Subvencija za študentsko prehrano odslej višja
Subvencija za študentsko prehrano odslej višja

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?

Dodatni zaslužek morda že imate doma
Dodatni zaslužek morda že imate doma

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen
Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen

Prijave za štipendije projekta Botrstvo v športu do 19. decembra
Prijave za štipendije projekta Botrstvo v športu do 19. decembra

Štipendije so namenjene podpori mladim perspektivnim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij.

Ljubljanska občina bo letos razpisala 110 štipendij. Poglejte zneske
Ljubljanska občina bo letos razpisala 110 štipendij. Poglejte zneske

Mestna občina Ljubljana bo letos razpisala 110 štipendij, in sicer 90 kadrovskih ter 20 štipendij za nadarjene dijake, ki bodo brez obveznosti zaposlitve. Javni razpis bo imel rok za prijavo 30. oktober, je pojasnila Monika Šterlek iz mestnega odseka za upravljanje s kadri.

Objavljen razpis za štipendije za podiplomski študij na področju kulture v tujini
Objavljen razpis za štipendije za podiplomski študij na področju kulture v tujini

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi za podiplomski študij v tujini, z začetkom financiranja v tekočem študijskem letu, med nameni razpisa je dvig poklicnih kompetenc na področjih kulture. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 2,9 milijona evrov. Rok za prijavo je 10. oktober.

Zoisova štipendija in štipendija za deficitarne poklice: pomembni datumi
Zoisova štipendija in štipendija za deficitarne poklice: pomembni datumi

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko oziroma študijsko leto 2025/2026. Informativna spletna delavnica za prijavo na obe štipendiji bo 9. septembra. Vlogi sta na voljo na spletni strani sklada in na portalu eUprava.

Objavljen razpis za Zoisove štipendije za leto 2025/2026
Objavljen razpis za Zoisove štipendije za leto 2025/2026

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2025/2026. Prav tako obstoječe štipendiste pozivajo k oddaji vlog za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok za oddajo vlog za dodelitev štipendij je za dijake 30. september, za študente 30. oktober.

Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za študijske štipendije v tujini
Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za študijske štipendije v tujini

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje štipendij za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2025/26. Razpoložljiva sredstva znašajo 121.000 evrov. Rok za prijavo je 18. julij, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Otroški dodatki in državna štipendija od 1. marca usklajeni za toliko!
Otroški dodatki in državna štipendija od 1. marca usklajeni za toliko!

Preverite novosti ...

Otrok želi študirati v tujini. Kako do denarja?
Otrok želi študirati v tujini. Kako do denarja?

Vse več mladih se odloča za študij v tujini, saj odpira obzorja, omogoča spoznavanje novih kultur in nudi več priložnosti za kariero. A preden odidejo v svet, se morajo soočiti s pomembnimi vprašanji, kot je financiranje šolanja. K sreči obstajajo različni programi štipendiranja, ki lahko olajšajo finančno breme in omogočijo bolj brezskrben študij. Preverite, kakšne možnosti imajo slovenski študenti in kje lahko poiščejo podporo!

Za te deficitarne poklice lahko prejmete štipendijo
Za te deficitarne poklice lahko prejmete štipendijo

Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad razpisuje štipendije za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto. Z razpisom želijo mlade spodbuditi za vpis v izobraževalne programe za poklice, ki primanjkujejo na trgu. Razpis je vreden 4.444.560 evrov, vlogo pa bo mogoče oddati od 1. avgusta do vključno 30. septembra.

Z novo politiko štipendiranja vlada zagotovila sredstva za tisoč novih štipendij za deficitarne poklice
Z novo politiko štipendiranja vlada zagotovila sredstva za tisoč novih štipendij za deficitarne poklice

Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za deficitarne poklice za obdobje 2025–2029, saj se je prejšnja iztekla konec leta 2024. V novem petletnem obdobju bo vlada vsako leto zagotavljala sredstva za približno tisoč novih štipendij oziroma 1,23 milijona evrov letno.

S prihodnjim študijskim letom izenačitev subvencije za bivanje pri zasebnikih z dodatkom k državni štipendiji

Minister se je dotaknil tudi napovedanega dviga cen v javnih študentskih domovih, in sicer za 20 odstotkov. Napovedal je, da se bo sestal z direktorji študentskih domov, da mu pojasnijo, zakaj bodo dvignili cene.

S prihodnjim študijskim letom izenačitev subvencije za bivanje pri zasebnikih z dodatkom k državni štipendiji
