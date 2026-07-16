Strokovnjaki za organizacijsko vedenje so za stran Your Tango opozorili, da komunikacija ni zgolj izmenjava besed, temveč tudi interpretacija signalov, kot so govorica telesa, odzivnost in pripravljenost sodelovati. Prav zato je smiselno razumeti, kaj vse lahko tišina na sestankih sporoča, tudi če tega ne želimo.

Vtis nezainteresiranosti

V poslovnem okolju se angažiranost pogosto meri tudi po tem, kdo in kako sodeluje v razpravi. Če se posameznik ne odziva, ne zastavlja vprašanj in ne komentira, lahko hitro ustvari vtis, da ga tema ne zanima. Še posebej v daljših sestankih, kjer se pričakuje vsaj občasna interakcija, popolna tišina izstopa. Če jo spremlja še odsotna govorica telesa, na primer pogled v zaslon ali zapiski brez očesnega stika, se lahko vtis nezainteresiranosti še okrepi, tudi če oseba v resnici pozorno posluša.

Občutek nelagodja

Tišina je lahko tudi znak notranje napetosti. Ljudje, ki se ne počutijo varno ali samozavestno pri izražanju mnenja, se pogosto umaknejo v ozadje. Raziskave s področja psihološke varnosti na delovnem mestu, ki jih pogosto obravnava tudi Harvard Business Review, kažejo, da zaposleni govorijo bistveno manj, če ocenijo, da njihovo mnenje ne bo dobro sprejeto. V organizacijah, kjer prevladuje hierarhičen ali kritičen ton, zaposleni veliko pogosteje ostajajo tiho. Njihova tišina tako ni znak pasivnosti, temveč preživetvene strategije.

icon-expand Ljudje, ki se ne počutijo varno ali samozavestno pri izražanju mnenja, se pogosto umaknejo v ozadje FOTO: Adobe Stock

Prepričanje, da nimajo besede

Če nekoga večkrat prekinejo ali se njegove ideje ignorirajo, se lahko hitro nauči, da njegovo mnenje ni zaželeno. Posledica je postopno umikanje iz razprav. Takšna dinamika se pogosto razvija neopazno, a ima dolgoročne posledice. Zaposleni postane manj vključen, izgubi občutek pripadnosti, njegovo znanje pa ostane neizkoriščeno. Tišina v tem primeru odraža sistemski problem, ne osebne lastnosti.

Potreba po premisleku

Nasprotno je tišina lahko tudi znak poglobljenega razmišljanja. Raziskave osebnostnih tipov kažejo, da introvertirani posamezniki pogosto potrebujejo več časa, da oblikujejo odgovor. Ne reagirajo impulzivno, temveč premišljeno. V praksi to pomeni, da bodo morda na sestanku molčali, a kasneje podali zelo kakovostne predloge. Težava nastane, ker hitrejši in glasnejši sodelavci pogosto prevzamejo prostor, odločitev pa se sprejme, še preden introvert sploh pride do besede.

Občutek izključenosti

Tišina se pogosto pojavi tudi tam, kjer se posameznik ne počuti del skupine. Razlogi so lahko različni, od starostnih razlik do neformalnih skupin znotraj ekipe. Ko zaposleni začuti, da nima enakega položaja kot drugi, se začne umikati. Sčasoma se ta distanca še povečuje, saj manj sodelovanja vodi v manj priložnosti za vključitev.

Samostojno reševanje problemov

Nekateri zaposleni imajo izrazito analitičen pristop. Težave želijo najprej razumeti, razčleniti in premisliti, preden se vključijo v razpravo. Takšne osebe pogosto ne želijo govoriti na pol pripravljenih idej. Njihova tišina je zato del procesa. Vodje, ki tega ne prepoznajo, pa lahko zmotno ocenijo, da niso angažirani, čeprav dejansko intenzivno razmišljajo.

icon-expand Kompleksne probleme običajno rešujemo učinkoviteje, ko delamo s skupino FOTO: Shutterstock

Strah pred prekinjanjem

V delovnih okoljih, kjer se poudarja vljudnost in spoštovanje, lahko zaposleni postanejo zadržani, ker ne želijo prekiniti drugih med govorom. To še posebej velja za mlajše sodelavce ali tiste, ki so novi v ekipi. Strah, da bodo izpadli neprimerno ali da bodo napačno razumljeni, jih lahko povsem utiša. Posledično pa njihov prispevek ostane neizkoriščen.

Izogibanje konfliktom

Ko razprava postane bolj napeta, se nekateri zavestno odločijo za tišino. Ne želijo stopnjevati konflikta ali se postaviti na eno od strani. Čeprav je to lahko znak čustvene inteligence, lahko pri drugih ustvari vtis, da nimajo mnenja ali da se nočejo izpostaviti. V resnici pa pogosto le ohranjajo profesionalno distanco.

Drugačen komunikacijski slog

Vsi ljudje ne izražajo angažiranosti enako. Nekateri so bolj izraziti v individualnih pogovorih, drugi v pisni komunikaciji. Takšni posamezniki lahko na sestanku delujejo tiho, a kasneje prispevajo zelo konkretne ideje po elektronski pošti ali v manjših skupinah. Težava je, ker se v organizacijah pogosto bolj ceni tiste, ki so glasni v pravem trenutku.

icon-expand Nekateri so bolj izraziti v individualnih pogovorih FOTO: Adobe Stock

Vtis brezbrižnosti, ki lahko škodi ugledu

Ne glede na resnične razloge je percepcija ključna. Če vodja tišino razume kot pomanjkanje interesa, to vpliva na njegovo oceno zaposlenega. To lahko pomeni manj vključevanja v projekte, manj odgovornosti in počasnejše napredovanje. Tišina tako brez namena postane karierna ovira.

Manj vidnosti pomeni manj priložnosti

Kadrovski strokovnjaki pogosto opozarjajo, da uspeh v organizaciji ni odvisen le od znanja, temveč tudi od vidnosti. Zaposleni, ki ne izpostavijo svojih idej ali dosežkov, ostanejo spregledani. Sestanki so ena ključnih priložnosti za to vidnost. Če jih posameznik ne izkoristi, lahko dolgoročno izgubi pomembne priložnosti, čeprav je njegovo delo kakovostno.

Ravnotežje med tišino in prisotnostjo