regijo

S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Varčevanje

S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom

Zakaj otroci izgubljajo veselje do učenja in kako ga lahko vrnemo?
Vseživljenjsko učenje

Zakaj otroci izgubljajo veselje do učenja in kako ga lahko vrnemo?

Učenje na pamet ni več dovolj. Svet se spreminja hitreje kot šolski sistemi, zato Ranko Rajović, ustanovitelj sistema NTC, poziva k prenovi izobraževanja. Ključ je v funkcionalnem znanju in metodah, ki se približajo igri. Zakaj je to pomembno in kako lahko šole sledijo najboljšim praksam iz sveta?

9 preverjenih tehnik za boljše pomnjenje in razumevanje
Vseživljenjsko učenje

9 preverjenih tehnik za boljše pomnjenje in razumevanje

Učenje ni veščina, s katero se rodimo – je nekaj, kar se lahko naučimo. Odkrijte devet učinkovitih tehnik, ki vam bodo pomagale izboljšati pomnjenje, razumevanje in uporabo znanja. Od vizualizacije in miselnih vzorcev do mnemotehnik in palače spomina – preverite, katera metoda vam najbolj ustreza. Učite se pametneje, ne več.

Strah hromi, učenje krepi: obžalujemo le, če ne poskusimo
Vseživljenjsko učenje

Strah hromi, učenje krepi: obžalujemo le, če ne poskusimo

Celo življenje se učimo, a marsikoga hromi strah pred neuspehom. Notranji dvomi, trema pred izpiti in občutek, da nismo dovolj sposobni, se pojavljajo ne glede na starost. Mladi pogosto trpijo zaradi občutka, da morajo biti popolni, medtem ko odrasle ovirajo predsodki, da so prestari za izobraževanje ali da nimajo dovolj časa. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je prav soočanje s strahovi ključ do napredka in rasti ter da neuspeh ni konec poti, temveč le njen del.

Začenja se predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake
Dijaki

Začenja se predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake

Od danes bo mogoče v predprodaji kupiti subvencionirane dijaške vozovnice. Dijaki bodo lahko izbirali med mesečno ali letno subvencionirano vozovnico ter mesečno ali letno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec. Cene subvencioniranih vozovnic v novem šolskem letu ostajajo nespremenjene.

Stanje vpisa v srednje šole: Še vedno dovolj prostih mest za vse
Dijaki

Stanje vpisa v srednje šole: Še vedno dovolj prostih mest za vse

Vpis v srednje šole za šolsko leto 2025/2026 kaže, da je na voljo dovolj prostih mest za vse vrste programov, vključno z gimnazijskimi. Kljub povečanemu zanimanju za programe nižjega poklicnega izobraževanja in visoki prijavi na srednje strokovne šole, se dijakom ponuja široka paleta izbir. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poudarja, da je ključnega pomena pravočasna prijava in morebitna menjava šole do roka.

Reforma mature: Več možnosti za dijake poklicnih šol in izenačevanje pogojev
Dijaki

Reforma mature: Več možnosti za dijake poklicnih šol in izenačevanje pogojev

Nova novela zakona o maturi prinaša olajšave za dijake in spremembe v procesu izobraževanja. Ključni cilj je izboljšati možnosti za nadaljnje študiranje za dijake strokovnih šol z uvedbo petpredmetne mature in uskladiti pogoje za opravljanje mature v dveh delih. Spremembe bodo dijakom omogočile boljšo pripravo na študij in večjo možnost uspeha. Minister Vinko Logaj je izpostavil, da gre za korak k izenačevanju možnosti in dvigu kakovosti izobraževanja.

Pri izbiri šole pomembna kombinacija obojega - kaj kdo zmore ali kaj si želi
Dijaki

Pri izbiri šole pomembna kombinacija obojega - kaj kdo zmore ali kaj si želi

Osnovno šolo bo letos zaključilo okoli 22.000 učencev, ki se bodo morali v prihodnjih dneh odločiti o nadaljnji poklicni poti. Pri tem pa je marsikdo v dvomih, katero srednjo šolo izbrati, ali jo izbrati na podlagi želje, svojih zmožnosti ali razmisleka o nadaljnji karierni poti. Pri odločitvi jim lahko pomagajo šolske svetovalne službe.

Od Malih Lipljen do Irske: kako je Tajda uresničila sanje o študiju v tujini
Študenti

Od Malih Lipljen do Irske: kako je Tajda uresničila sanje o študiju v tujini

Tajda Svetek si je upala storiti drzen korak in danes študira športno psihologijo na Irskem. Njena študijska pot se je začela na Nizozemskem, nato pa jo je želja po novih izzivih popeljala naprej. V intervjuju razkriva, kako je našla način za financiranje študija, katere so ključne razlike med Slovenijo in tujino ter kaj svetuje študentom, ki razmišljajo o odhodu.

10 najboljših svetovnih destinacij za visokošolsko izobraževanje
Študenti

10 najboljših svetovnih destinacij za visokošolsko izobraževanje

Združene države so prva svetovna destinacija za visokošolsko izobraževanje. Katere države sledijo?

Kje iskati nasvete za uspešen študij v tujini?
Študenti

Kje iskati nasvete za uspešen študij v tujini?

Študij v tujini prinaša nove izzive, širi obzorja ter nudi priložnosti za osebni in profesionalni razvoj. Vendar pa je pred dejanskim odhodom treba marsikaj urediti ter pravočasno in premišljeno načrtovati. Preverite, kje iskati nasvete in vire, ki vam lahko pomagajo.

Kaj storiti pred informativnimi dnevi?

Pripravili smo nekaj nasvetov, kako se pripraviti na informativni dan.

Kaj storiti pred informativnimi dnevi?
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega? novice
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega?
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe popin
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino Okusno.je
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333