Prehod iz osnovne v srednjo šolo je za devetošolce ena prvih velikih življenjskih odločitev. Prav zato je pomembno, da se izbire lotijo premišljeno, s pravimi informacijami in realnimi pričakovanji. Mladi in starši se vsako leto znajdejo pred vprašanji: Kateri program je pravi? Kako visoki so vpisni pogoji? Kako se pripraviti na informativne dneve? Da vam bo odločitev lažja, smo pripravili jasen in aktualen vodič, ki temelji na preverjenih informacijah o korakih izbire šole, kot smo jih na naši strani Cekin.si že večkrat izpostavljali, ter dopolnitvah iz strokovnih priporočil drugih izobraževalnih virov.

icon-expand Izbira poklica FOTO: Shutterstock

1. korak: Premislek o interesih, talentih in osebnosti

Prvi in najpomembnejši korak je, da devetošolec dobro razume sebe.

Kaj naj se vpraša?

- Kateri predmeti mu gredo dobro? - Kaj rad počne v prostem času? - Ali se lažje uči skozi prakso ali teorijo? Strokovnjaki poudarjajo, da je izbira, ki temelji na osebnih interesih, dolgoročno najbolj stabilna. Mladi naj razmislijo o svojih sposobnostih in hobijih, saj motivacija raste, ko slediš stvarem, ki te res zanimajo.

icon-expand Raziskovanje FOTO: Adobe Stock

2. korak: Razumevanje vrst srednjih šol in njihovih prednosti

Slovenske srednje šole ponujajo tri glavne poti. Ključno je razumeti razlike.

Gimnazija

- najbolj univerzalno znanje, - idealna odskočna deska za univerzitetni študij, - intenzivnejše teoretično učenje.

Strokovna srednja šola

- več praktičnih vsebin, - hitrejša pot do zaposlitve, - omogoča nadaljevanje na višje in visoke šole.

Poklicna šola

- specializirana pot do poklica, - pogosto več prakse, - možnost kasnejšega nadaljevanja šolanja prek poklicne in nato splošne mature. Preglejte spletne strani šol in se seznanite s programi.

3. korak: Preverjanje vpisnih pogojev in realna ocena možnosti

Vsak program ima svoje vpisne pogoje ti vključujejo ocene, včasih tudi omejitve vpisa. Devetošolci naj preverijo: - kakšen je bil prag točk zadnja leta, - ali so njihove trenutne ocene dovolj visoke, - kakšne so alternativne šole z enakimi smermi. Nekatere šole zahtevajo specifične točke in da je prav preverjanje pogojev ključno za realno odločitev.

4. korak: Posvet z učitelji, svetovalci in starši

Svetovalne službe v šolah igrajo veliko vlogo. Učitelji in šolski psihologi lahko pomagajo prepoznati otrokove talente in področja, kjer je še moč napredovati.

5. korak: Perspektiva trga dela – kje so priložnosti 2026 in naprej?

Mladi danes izbirajo v svetu, kjer se poklicni trendi hitro spreminjajo. Po analizah in priporočilih strokovnjakov, ki jih navajajo tuji in domači viri, so trenutno med perspektivnimi področji: - informacijske tehnologije, - zdravstvo, - inženirstvo, - zelene tehnologije. Pomembneje od same izbire "vročega poklica" pa je sposobnost prilagajanja in vseživljenjskega učenja kar izpostavlja strokovni vir o izobraževalnih odločitvah.

6. korak: Informativni dnevi – najpomembnejši dogodek pred izbiro

Informativni dnevi so ključni del odločanja, saj mladi dobijo občutek za "dihanje" šole za vzdušje, profesorje, sošolce, potek predmetov in dejavnosti. Tako boste spoznali šolsko okolje.

Kaj naj devetošolec vpraša na informativnih:

- Kako poteka praktični del učnega procesa? - Kakšne so možnosti dodatnih dejavnosti? - Kje se zaposlujejo diplomanti te smeri? - Kako poteka sodelovanje s podjetji ali fakultetami?

7. korak: Rezervni scenariji – če ugotovite, da šola ni prava

Nič hudega, če se učenec po enem letu odloči za menjavo šole ali smeri. To je pogost pojav in popolnoma sprejemljiv del odraščanja. Pogosto se namreč zgodi, da se mladi v prvem letu šele najdejo in da to ni neuspeh, temveč osebnostna rast. Pomembno je, da starši ostanejo podpora in da se odločitev sprejme pravočasno.

8. Upoštevanje praktičnih dejavnikov

Pri izbiri šole ne pozabite na praktične vidike: - Lokacija: Ali je šola blizu doma? Koliko časa boste porabili za prevoz? - Finančni vidik: Ali so z obiskovanjem šole povezani dodatni stroški (npr. potni stroški, oprema)? - Vzdušje in učitelji: Informacije o odnosih med učitelji in dijaki so lahko ključne.

Najboljša izbira je tista, ki podpira otroka