Zakon o študentskem delu prinaša zvišanje subvencije za prehrano na 5,05 evra, boni bodo na voljo vsak dan, termini koriščenja pa daljši. Spreminja se tudi izračun urne postavke za študentsko delo, kar bo vodilo v ugodnejši bruto znesek.
Visokošolsko ministrstvo v skladu z novim zakonom o visokem šolstvu pripravlja nov pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, v katerem ne bo več ugodnosti ob vpisu za kandidate s posebnimi potrebami in statusom. Ob nasprotovanju predvsem med starši in kandidati ministrstvo pojasnjuje, da je bila dosedanja ureditev nepravična.
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poudarja zaskrbljujoče naraščanje neupravičenih stroškov, s katerimi se srečujejo študentje. Organizacija poziva pristojna ministrstva in univerze k sistematičnemu pregledu ter zmanjšanju teh dodatnih finančnih bremen, ki segajo od administrativnih taks do obveznih nabav učil in ekskurzij. Ključen ukrep za rešitev predstavlja digitalizacija učnih gradiv, kar bi lahko občutno znižalo stroške, kot nakazujejo tudi izkušnje Univerze v Ljubljani z njihovim spletnim portalom e-knjige. Potreben je celovit pristop za zagotovitev dostopnosti izobraževanja.
Z novim zakonom se izboljšujejo pogoji študentskega dela in prehrane. Urna postavka je višja, subvencije za obroke bolj dostopne, spremenjeni so tudi roki za zaključek študija. To so ključni koraki k boljši preskrbljenosti in ugodnejšemu študentskemu življenju.
Učenje na pamet ni več dovolj. Svet se spreminja hitreje kot šolski sistemi, zato Ranko Rajović, ustanovitelj sistema NTC, poziva k prenovi izobraževanja. Ključ je v funkcionalnem znanju in metodah, ki se približajo igri. Zakaj je to pomembno in kako lahko šole sledijo najboljšim praksam iz sveta?
V Sloveniji je poleg treh javnih univerz mogoče študirati tudi na več zasebnih univerzah, fakultetah in visokih šolah, kjer se cene za letnik študija močno razlikujejo glede na program in zavod ter se tudi v novem študijskem letu gibljejo med 2000 in slabimi 9000 evri. Plačljivi študijski programi so sicer precej raznoliki.
1. oktobra se začne novo študijsko leto. Kakšne so novosti glede subvencionirane študentske prehrane?
Učenje ni veščina, s katero se rodimo – je nekaj, kar se lahko naučimo. Odkrijte devet učinkovitih tehnik, ki vam bodo pomagale izboljšati pomnjenje, razumevanje in uporabo znanja. Od vizualizacije in miselnih vzorcev do mnemotehnik in palače spomina – preverite, katera metoda vam najbolj ustreza. Učite se pametneje, ne več.
Celo življenje se učimo, a marsikoga hromi strah pred neuspehom. Notranji dvomi, trema pred izpiti in občutek, da nismo dovolj sposobni, se pojavljajo ne glede na starost. Mladi pogosto trpijo zaradi občutka, da morajo biti popolni, medtem ko odrasle ovirajo predsodki, da so prestari za izobraževanje ali da nimajo dovolj časa. Strokovnjaki pa poudarjajo, da je prav soočanje s strahovi ključ do napredka in rasti ter da neuspeh ni konec poti, temveč le njen del.
Čeprav je kot študent delal le s krajšim delovnim časom, se je mladenič odločil za sodno bitko. In jo dobil.
Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje štipendij za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2025/26. Razpoložljiva sredstva znašajo 121.000 evrov. Rok za prijavo je 18. julij, so sporočili z ministrstva za kulturo.