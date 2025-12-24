Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo: UI v vsakdanjem pouku

Ali je lahko umetna inteligenca v razredu pomočnica, ne bližnjica ali orodje za goljufanje? V učilnici dr. Uroša Ocepka je odgovor jasen "da", saj dijaki z njo hitreje razumejo zahtevnejše vsebine, učitelju pa ostane več časa za delo z njimi. Kako poteka pouk, kaj UI prinese v razred, kje so meje ter kako dr. UKI uči kritično razmišljanje in preudarno, etično rabo?

Dr. Uroš Ocepek, znan tudi kot dr. UKI, je učitelj matematike in računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, kjer že 13. šolsko leto usmerja dijake v svet programiranja, umetne inteligence in matematike. Je raziskovalec na področjih umetne inteligence (UI), digitalnih kompetenc, sodobne didaktike in pedagoških paradigm. Je prvi slovenski učitelj, ki se je leta 2023 uvrstil med 50 najboljših na svetu, in je ambasador svetovnega izbora Global Teacher Prize. V Sloveniji je prejel vrsto priznanj: najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva (MIZŠ, 2022), naziv Učitelj leta 2022 (AmCham Slovenija in iniciativa "Učitelj sem! Učiteljica sem!"), Županovo priznanje Občine Trbovlje (2023), Zasavc leta 2023 in naziv Osebnost leta 2023 (Dnevnik). Kot pionir uvajanja UI v izobraževanje je zasnoval strokovni modul "Uvod v umetno inteligenco" in je avtor oziroma soavtor 16 inovacij. Med drugim je sodeloval pri projektu NeuroFly, predstavljenem na Expu Dubai 2020. UI vsakodnevno vključuje v pouk ter v raziskovalne in projektne naloge. Najpogosteje uporablja ChatGPT, Claude, Midjourney, Suno in Orange za načrtovanje ur, pripravo učnih materialov, oblikovanje vizualnih razlag in pomoč pri razumevanju zahtevnejših vsebin. V razredu mu služi kot "pomočnica v ozadju", ki mu omogoča več časa za delo z dijaki, hkrati pa krepi lastni potencial za reševanje problemov in urjenje ustvarjalnosti.

icon-expand V Kazahstanu je na povabilo kazahstanskega ministrstva in organizatorjev dogodka RoboLand 2025 mednarodni javnosti predstavil, kako je uvedel umetno inteligenco v redni obvezni del izobraževanja. FOTO: osebni arhiv

Kdaj ste nazadnje uporabili umetno inteligenco pri pouku in zakaj?

Nazadnje sem umetno inteligenco uporabil pri zadnji šolski uri. Dijakom sem pokazal, kako se lahko s pomočjo klepetalnika (velikega jezikovnega modela) učijo osnov programiranja tako, da jim napiše koncept programske rešitve, ponudi rešitev, ki jo pokažem ali razložim v šoli, ali pomaga pri odpravljanju napak. Želim, da dijaki uporabljajo tovrstna orodja, ampak zato, da napredujejo kot ljudje, ne pa za goljufanje, saj se s tem ničesar ne naučijo.

Kje UI pri pouku pride prav in kje običajno ni uporabna ter zakaj?

Umetno inteligenco v učnem procesu uporabljam že od leta 2013; sprva kot dijaške nagrajene inovacije, nato kot pomočnico pri mojem učiteljevanju. Leta 2018 sem oblikoval in začel izvajati strokovni modul "Uvod v umetno inteligenco". V zadnjih letih jo uporabljam tudi kot sopotnico in pomočnico pri vsakodnevnih opravilih, tudi pri pripravah na učni proces. Sodobna tehnologija lahko dandanes prihrani čas in poveča učinkovitost, hkrati pa lahko spodbuja lenobo tako pri posameznikih kot v celotni družbi.

Kaj opažate – kako je z uporabo UI pri učiteljih? Kakšen je razpon od skeptikov do naprednih uporabnikov?

