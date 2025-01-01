Ljudje se že od nekdaj povezujemo, saj smo skupaj uspešnejši kot sami. Pomembno je, s kom se obkrožimo v življenju, saj je od tega odvisno, kako uspešni bomo na svoji poti na sam vrh.
Če imate pri delu težave s koncentracijo, vam lahko pomagajo spodnji nasveti.
Ker je ravno čas službenih zabav in se v tem obdobju velikokrat zgodijo tudi stvari, ki lahko pošteno zamajejo vaš stolček ali vas stanejo ugleda, smo zbrali vse tiste podrobnosti, na katere morate biti pozorni, če ne želite postati tarča posmeha celotnega podjetja. Včasih je meja zelo tanka, zato pazite, da je ne prekoračite.
Lahko ste zelo uspešni, dolga leta gradite kariero, vse poteka kot po maslu ... in v enem trenutku potonete. Gre za bolečo izkušnjo, ki lahko marsikoga popolnoma ohromi, tako da se ne more pobrati nazaj na noge.
Spletno nasilje se pojavlja v vseh starostnih skupinah, precej pogosto pa je tudi na delovnem mestu. Nasilneži se takšnih psiholoških igric poslužujejo zlasti za ustrahovanje sodelavcev in nadzor okolja, v katerem delajo. Kako ravnati, če se tudi vi po čudnem spletu naključij znajdete v tovrstnih 'spletnih vojnah'?
Danes se začenja Eurobasket 2022, zato smo pripravili pregled trenutno najbolje plačanih košarkarjev na svetu. Vsi igralci s seznama najbolje plačanih košarkarjev na svetu igrajo v ameriški košarkarski ligi NBA (National Basketball Association), zneski, ki jih prejmejo košarkarji Evrolige, se z njimi nikakor ne morejo meriti. Ker so njihove pogodbe sicer zaupne, gre za približne ocene, ki pa so po poročanju portala ESPN precej točne.
V Sloveniji imamo bruto sistem plač, kar pomeni, da delodajalec poleg neto zneska za zaposlenega plača tudi obvezne prispevke in odvede dohodnino. Preverite, koliko je njegov strošek pri minimalni in pri povprečni plači ter kakšne olajšave vam pripadajo.
Višina plače – tabu tema ali nekaj, o čemer se zaposleni odkrito pogovarjajo? Kaj so nam zaupali bralci Cekin.si? Preberite v nadaljevanju članka.
V Sloveniji se trenutno šola dobrih 400 vajencev. Med praktičnim usposabljanjem z delom jim pripada vajeniška nagrada, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati mesečno v denarni obliki.
Odločitev, da se posloviš od delodajalca, čeprav novega še nisi našel, je zelo težka in tudi tvegana. Če se za tak korak že odločite, potem ga skrbno načrtujte. Sprejeta odločitev ima lahko namreč dolgoročne finančne posledice tako za vas kot vašo družino.
Pridobitev doktorata ni mačji kašelj, navadno pa se tega podviga lotijo le tisti, ki želijo v znanstveni smeri delovati aktivno, saj se vam tak naziv sicer v številnih primerih niti ne izplača. Kaj pa pomenijo častni doktorati, ki jih občasno dobijo zvezdniki? Prav ta teden je namreč svet obšla novica, da bo newyorška univerza maja častni doktorat podelila priljubljeni ameriški pevki Taylor Swift.