Ko predavam po šolah – vabijo me, da predstavim dobro prakso UI, prednosti in pasti tehnologije – tudi povem, da obstaja več kategorij učiteljev: učitelj skeptik, ki ima do tehnologije strahospoštovanje, učitelj skrivni uporabnik, ki jo uporablja na skrivaj; učitelj "copy–paste", ki brezglavo uporablja klepetalnike za hranjenje lastne lenobe, učitelj previdni uporabnik, ki potrebuje medkolegialno pomoč, in učitelj – etični borec, ki smiselno, kritično in etično uporablja tehnologijo. Vsi vzorci se pojavljajo na vseh šolah. Običajno je približno 10 odstotkov naprednejših učiteljev, seveda pa se je treba zavedati, da je UI dandanes področje "na steroidih", kar se tiče razvoja.

icon-expand Za igro MR-pingvini vs. pasozavri, ki so jo skupaj ustvarili dijaki in učitelji, so prejeli številne nagrade. Pri izdelavi prototipa so uporabili umetno inteligenco. FOTO: osebni arhiv

Kaj svetujete oziroma sporočate skeptikom – kolegom učiteljem – glede uporabe UI? Morda tudi nasvet, kako začeti uporabljati UI in kako nadaljevati?

Nekateri učitelji mi povedo, da tehnologije ne bodo uporabljali in pika. Vedno jim odgovorim, da jih podpiram, če lahko ob tem mirno zaspijo. Vseeno pa bi vse povabil, naj raziščejo orodja in jih res konkretno spoznajo, ne le brezglavo preverjajo, ali klepetalnik daje pravilne faktografske rezultate. Naj sprašujejo tehnologijo in predvsem kolege ter se medkolegialno izobražujejo. Na voljo je tudi veliko strani z navodili, primeri in razlagami; materiala je res veliko.

Kaj opažate pri dijakih, koliko je pri njih skeptikov v primerjavi z uporabniki in naprednimi uporabniki? Če je razlika med dijaki in učitelji, zakaj menite, da je tako?

Pri dijakih načeloma ni skeptikov. Predvsem bi rekel, da je več dijakov etičnih gurujev. Dejstvo pa je, da so številni slepi uporabniki, ki tehnologijo večinoma uporabljajo za goljufanje pri vsakodnevnih nalogah, tudi pri ocenjevanju znanja. Seveda pa je tudi nekaj dijakov oziroma učencev, ki tehnologijo resnično uporabljajo kot tutorja pri gradnji lastnega znanja. Nekateri imajo znanja s področja etične in varne rabe tehnologije – ti so etični guruji, ki skrbijo za varstvo podatkov in etično uporabo orodij. Od njih se lahko starejši marsikaj naučimo.

Kje pri dijakih spodbujate uporabo UI in kje potegnete črto?

Zagotovo potegnem črto pri goljufanju. Priznam, da grdo pogledam tudi, ko dijaki rešijo naloge in slepo verjamejo zapisom. Ker poučujem programiranje, je toliko težje odkriti, ali je dijak zares avtor kode. Ker pa so dijaki pogosto nevešči, ne znajo zapisati pozivov in dobijo rešitve, pri katerih takoj opazim, da ne gre za njihovo avtorsko delo. Predvsem si želim, da bi klepetalnik uporabljali za pomoč, za svetovanje, za odpravljanje napak, predlaganje alternativnih nalog in pomoč pri organizaciji učenja.

icon-expand Poleg poudarka na usvajanju umetne inteligence mu veliko pomeni tudi razvoj mehkih veščin in uživa tudi v vlogi razrednika. FOTO: osebni arhiv

Prosim, če opišete primer, ko vam je UI posredovala napačen podatek ali zavajanje. Kako ste ugotovili, da gre za dezinformacijo, in kateri je vaš varnostni ukrep za preverjanje?

To se dogaja vsakodnevno. Lahko pa povem primer, ko sem dijakom pred dvema letoma predaval o prvem računalniku Elektrinikon Z1. Navedel sem vsa "dejstva" in pokazal skico računalnika. Nato sem jim dal domačo nalogo, naj poiščejo podatke o računalniku in me presenetijo. V ponedeljek zjutraj sem preveril, če so opravili nalogo, in vprašal, kaj so našli. A nisem dobil odgovora, ker naj bi vse že odpredaval. Potem pa je sledil šok. Z rdečim svinčnikom so morali prečrtati zapiske, saj sem ustvaril fiktivni računalnik, ki nikoli ni obstajal. Niso razumeli, zakaj sem predaval o tem, če računalnik ne obstaja. Seveda sem želel dati lekcijo, naj dvomijo o svetu, ki jih obdaja, in jim hkrati sporočiti, da "več znaš, več veljaš". Na koncu pa so me dijaki vprašali, ali morajo to vseeno znati na testu (smeh).

Kako učite preverjanje dejstev, navajanje virov in drugega pomembnega pri uporabi UI? Kateri so ključni nasveti ali priporočila za dijake in kolege?

Najpomembneje je, da se zavedamo, da je orodje klepetalnik, ne aleksandrijska knjižnica, čeprav jo nekako udejanja. Tehnologijo moramo uporabljati za stvari, za kar je bila ustvarjena. Hkrati ves čas poudarjam, da je znanje naš zaklad, ki ga moramo čuvati in skrbeti, da raste. Le tako bomo kritično preverjali podatke, ki jih dobimo z orodji UI. Moj nasvet bi vsekakor bil, da moramo čim več brati, raziskovati in se učiti.

Kako si predstavljate UI kot učiteljevo pomočnico v prihodnje? Kam se bo razvijala njena vloga – razlaga, povratne informacije, prilagoditev težavnosti ...?

Mislim, da bo UI pripomogla, da bo vsak učenec imel "svojega lastnega učitelja". Resda na žalost digitalnega, ampak vseeno bo dober približek. Hkrati menim, da bo udejanjala sodobne pedagoške paradigme, po katerih bi morali biti učitelji mentorji učencem pri odkrivanju in spoznavanju strokovnega področja. Imam občutek, da nismo daleč, da bodo lahko šole imele tudi robotske asistente, ki bodo pomagali učiteljem. Morda je to naslednji korak, ki nas bo doletel v nekaj letih.

icon-expand KemBitja je družabna igra, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Vsak kemijski element je predstavljen kot bitje z lastnostmi kemijskega elementa. FOTO: osebni arhiv

Kaj pa UI ne more in tudi v prihodnje ne bo mogla nadomestiti v šoli oziroma pri izobraževanju in zakaj?

Tehnologija zagotovo ne more nadomestiti pristnega človeškega stika in empatije – za zdaj. Mislim pa, da bosta človeška radovednost in želja po ustvarjanju novega bitja po lastni podobi preveč mikavni in nam bo nekoč uspelo narediti dobre približke. Seveda pa govorim na pamet; nihče ne ve, kaj nas lahko preseneti. Navsezadnje znanstveniki že poročajo, da predvsem azijskim mladostnikom prvega partnerja predstavljajo UI-avatarji, ki si jih ustvarijo po lastnih željah in hotenjih. Žalostno, a resnično.

Da, UI je tukaj in bo verjetno ostala. Ampak ... Če bi nekoč ostali brez: kaj pri vašem pouku bi najbolj nazadovalo, katere stvari pa bi ostale enake ali bi se morda celo izboljšale?

To bi bil konkreten izziv, kako bi ljudje preživeli. Seveda bi, saj je to v nas. Zagotovo bi bila kriza, ker bi izpuhtelo kolektivno, digitalizirano znanje. A življenje vedno najde pot in zagotovo bi se znašli. Ni dvakrat za reči, da bomo znova odkrivali "toplo vodo". Zagotovo pa bi se izboljšali medčloveški odnosi. Ker sem učitelj in ker verjamem v dobrodušnost človeka, verjamem, da bi se naši odnosi otoplili.

Kaj bi za konec sporočili učiteljem, dijakom, staršem? Kakšno priporočilo o pametni uporabi UI pri pouku, učenju in izobraževanju?